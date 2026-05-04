Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito en rutas de Santa Fe
Autopista Rosario–Córdoba
A las 5:30 se registró el vuelco de un camión con acoplado a la altura del km 378, en Armstrong, en sentido hacia Rosario.
No hubo heridos, pero el carril lento permanece obstruido.
👉 El tránsito circula solo por el carril rápido. Se recomienda reducir la velocidad y prever demoras.
Autopista Rosario–Santa Fe
Continúan las obras sobre el puente del río Salado, en la salida de Santa Fe hacia Rosario.
Los trabajos se realizan entre las 17:30 y la madrugada, con reducción a un solo carril (sin corte total).
👉 Se aconseja circular con precaución y considerar demoras.
RP 25 (Camino de la Cremería)
Corte total por obras de repavimentación entre la Autopista Rosario–Santa Fe y RP 10.
👉 Hay desvíos señalizados y presencia de personal vial en la zona.
RN 11 – Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé
Rige un nuevo esquema de tránsito por la obra del puente.
La mano hacia Santo Tomé fue desviada en la cabecera santafesina (zona CILSA).
En un tramo de unos 200 metros, la circulación hacia Santa Fe es de doble sentido.
👉 Alternativa: Autopista Rosario–Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Se mantienen múltiples trabajos en toda la provincia, con posibles reducciones de calzada, desvíos y demoras:
Pavimentación: Circunvalación de Venado Tuerto, RP 96, RP 7s, RP 2, RP 31, entre otras.
Repavimentación: RP 25, RP 14, RP 5, RP 10, RP 23, RP 39, RP 1 y más.
Autopista Rosario–Santa Fe: trabajos entre Rosario y San Lorenzo.
Obras complementarias
También hay intervenciones en rotondas, puentes y accesos en distintos puntos del territorio provincial.
👉 Recomendación general: circular con precaución, respetar la señalización y prever tiempos de viaje más largos de lo habitual.
Cortes por obras
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 5 días) Obras de ASSA
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.