Era un examen y había que aprobarlo. Colón jugaba en una cancha complicada, ante un rival que se presumía duro desde el vamos y con el lastre de actuaciones de visitante que dejaban mucho que desear. Por eso, al margen de cualquier resultado que se pudiera dar, la lupa estaba puesto en la actitud. Y Colón mostró una cara diferente a la que venía teniendo, sobre todo en los partidos con San Telmo y con Deportivo Morón que fueron de aplazo en todos los aspectos del juego y también en cuanto a esa necesaria entrega que jamás se debe negociar.
Medrán: “Ante Los Andes marcamos cuál es el camino que Colón debe seguir de visitante”
El entrenador rojinegro dijo que el resultado fue injusto, que su equipo mereció ganar y que se fue conforme con la predisposición y la entrega. Anunció que Allende también podría volver el domingo
Por eso, Medrán empezó hablando de eso, luego del empate ante Los Andes: “Merecimos más, porque el equipo se pudo imponer desde lo actitudinal y no le dimos posibilidades a Los Andes. En el segundo tiempo, tuvimos una chance en el arranque y, tal vez, el no poder sumar de a tres se debe a la falta de eficacia, porque ocasiones no faltaron y considero que fueron claras”, dijo el entrenador sabalero en el inicio de la charla en el Gallardón de Lomas de Zamora.
“La actitud, la predisposición y la entrega es lo que me llevo como positivo. Hay que mejorar, pero la imagen ha sido convincente”, refrendó el técnico, en una apreciación que es coincidente con lo que se vio desde afuera durante el desarrollo de los 90 minutos, en los que Colón fue dueño del partido en el primer tiempo, resignó esa iniciativa en el arranque del segundo tiempo y luego se vio un partido parejo, aunque las situaciones más claras fueron para la visita.
"La sensación es que perdimos dos puntos"
“Vinimos a jugar ante un equipo que transita un buen momento y nosotros hicimos el partido que queríamos hacer y con personalidad. La sensación es que perdimos dos puntos, fuimos merecedores de algo más”, señaló el entrenador sabalero.
Ezequiel Medrán agregó que “el balance es positivo porque valoro la actitud. Y en la falta de claridad en la definición está el por qué no ganamos los tres puntos”, señaló el técnico sabalero.
Sin dudas que uno de los destacados fue Darío Sarmiento, sobre todo porque convirtió un golazo en una jugada en la que recibió una habilitación de Lago (de muy buen primer tiempo), enganchó hacia adentro, parecía que iba a salir del área y desde la raya, precisamente, colocó un zurdazo tremendo que dejó prácticamente parado al grandote López. “Acompañamos todo el proceso que está viviendo Darío Sarmiento, nos pone realmente contento lo que le pasó hoy porque se lo merece. Tanto Peinipil como Marcioni vienen de dos desgarros y anduvieron bien. Tener el plantel a disposición es bueno, nos aumenta el potencial y nos hace más competitivos. Es probable que hasta lo tengamos a Allende para el domingo”, señaló el técnico, que tuvo que ensayar variantes y esperar la recuperación de algunos “tocados” (caso Lértora y Marcioni) para definir el equipo.
“Nosotros, cuando tuvimos el plantel a disposición, entramos en una racha muy buena. Lo bueno es que veo predisposición para seguir trabajando y mejorando. El andar del equipo es bueno. Volviendo a Sarmiento, el grupo es muy unido y eso ayudó mucho para que pueda superar el mal momento de la muerte de su padre. Hoy queríamos los tres puntos, pero el camino está marcado y es por donde hay que ir. El camino es el de hoy”, dijo el técnico, reconociendo implícitamente que no lo dejó nada conforme lo que pasó en la Isla Maciel y en Morón, sobre todo.
“Las expulsiones en los dos partidos anteriores nos condicionaron. No es una excusa, pero en el partido pasado, ante Godoy Cruz, que es un equipo muy competitivo, el equipo mostró una actitud fuerte y pudimos ganar jugando con diez. Es algo parecido a lo que ví hoy, porque a este partido lo merecimos ganar”, agregó el entrenador sabalero.
La presencia de Olmedo como "5"
“Me da tranquilidad lo que dio Olmedo, no está acostumbrado a jugar de volante central, es una alternativa más que tenemos porque Lértora llegó con lo justo y tomamos la decisión de no ponerlo de arranque. Olmedo no es ‘5’, pero lo hizo con convicción y con muchas ganas. Toledo está mostrando que es una buena alternativa”, dijo Medrán. Si bien lo de Olmedo fue “inmolarse” por el equipo, evidentemente no tiene el “timming” de un volante central, ya que está mucho más acostumbrado a moverse en la zaga.
Respecto de lo que va percibiendo del equipo y el mercado de pases que se reabrirá en breve, dijo que “el torneo va dando mensajes permanentes y me marca cuáles son las falencias que tenemos como equipo. No hay que salirse del eje, tengo la convicción de que estamos por el camino correcto y cuando llegue el momento de los refuerzos, vamos a ser quirúrgicos con Diego Colotto, que es el manager del club, para buscar lo que necesitamos”.
Volviendo al partido, señaló que “hoy tuvimos cinco o seis situaciones claras de gol y nos faltó esa eficacia necesaria en el arco de enfrente. Si la teníamos, al partido lo ganábamos”.
En cuanto a lo que ocurrió en el comienzo del segundo tiempo y si tenía previsto que Los Andes podía tener una reacción, dijo que “sabíamos que en el banco lo tenían a González, que es un extremo con mucha profundidad y muy vertical. Entonces, sabíamos que íbamos a jugar mano a mano por afuera. Y también era una firme posibilidad que ellos iban a atacarnos en el arranque y así llegaron al gol con una jugada que vamos a corregir, porque tengo bien en claro qué fue lo que pasó. Antes de esa jugada, tuvimos la de Nacho Lago para ponernos 2 a 0 y ahí se terminaba todo. Después tuvimos una de Marcioni, otra de Bonansea y otra de Cano que nos pudieron dar la victoria”.
"No estoy conforme con el resultado"
Por último, retornó a la injusticia, desde su punto de vista, del resultado final del partido. “No estoy conforme con el resultado, queríamos ganar, la sensación que percibimos fue que estuvimos a la altura de la exigencia, en cuanto a la actitud que debíamos tener en esta cancha y ante este rival, y que merecíamos algo más”, concluyó Medrán, antes de subirse al micro y emprender el regreso a Santa Fe.
Se viene All Boys, el domingo a las 18. Medrán lo dijo: es posible que cuente hasta con Allende. Muñoz cumplió la sanción, Lértora ya está listo, Peinipil jugó los 90 minutos, Marcioni entró bien en el segundo tiempo y hasta lo tiene a Godoy, que se hizo echar de una manera infantil e irresponsable contra Godoy Cruz. Con todos a disposición, podrá armar lo mejor que puede para volver a la victoria ante su gente.