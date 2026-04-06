Seis son los países que irán a las urnas a lo largo de este mes de abril en más que diversos puntos del planeta, contemplando elecciones presidenciales, legislativas y un referéndum constitucional.
Qué países irán a las urnas durante el mes de abril: presidencias, parlamentos y referendums
Ciudadanos de un total de seis países definirán su futuro a lo largo de las próximas tres semanas. El inestable Perú y la controversial Hungría a la cabeza.
Perú en busca de un rumbo
Cómo si se tratara de un disco rayado, Perú va este 12 de abril a elecciones presidenciales, con renovación también de los representantes ante el Congreso y el Parlamento Andino.
Es completamente comprensible que seguir la política peruana parezca un desafío; la inestabilidad institucional que ha atravesado el país es un fenómeno complejo y sin precedentes recientes en la región.
En la última década (desde marzo de 2016 hasta la actualidad, en marzo de 2026), los peruanos han tenido 3 elecciones nacionales y han visto pasar por el cargo a 9 presidentes distintos: Ollanta Humala (2011 - julio de 2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016 - marzo de 2018), Martín Vizcarra (2018 - noviembre de 2020), Manuel Merino (noviembre de 2020), Francisco Sagasti (2020 - julio de 2021), Pedro Castillo (2021 - diciembre de 2022), Dina Boluarte (2022 - octubre de 2025), José Jerí (2025 - febrero de 2026) y José María Balcázar (febrero de 2026 - actualidad).
La particularidad de los comicios también pasa por la presencia de más de 2 millones de jóvenes que figuran por primera vez en el padrón electoral.
Los peruanos se encuentran ante una nueva posibilidad de encontrar un rumbo de estabilidad política, en medio de una cierta estabilidad macroeconómica, pero atada a la presión e interés de turno de un poder legislativo que ha desbalanceado las fuerzas con el ejecutivo.
Hungría y un posible cambio
Los húngaros votarán este 12 de abril a sus representantes de la Asamblea Nacional con 199 escaños en juego, con el cargo de primer ministro (superior al de presidente) en juego para el período 2026 - 2030.
El particular premier Viktor Orbán se encuentra en el poder desde mayo de 2010, sumando unos cuatro años previos entre 1998 y 2002. Por detrás de Vladimir Putin (Rusia), Aleksandr Lukashenko (Bielorrusia), Recep Tayyip Erdogan (Turquía) y las naciones que poseen corona.
Sondeos de opinión reflejan una notoria caída en su imagen desde finales de 2024, lo que lo ha llevado a ubicar al partido oficialista Fidesz por debajo de TISZA, con Péter Magyar al frente. El eurodiputado mantiene una ideología no tan conservadora como la del actual primer ministro.
El caso de Maldivas
Maldivas tiene sólo 298 km² y poco más de 579 mil habitantes, pero su locación es una disputa constante entre China e India por el “patrocinio” de seguridad con acuerdos que van y vienen dependiendo del color político de turno.
Su presencia en pleno océano Índico cotiza aún más en la actual geopolítica al poseer un estrecho de Ormuz tomado y con islas como Diego García siendo relevantes para el posicionamiento militar de Estados Unidos ante Irán.
El resto
Con la primera ubicación dentro del calendario electoral mensual, Yibuti elegirá presidente el 10 de abril. No se trata de un país o una política interna de peso en discusiones ni portadas, pero si de una nación clave al ubicarse en el Cuerno de África y contar con numerosas bases militares que incluyen a Estados Unidos, China, Francia, Italia, Japón y Arabia Saudita. Todo en 23,200 km².
La lista del 12 de abril la completa Benín, un país que hace sólo cuatro meses sufrió un intento de golpe de estado tras una sublevación militar, casualmente relacionada con el intento de paso de un convoy de la Alianza de Estados del Sahel (AES). Su actual presidente ni siquiera dio indicios de alterar los procesos constitucionales y no sumará un periodo extra.
El 18 de abril será el turno de Bulgaria, otra nación del este europeo que no termina de enderezar su rumbo tras las elecciones de octubre de 2024, con tres fallidos intentos de gobierno de por medio y la posibilidad de un nuevo primer ministro. La disputa por la guerra en Ucrania y la posición ante Rusia es el principal eje.