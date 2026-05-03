¿Qué dijo el DT sabalero luego del empate?

Medrán: “Ante Los Andes marcamos cuál es el camino que Colón debe seguir de visitante”

El entrenador rojinegro dijo que el resultado fue injusto, que su equipo mereció ganar y que se fue conforme con la predisposición y la entrega. Anunció que Allende también podría volver el domingo