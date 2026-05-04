Con motivo de los festejos por el 121° aniversario del Club Atlético Colón, la Municipalidad de Santa Fe dispuso un operativo especial de tránsito que incluye cortes de calles, desvíos en el transporte urbano y acompañamiento de inspectores durante el recorrido de la caravana.
Cortes de tránsito y desvíos por el aniversario de Colón: calles afectadas y horarios
Desde las 20 y hasta la 1 de la madrugada habrá interrupciones en distintos puntos de la ciudad por el 121° aniversario del Club Atlético Colón. También habrá desvíos en varias líneas de colectivos.
Las medidas comenzarán a regir desde las 20 de este lunes y se extenderán hasta la madrugada.
Cortes de tránsito
El operativo prevé una serie de interrupciones en puntos clave cercanos al estadio Brigadier General Estanislao López, donde se concentrarán los festejos.
Según se informó, uno de los principales cortes se implementará en el acceso al Puente Carretero, en el tramo comprendido entre Cilsa y la cancha de Colón, entre las 20 y la 1.
A este se suman otras arterias importantes que permanecerán cerradas en el mismo horario. Se trata de avenida J. J. Paso, entre San José y Gobernador Freyre; Dr. Zavalla, entre Jujuy y J. J. Paso; y Gobernador Freyre, entre Jujuy y Pietranera.
Caravana y recorrido por la ciudad
Uno de los momentos centrales de la celebración será la caravana organizada por hinchas que comenzará a las 20 y recorrerá distintos puntos de la ciudad.
El trayecto previsto incluye el paso por el Puente Colgante, la colectora de avenida Alem en sentido norte-sur, Cruz Roja Argentina, avenida Presidente Illia (mano hacia la cancha de Colón) y finalmente avenida J. J. Paso, también en dirección al estadio.
Durante el recorrido, el tránsito será interrumpido de manera momentánea y progresiva, con acompañamiento de inspectores municipales que liberarán la circulación una vez que la caravana avance.
Se estima que el grueso de los participantes llegará a las inmediaciones del estadio entre las 22 y las 22.30, momento en el que podría intensificarse la congestión vehicular en la zona.
Cambios en el transporte público
Como parte del operativo, también se dispusieron desvíos en varias líneas de colectivos que circulan por el sector afectado. Las modificaciones comenzarán a regir desde las 20, en coincidencia con el inicio de los cortes.
La línea 2, en su recorrido de vuelta, modificará su trayecto habitual para circular por San Jerónimo, Entre Ríos y 4 de Enero, retomando luego su recorrido normal.
En tanto, la línea 4 (ida) dejará su recorrido por J. J. Paso para desviar por San José, Amenábar y 4 de Enero antes de retomar su trayecto habitual.
La línea 8, en su recorrido de vuelta, circulará por Vera Mujica, San Lorenzo, Jujuy y Dr. Zavalla, mientras que la línea 14 (vuelta) será desviada por Dr. Zavalla, Uruguay y 4 de Enero.
Por su parte, la línea 5 no presentará modificaciones en su recorrido.