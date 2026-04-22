A tres semanas del inicio del nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), la Municipalidad de Santa Fe avanza con la demarcación de dársenas en la zona del Puerto, un paso clave para la futura implementación del cobro en ese sector de creciente desarrollo urbano.
Avanza la demarcación de dársenas en el Puerto y se acerca la puesta en marcha del Seom
Son un total de 460 espacios de estacionamiento. “Es un área que viene registrando un fuerte incremento de circulación vehicular”, dijo el subsecretario de Movilidad y Transporte, Raúl Hurani. El nuevo sistema ya registra 85.000 cuentas activas, con picos de hasta 15.000 estacionamientos diarios en toda la ciudad.
El subsecretario de Movilidad y Transporte, Raúl Hurani, confirmó que ya comenzaron los trabajos para delimitar un total de 460 espacios de estacionamiento. “Se ha iniciado la demarcación de 460 dársenas en la zona del puerto”, señaló.
En ese aspecto, explicó que las tareas se realizan de manera coordinada entre el Municipio, el Ente portuario y Prefectura, en un área que viene registrando un fuerte incremento de circulación vehicular.
Según detalló el funcionario, los trabajos se desarrollan en horario diurno, entre las 9 y las 18, con un esquema de reserva de espacios que se organiza la noche previa. La señalización horizontal —pintura de dársenas— y vertical —cartelería— son condiciones necesarias para habilitar formalmente el sistema en el Puerto, cuya fecha de inicio será informada una vez concluidas estas intervenciones.
Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti, dijo que la demarcación responde “a un pedido del Ente Portuario para ordenar la circulación. Se busca solucionar problemas de estacionamiento que impedían el paso de vehículos de gran porte y establecer claramente dónde está permitido estacionar mediante un convenio y la pintura correspondiente”.
Nuevo sistema
En paralelo, desde el Municipio destacan la rápida adopción de la renovada aplicación del SEOM, que ya registra 85.000 cuentas activas, con picos de hasta 15.000 estacionamientos diarios en toda la ciudad.
De acuerdo a los datos oficiales, los niveles de ocupación alcanzan el 75% en el turno matutino y el 60% en el vespertino, cifras que reflejan una alta demanda y rotación en las zonas donde el sistema ya está operativo.
En cuanto a la operatividad, Hurani explicó que los avisos de “dársena en mantenimiento” que aparecen en la aplicación responden a tareas de pintura, correcciones o a la necesidad de liberar espacios para intervenciones de servicios como la Empresa Provincial de la Energía o Aguas Santafesinas, además de trabajos de bacheo.
En algunos casos, el sistema permite estacionar sin costo si no hay una intervención inmediata; en otros, solicita retirar el vehículo.
Ciudad Puerto
El ordenamiento del estacionamiento en el Puerto forma parte de una política que busca acompañar el crecimiento del área portuaria, donde conviven propuestas gastronómicas, recreativas y comerciales, y donde la demanda de espacios para estacionar aumentó en los últimos años.
Desde el Municipio también remarcaron que los controles por infracciones, como el estacionamiento en zonas prohibidas —cordón amarillo—, se realizan de manera sistemática en toda la ciudad, incluyendo el Puerto. “El sistema funciona si se cumplen las normativas”, sostuvo Hurani.
En términos de planificación urbana, el funcionario subrayó que la delimitación de espacios permitidos y restringidos fue el resultado de un trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace años, adaptándose a cambios en los sentidos de circulación y a la expansión del sector.
Finalmente, el esquema del SEOM en el Puerto podría ajustarse con el tiempo. Si bien en una primera etapa se prevé replicar el régimen vigente en el resto de la ciudad, el análisis de datos permitirá evaluar posibles modificaciones, como franjas horarias sin cobro o esquemas diferenciados según la dinámica propia del área.
Con la demarcación en marcha, el Puerto se encamina a sumarse al sistema de estacionamiento medido, en una apuesta por ordenar el tránsito, mejorar la rotación vehicular y acompañar el crecimiento de uno de los polos urbanos más dinámicos de la capital provincial.