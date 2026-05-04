A partir de este lunes 4 de mayo, comenzará a estar operativo el Sistema de Estacionamiento Ordenado Medido (SEOM) en el Puerto de la ciudad de Santa Fe.
El SEOM comenzó a funcionar en el puerto de Santa Fe: tarifas y cómo cargar crédito
Con tarifas actualizadas y una app renovada, el sistema de estacionamiento medido se adapta a las necesidades del creciente dinamismo urbano de Santa Fe.
La implementación responde a un pedido del Ente Portuario, en función del crecimiento urbano, gastronómico y recreativo que viene registrando el área, y tiene como objetivo ordenar la circulación vehicular y favorecer la rotación del estacionamiento en un punto con gran dinamismo de la ciudad.
La activación de la zona, que hasta el momento no se encontraba en funcionamiento, se enmarca en la Ordenanza N° 13.045 aprobada por el Concejo Municipal durante el 2025.
Dónde estará operativo
El SEOM se implementará en el área del Puerto comprendida por calles estratégicas del sector como Dr. Farías, Miguens, Fryda Schultz de Mantovani, Obreros del Puerto, Guillamon de Agnellini, Ángela Vigetti y el Sector del dique dos.
En total, el sector cuenta con aproximadamente 430 dársenas de estacionamiento medido, a las que se suman espacios especialmente destinados a ascenso y descenso de pasajeros, carga y descarga, estacionamiento de motovehículos, paradas de colectivos, lugares reservados para personas con discapacidad y espacios exclusivos.
El nuevo SEOM está activo de lunes a viernes, de 07 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 08 a 13. Desde la puesta en funcionamiento de la nueva app, se actualizan las tarifas del estacionamiento medido en la ciudad capital. Así las cosas, la primera hora costará $1.000, la segunda $1.500, la tercera y las siguientes $1.650.
Por caso, una estadía de dos horas desde el lunes 6 de abril pasará a costar $2.500; mientras que aparcar el auto dentro de la zona SEOM por cuatro horas valdrá $5.800.
Cómo descargar y acreditar saldo
Para comenzar a utilizar el nuevo SEOM, el usuario debe descargar la app oficial “Nuevo SEOM” desde la tienda de aplicaciones del celular (App Store o Play Store). Al abrir la aplicación, deberá elegir un método de ingreso y aceptar los permisos y completar el registro.
Para dar el alta al estacionamiento es importante visualizar el número de box donde se estaciona y tocar el botón “Comenzar”. Para finalizar el estacionamiento se debe activar el botón “Finalizar”.
La carga de crédito se podrá realizar mediante medios virtuales como Mercado Pago o Plus Pagos. Además, continúan disponibles las posibilidades de comprar saldo en kioscos y puntos de Santa Fe Servicios. El nuevo SEOM también permite la alternativa de pagar sin app escaneando un QR que aparece en la vía pública.