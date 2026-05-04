Enclavada en el corredor costero de Arroyo Leyes, sobre la Ruta Provincial Nº 1, la Biblioteca Popular Amanecer vuelve a abrir sus puertas a la comunidad con una nutrida propuesta de talleres para 2026. La institución, nacida del impulso vecinal en una localidad en constante crecimiento del área metropolitana de Santa Fe, reafirma su rol como espacio cultural y educativo, ampliando su oferta con actividades que promueven la creatividad, el aprendizaje y el encuentro entre generaciones.
A orillas del humedal, la biblioteca Amanecer invita a crear, aprender y compartir
El espacio sociocultural comunitario de Arroyo Leyes invita a participar de talleres para todas las edades. Hace poco cumplió 30 años. Literatura, arte, ciencia y saberes compartidos para toda la familia.
En esa línea, uno de los ejes está puesto en las infancias. El taller “Crianza Creativa” propone un espacio integral de acompañamiento para niñas y niños de entre 2/3 años (sin pañales) y hasta 7/8 años, donde se combinan prácticas como danza, yoga, música, lectura, pintura y exploración de la naturaleza. Los encuentros se desarrollan de 16 a 18 horas y están coordinados por Angie Valcart y Majo Gutiérrez. Las inscripciones se realizan a los teléfonos 3498 456626 y 3406 649995.
Para juventudes
Para el público joven, la biblioteca impulsa el taller de escritura “Narrar en el Humedal”, un espacio creativo destinado a adolescentes de entre 13 y 18 años, donde la producción literaria —cuentos, poemas, crónicas y otros géneros— se nutre del paisaje y la identidad del territorio. Se dicta los martes de 17 a 19 horas, bajo la coordinación de Nicolás Loyarte, y las consultas pueden realizarse al 342 5061313.
También orientado a juventudes, el Taller de Lenguaje Audiovisual invita a chicos y chicas de 10 a 13 años a explorar la creación de contenidos a través de imágenes, sonido y movimiento, desde una perspectiva lúdica y colectiva. La modalidad es quincenal, con dos opciones: martes de 10 a 11 horas (inicio 21 de abril) o sábados de 15 a 16 horas (inicio 25 de abril). La coordinación está a cargo de Nahir Franco y la inscripción se realiza al 342 4777537.
En paralelo, la inclusión digital ocupa un lugar destacado dentro de la programación. El taller “Abuelos Digitales 2.0” está dirigido a personas adultas y mayores que buscan incorporar herramientas tecnológicas para la vida cotidiana. Allí se abordan contenidos como uso de WhatsApp, videollamadas, navegación en internet, trámites online y seguridad bancaria, en un entorno accesible y paciente. Se dicta los viernes de 9:30 a 10:30 horas, con el profesor Abel Ferreyra, y las inscripciones se reciben al 3404 446307. Este mismo contacto corresponde al Taller de IA, informática y programación, destinado a chicos y chicas de 6 a 14 años, que se desarrolla los jueves en el mismo horario y propone una introducción al uso creativo, ético y responsable de la tecnología, combinando escritura, programación y nociones de inteligencia artificial.
Otra de las propuestas es “Detectives del pasado”, un taller orientado a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 15 años, que invita a investigar historias familiares y del barrio a través de entrevistas, recorridos y análisis de fotografías y objetos. Se dicta los martes de 15 a 16:30 horas, con coordinación de Sol Marina Rodríguez, y consultas al 342 4452888.
De todo
La agenda también incorpora espacios de encuentro y reflexión. “Saberes sobre ciclo menstrual” es un taller gratuito, intergeneracional, destinado a mujeres de entre 12 y 65 años, donde se comparten experiencias, conocimientos y miradas en torno a los ciclos y el cuerpo, en un ambiente de respeto y escucha. Se realiza los segundos y cuartos viernes de cada mes, de 16:30 a 18:30 horas, y las consultas se canalizan al 342 5037134.
Finalmente, la biblioteca suma una propuesta artística para jóvenes y adultos: el taller de encuadernación artesanal, coordinado por el colectivo Imperfectas Fordistas. Con encuentros mensuales —un sábado al mes, de 15 a 18 horas—, cada clase aborda una técnica distinta (copta, japonesa, francesa, entre otras), incluyendo materiales y herramientas. Las inscripciones se reciben a los teléfonos 342 5207293 y 342 4083067.
Estas nuevas actividades se suman a otros talleres que ya se venían desarrollando en la Biblioteca Amanecer. Entre ellos, el taller de cerámica, dictado por Ursula Fanta, los martes y jueves de 16 a 18 horas (consultas al 342 5478567); el taller de hatha yoga, a cargo de Isabel Marcón, los lunes y miércoles de 10 a 11 y de 14:30 a 15:30 horas (342 5345309); y “Un club de escritura en el Litoral”, coordinado por Tam Naymark, destinado a adultos y con encuentros los lunes de 16:30 a 18:30 horas (consultas al 3425 178028).
También forman parte de la propuesta el taller de movimiento, coordinado por Fabi Sinchi, los lunes y jueves a las 19 horas (342 5088769), y el taller de música, a cargo de Pablo Bantar y Diego Cerutti, los miércoles de 17:30 a 19 horas, abierto a participantes desde los 6 años (consultas al 342 5300986 o 342 5693509).
Todas las actividades se desarrollan en la sede de la biblioteca, ubicada en Los Aromos 2479 (ex calle 60). Desde la institución recordaron que los cupos son limitados y que la biblioteca funciona además como centro cultural de lunes a viernes en doble turno, promoviendo el acceso a la lectura, la cultura y la participación comunitaria en pleno corazón del humedal santafesino.