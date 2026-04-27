Crimen en el microcentro

El caso "Pelusa" Farías entra en una etapa decisiva con el juicio por jurados en Santa Fe

A días de la audiencia preliminar, la querella sostiene que el asesinato del cambista ocurrido en plena peatonal fue una emboscada planificada para robar una importante suma en dólares. La causa se encamina a una nueva instancia judicial bajo la modalidad de jurado popular en la ciudad.