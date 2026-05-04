Santa Fe ciudad

Cortes de tránsito y desvíos por el aniversario de Colón: calles afectadas y horarios

Desde las 20 y hasta la 1 de la madrugada habrá interrupciones en distintos puntos de la ciudad por el 121° aniversario del Club Atlético Colón. También habrá desvíos en varias líneas de colectivos.