Santa Fe ciudad

Avanza la demarcación de dársenas en el Puerto y se acerca la puesta en marcha del Seom

Son un total de 460 espacios de estacionamiento. “Es un área que viene registrando un fuerte incremento de circulación vehicular”, dijo el subsecretario de Movilidad y Transporte, Raúl Hurani. El nuevo sistema ya registra 85.000 cuentas activas, con picos de hasta 15.000 estacionamientos diarios en toda la ciudad.