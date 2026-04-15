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Un argentino entre los 100 más influyentes del mundo: la prestigiosa elección de la revista Time para 2026

El director del OIEA fue distinguido por la prestigiosa revista en su edición 2026. Comparte el ranking con figuras como Donald Trump, la científica Kiran Musunuru y estrellas como Zoe Saldaña. Un recorrido por los nombres que mueven el tablero global.