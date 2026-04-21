El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde 2019, defendie este martes su candidatura al cargo de Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Rafael Grossi defiende su candidatura a la Secretaría General de la ONU
Luego de la exposición de Michelle Bachelet, el argentino se somete además al diálogo con los 193 representantes.
El ex embajador de Argentina en Austria habla desde las 16 (hora argentina) desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, exponiendo sus argumentos para suceder a Antonio Guterres.
Grossi tuvo su turno luego de la principal competidora en la carrera por la elección, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet. El miércoles será el turno de la secretaria general de la UNCTAD y ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan Mayufis, y el expresidente de Senegal, Macky Sall, los otros dos candidatos con avales.
La palabra de Grossi
Grossi, quien cuenta con el apoyo de Argentina como nominador oficial y tendría los avales desde Washington, inició indicando que “la historia nunca es lineal ni una única interpretación, pero hay elementos en que si”, haciendo alusión a la intención de reforma dentro de la ONU.
El argentino manifestó que esta selección es “consecuente” porque “estamos en un momento en el que hay dudas enormes, gigantes sobre nuestra institución”, siguiendo una línea general.
El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica afirmó que actualmente existe un “mundo de fragmentación y mundo de guerra” y que en consecuencia “tenemos dudas para resolver los problemas y la ONU no va en la línea que queremos. Hace dos años esta discusión no tenía lugar, esto es bueno”.
“En un mundo donde la guerra está prevaleciendo y ha regresado furiosamente a la UE y otros lugares, y en África, en Sudamérica, el Caribe. Ningún continente ignora el regreso de la guerra. ¿Dónde está la ONU en términos de paz y seguridad? ¿Cuáles son las vías/medios para que la ONU cuente en todos los procesos?”, sumó en la ponencia principal.
También apuntó al rol de los derechos humanos, tomando parte de los “fuertes” de Bachelet: “El primer afectado en la guerra es el individuo, la guerra no distingue de menores o mujeres. tenemos que mirar a todos los tópicos”.
Fue contundente sobre el actual accionar de la organización: “Esta casa no fue creada para enviar mensajes desde arriba, fue creada para solucionar problemas en el campo”.
Argumentó además que su posición se sostiene sobre su experiencia en una de las organizaciones de mayor peso en la discusión económica y política del mundo actual.
La palabra de Bachelet
Bachelet, que se encuentra bajo el rumor de ser vetada por Estados Unidos, posiblemente por su aval indirecto a la figura del argentino, fue la primera en manifestarse apelando a la "profunda incertidumbre, conflictos armados en expansión, graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos, desigualdad creciente, cambio climático desastroso y disrupción tecnológica".
Coincide, al igual que otros candidatos, en la necesidad de “rediseñar” la ONU: "No es que la dificultad tenga un lado positivo; es que la dificultad es el único terreno donde se construyen soluciones duraderas".
Este aspecto, con discursos similares, se ha sostenido por el grupo de gobernantes que se reunió el pasado fin de semana en España, con Lula da Silva a la cabeza del concepto, pero también por líderes como Trump o el propio presidente argentino Milei.
No realizó postulaciones radicales y ante temáticas de sensibilidad en Medio Oriente respondió con el camino del “diálogo”, algo similar ante las consultas respecto a Cuba.
Cómo se elige
El Secretario General de la ONU es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, conformado por 15 miembros, cinco de ellos (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) permanentes y con poder de veto.
El candidato final debe ser aprobado por la Asamblea General, generalmente para un mandato de cinco años. Antes de esto es importante remarcar que el candidato necesita al menos nueve votos a favor del Consejo de Seguridad y ningún veto de los miembros permanentes.
La votación se dará durante el segundo semestre del corriente año.
Lo que se está dando a lo largo de esta de semana son los llamados “diálogos interactivos” en la que el expositor posee 10 minutos de presentación y luego se someterá a las consultas de los embajadores con una duración total de tres horas, aproximadamente.
La candidata argentina que bajaron
Virginia Gamba había sido presentada formalmente por Maldivas el 11 de marzo pasado, pero el 25 del mismo mes fue retirado su nombre de la nómina oficial.
Gamba es la 4ª Representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la infancia y conflictos armados desde 2017 y también fue Directora y Adjunta del Alto Representante para Asuntos de Desarme en la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas
Su candidatura había sido anunciada a través de una carta firmada por el estadounidense Michael Waltz, presidente de turno del Consejo de Seguridad, y la alemana Annalena Baerbock, actual presidenta de la Asamblea General.