#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Lunes 4 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:21 / Lun. 04.05.2026

Tránsito en rutas de Santa Fe

Autopista Rosario–Córdoba

A las 5:30 se registró el vuelco de un camión con acoplado a la altura del km 378, en Armstrong, en sentido hacia Rosario.

No hubo heridos, pero el carril lento permanece obstruido.

👉 El tránsito circula solo por el carril rápido. Se recomienda reducir la velocidad y prever demoras.

Autopista Rosario–Santa Fe

Continúan las obras sobre el puente del río Salado, en la salida de Santa Fe hacia Rosario.

Los trabajos se realizan entre las 17:30 y la madrugada, con reducción a un solo carril (sin corte total).

👉 Se aconseja circular con precaución y considerar demoras.

RP 25 (Camino de la Cremería)

Corte total por obras de repavimentación entre la Autopista Rosario–Santa Fe y RP 10.

👉 Hay desvíos señalizados y presencia de personal vial en la zona.

RN 11 – Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé

Rige un nuevo esquema de tránsito por la obra del puente.

La mano hacia Santo Tomé fue desviada en la cabecera santafesina (zona CILSA).

En un tramo de unos 200 metros, la circulación hacia Santa Fe es de doble sentido.

👉 Alternativa: Autopista Rosario–Santa Fe.

Obras en rutas provinciales

Se mantienen múltiples trabajos en toda la provincia, con posibles reducciones de calzada, desvíos y demoras:

Pavimentación: Circunvalación de Venado Tuerto, RP 96, RP 7s, RP 2, RP 31, entre otras.

Repavimentación: RP 25, RP 14, RP 5, RP 10, RP 23, RP 39, RP 1 y más.

Autopista Rosario–Santa Fe: trabajos entre Rosario y San Lorenzo.

Obras complementarias

También hay intervenciones en rotondas, puentes y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

👉 Recomendación general: circular con precaución, respetar la señalización y prever tiempos de viaje más largos de lo habitual.

06:48 / Lun. 04.05.2026

Cortes por obras

Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 5 días) Obras de ASSA

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

06:48 / Lun. 04.05.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

9 de Julio intersección con Junín

Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe

06:47 / Lun. 04.05.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín

Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.

06:41 / Lun. 04.05.2026

Cortes por el Aniversario 121° de Colón desde las 20:00 hs

Av. Intendente de Irigoyen (acceso a Cilsa)

Av. Intendente de Irigoyen (Acceso a Circunvalación)

Dr. Zavalla y Pje. Alighieri

J.J Paso y Sam José

Gdor. Freyre y Jujuy

J.J Paso y San Lorenzo

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro