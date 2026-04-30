Colón hizo un intento para que se le reduzca la sanción a Muñoz pero no tuvo eco, al margen de que el Tribunal aplicó sanciones que fueron en el mismo sentido que la del volante rojinegro (o sea, de más de una fecha), pero redujo algunas, como por ejemplo la de Rojo, el defensor de Racing y justamente para habilitarlo a jugar este partido decisivo con Huracán para clasificar para los play off de Primera.
¿Quién juega en Colón si Lértora no puede hacerlo ante Los Andes?
El volante se recupera de una contractura y Muñoz recién cumplirá en este partido en Lomas de Zamora. Peinipil y Marcioni están recuperándose, al igual que Allende. ¿Alguno de ellos llegará?
La buena noticia es que tanto Peinipil como Marcioni estarían en condiciones de volver al equipo. De todos modos, lo de Marcioni habrá que esperar, ya que las dos lesiones musculares obligan a que no se apure el regreso al equipo. Lo propio ocurre con Allende, otro jugador al que los desgarros lo han perseguido en este poco tiempo de disputa del torneo.
Estando los tres en condiciones, podrían volver al equipo titular porque son jugadores que ya Medrán ha elegido para que formen parte de la base habitual. Y luego, habrá que ver de qué manera reacomoda las piezas si es que no puede contar con Lértora.
Ahí está el problema: la falta de un volante central ante la expulsión de Muñoz, si es que Lértora no puede jugar. Una alternativa es armar un mediocampo sin un jugador neto de marca, con Toledo y Antonio, por ejemplo, repartiéndose la función de contención en el centro de la cancha. Y si no, la apuesta a uno de los jugadores juveniles que pueda ocupar ese lugar.
Una tentativa formación para el sábado
Veamos. Budiño va a ser el arquero, con seguridad. En el fondo, si no está en las mejores condiciones Peinipil, ese lugar continuará siendo ocupado por Beltrán, mientras que Barrios-Rasmussen seguirán en la zaga y Castet por el costado izquierdo, salvo que se recupere del todo Allende. En el medio, Antonio y Toledo estarán seguros y los acompañará Lértora en el caso de que se recupere de la contractura y pueda jugar. Y arriba, Marcioni, Bonansea y Lago serían los que comanden el ataque en el caso, insistimos, que el ex extremo de Patronato esté totalmente recuperado de la ruptura fibrilar que sufrió en el partido ante Racing de Córdoba.
Colón tendrá la obligación de borrar las malas imágenes que el equipo ha dado en condición de visitante, a excepción del partido con Patronato y en el segundo tiempo, cuando le alcanzó con su producción para conseguir una justa victoria.
Tanto frente a Central Norte de Salta (donde fue Mario Sciacqua como entrenador), más allá del empate, contra San Telmo y sobre todo contra Morón, la producción del equipo dejó mucho que desear. Y hay una gran diferencia con el nivel que muestra el equipo en los partidos como local, donde incluso logra sobreponerse a las circunstancias adversas, como pasó en el partido con Godoy Cruz del domingo pasado.
El partido con All Boys y el cumpleaños
Después de esta visita a la cancha de Los Andes, Colón recibirá a All Boys. Este partido está programado para el domingo de la semana que viene, a las 18, en el Brigadier López. Será el mismo día que se cumpla un aniversario más de la gran victoria ante el Santos de Pelé, en 1964.
Pero antes que eso, el club vivirá, como todos los años, un acontecimiento muy especial con la celebración de un nuevo cumpleaños. Se prepara la habitual procesión sabalera del 4 a la noche, para esperar en el club la llegada del 5 de mayo. Es decir que el lunes a la noche habrá un largo peregrinar de hinchas de Colón por las calles de la ciudad y la multitud que seguramente aguardará la llegada del martes, con shows musicales y todo lo que se está preparando en este nuevo aniversario de la fundación de Colón, hace 121 años.