La gran duda de Medrán

¿Quién juega en Colón si Lértora no puede hacerlo ante Los Andes?

El volante se recupera de una contractura y Muñoz recién cumplirá en este partido en Lomas de Zamora. Peinipil y Marcioni están recuperándose, al igual que Allende. ¿Alguno de ellos llegará?