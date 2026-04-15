En un escenario internacional marcado por la incertidumbre y la reconfiguración de los liderazgos globales, la revista TIME volvió a poner bajo la lupa a las personalidades que mueven la aguja del mundo.La publicación neoyorquina reveló su esperada lista "TIME 100" de 2026 y, entre nombres de la talla de Donald Trump, Claudia Sheinbaum o el Papa Leon XIV, emerge una figura que, desde la sobriedad técnica y la audacia diplomática, lleva la bandera argentina al centro del debate: Rafael Mariano Grossi.
Un argentino entre los 100 más influyentes del mundo: la prestigiosa elección de la revista Time para 2026
El director del OIEA fue distinguido por la prestigiosa revista en su edición 2026. Comparte el ranking con figuras como Donald Trump, la científica Kiran Musunuru y estrellas como Zoe Saldaña. Un recorrido por los nombres que mueven el tablero global.
El actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fue incluido en la categoría de "Líderes", consolidándose como una pieza fundamental en el tablero geopolítico actual. Grossi, quien transita un mandato clave frente al organismo de la ONU con sede en Viena, ha sabido posicionarse como el garante de la seguridad nuclear en zonas de conflicto y un mediador incansable en tiempos de crisis.
Poder político y nuevos liderazgos
La sección de Líderes es, quizás, la que más conversación genera. Junto a Grossi, TIME destacó figuras de peso histórico y emergentes:
- Donald Trump: el presidente estadounidense vuelve a la lista (su octava aparición) en un año electoral clave.
- Claudia Sheinbaum: la presidenta de México es reconocida por su influencia en la región y su perfil académico aplicado a la gestión.
- Papa Leon XIV: con un perfil escrito por Martin Scorsese, el Sumo Pontífice se mantiene como una voz moral ineludible.
- Marco Rubio y Gavin Newsom: representan los dos polos de la política norteamericana actual.
- Zohran Mamdani: el alcalde de Nueva York emerge como una de las sorpresas del ala progresista.
Ciencia, Tecnología e IA: el motor del cambio
El 2026 no se entiende sin la Inteligencia Artificial y la biotecnología. En la categoría de Innovadores y Titanes, destacan:
- Sundar Pichai: el CEO de Google es premiado por llevar la IA a las masas con productos como Nano Banana y Antigravity.
- Dario y Daniela Amodei: los fundadores de Anthropic, piezas clave en el desarrollo ético de la tecnología.
- Kiran Musunuru y Rebecca Ahrens-Nicklas: científicos que hicieron historia al salvar a un bebé mediante edición genética in utero.
- Gwynne Shotwell: la mano derecha de Elon Musk en SpaceX sigue liderando la carrera espacial privada.
Cultura y Deporte: los iconos de la época
Las portadas de esta edición especial reflejan la diversidad de la lista. La actriz Zoe Saldaña (titán), la comediante Nikki Glaser (innovadora), el actor brasileño Wagner Moura (icono) y el cantante de country Luke Combs (artista) son los cuatro rostros principales.
En el mundo del espectáculo, nombres como Dakota Johnson (presentada por Taylor Swift), Ranbir Kapoor (icono del cine indio) y Victoria Beckham resaltan la capacidad de trascender sus industrias originales. En el deporte, el golfista Scottie Scheffler y la patinadora Chloe Kim se consolidan como referentes de excelencia y superación.
El valor de la permanencia
Como bien sabemos, la trayectoria se construye con constancia. Grossi ha sabido navegar las aguas de la diplomacia desde su asunción en el OIEA en 2019, enfrentando desde la crisis del ARA San Juan en sus inicios hasta las amenazas en la central de Zaporiyia.
Su inclusión en TIME 2026 no es solo un galardón personal, sino el reconocimiento a una forma de hacer política: técnica, rigurosa y, sobre todo, basada en la presencia física allí donde el riesgo es mayor.