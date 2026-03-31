Comienza a funcionar el 6 de abril

Paso a paso: cómo descargar y usar el nuevo SEOM de la ciudad de Santa Fe

El automovilista deberá descargar una app a su teléfono desde el 1° de abril. Se podrá transferir el saldo disponible del sistema anterior. La nueva plataforma tendrá precargada crédito para utilizar hasta el 30 de abril.