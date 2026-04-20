A los 65 años y con una vasta experiencia diplomática, Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), expondrá mañana su propuesta para intentar revitalizar a las Naciones Unidas. Tras su intervención, se someterá a un diálogo abierto con representantes de los 193 Estados miembros.
Grossi expone este martes su candidatura como secretario general de la ONU
La presentación del argentino ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, está prevista a las 16, hora argentina.
La presentación de Grossi ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, está prevista a las 16 (hora argentina), en el marco del proceso de selección abierto por la sucesión del portugués António Guterres, de 76 años, al frente de la Secretaría General que conduce la organización internacional.
Su perfil
Con más de 40 años de trayectoria diplomática y una destacada labor al frente del OIEA, Grossi se consolidó como un “referente internacional capaz de actuar y mediar eficazmente en situaciones críticas para la paz y la seguridad global”, según el texto de la candidatura presentado formalmente por la Cancillería argentina.
Recientemente, la revista Time incluyó al argentino en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, y ocupa la sección “líderes”, junto a figuras como Donald Trump, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu y el Papa León XIV.
Rafael Mariano Grossi, al frente del OIEA, intervino como mediador para evitar el colapso de la planta de energía nuclear de Zaporiyia, atrapada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En 2025 logró que Irán accediera a revisiones de sus instalaciones nucleares, aunque cuando esas instalaciones fueron bombardeadas por Estados Unidos e Israel, recibió una amenaza del gobierno iraní. Grossi puso en duda que los informes técnicos de la agencia hayan motivado la acción militar de Estados Unidos e Israel.
Las presentaciones
Entre el martes y el miércoles, cuatro candidatos —tres latinoamericanos y un senegalés— harán pública su intención de postularse al cargo de secretario general de la ONU a partir del 1 de enero de 2027 por un período de cinco años.
Por orden alfabético, Grossi será precedido por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.
El miércoles será el turno de la secretaria general de la UNCTAD y ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan Mayufis. Finalmente, el expresidente de Senegal Macky Sall cerrará la ronda de presentaciones.
De todos modos, no está dicha la última palabra en este proceso y pueden seguir apareciendo más candidatos.
Identificado con los valores del Club Estudiantes de La Plata, Grossi puso a relucir su espíritu deportivo cuando corrió el domingo la maratón de Viena, ciudad sede del OIEA. En la red X dejó un mensaje: “Inspirador comenzar en el Vienna International Center junto a miles de personas de todo el mundo, unidas por el mismo desafío y por un espíritu de unidad”.