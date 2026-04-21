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El Seom llega al puerto: pintan las dársenas y definen la implementación

El municipio planificó para esta semana los trabajos para demarcar los espacios donde operará el estacionamiento medido. Son 460 boxes. De momento no confirmaron el inicio del cobro.

El municipio pintará las dársenas en los próximos días.El municipio pintará las dársenas en los próximos días.
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Desde este miércoles y hasta el viernes inclusive, la Municipalidad de Santa Fe comenzará con los trabajos de demarcación de 460 dársenas en el sector del Puerto, en lo que será la llegada del Seom a este sector de la capital provincial.

De acuerdo a lo informado por el propio municipio, esto surge tras el pedido del Ente portuario para ordenar una zona que se encuentra en constante crecimiento y desarrollo urbano.

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Las tareas se realizarán en el marco de la Ordenanza N°13.05, que busca modernizar el sistema de estacionamiento, optimizar la circulación y promover un uso más eficiente del espacio público en sectores de alta demanda.

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Cronograma de trabajos

Las labores estarán a cargo de la empresa adjudicataria y se desarrollarán entre las 9 y las 18 horas aproximadamente, avanzando de manera progresiva por los sectores previamente definidos.

Como parte del operativo, la reserva de los espacios a intervenir se realizará durante la noche previa mediante la colocación de vallas y conos. Por este motivo, se solicita a los vecinos prestar especial atención a la señalización, ya que en las zonas intervenidas no estará permitido estacionar durante la ejecución de los trabajos.

El distrito puerto se vinculó rápidamente con el centro santafesino. Foto: Fernando NicolaEl distrito puerto se vinculó rápidamente con el centro santafesino. Foto: Fernando Nicola

Además, se prevé para la primera jornada un esquema de reducción de calzada en calle Francisco Miguens, mientras que en calle 1° de Enero se implementará un corte total durante el desarrollo de las tareas.

En ese sentido, desde el municipio no confirmaron cuándo entrará en funciones el Seom en este sector de la capital provincial.

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Nuevo Seom

Como se recordará, el nuevo Seom entró en funciones el 6 de abril luego de varios años con una plataforma casi obsoleta.

La nueva app permite estacionar por fracción de minutos y cargar saldo desde billetera virtuales, entre otras opciones que se mejoraron respecto a la anterior.

nuevo SEOMLa nueva app está operativa desde el 6 de abril.

También se puede utilizar sin descargarse la aplicación, mediante el escaneo de un código QR que aparece en los carteles callejeros donde se indica la zona Seom.

Las zonas a pintar en el puerto

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