Paso a paso: cómo descargar y usar el nuevo SEOM de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe presentó este 31 de marzo el nuevo sistema de estacionamiento medido (SEOM). El propio intendente Juan Pablo Poletti explicó ante la prensa cómo será la nueva plataforma y sus fundamentos para actualizarla.
El automovilista deberá descargar una app a su teléfono desde el 1° de abril. Se podrá transferir el saldo disponible del sistema anterior. La nueva plataforma tendrá precargada crédito para utilizar hasta el 30 de abril.
La Municipalidad de Santa Fe presentó este 31 de marzo el nuevo sistema de estacionamiento medido (SEOM). El propio intendente Juan Pablo Poletti explicó ante la prensa cómo será la nueva plataforma y sus fundamentos para actualizarla.
El flamante sistema estará operativo desde el 6 de abril y se insta a la población santafesina a descargarse la aplicación desde este miércoles 1°. Previo a desestimar el ahora antiguo SEOM es necesario transferir el saldo disponible, en el caso que el usuario tenga disponible.
Una de las novedades más importantes del nuevo SEOM es que permitirá pagar mediante billeteras virtuales como Mercado Pago o Plus Pago. Cabe señalar que se mantienen los puntos físicos de recarga.
La app se podrá descargar tanto para Android (Google Play) como para iOS (App Store). Una vez instalada en el teléfono, el usuario deberá crear un usuario o utilizar una cuenta existente de Google o correo electrónico. Luego, indicar su número telefónico para una segunda confirmación.
Una vez ingresado a la plataforma, el vecino deberá “recuperar” el crédito que tenía en el anterior sistema. Para ello es importante conocer el número de cuenta (cinco dígitos), información que se encuentra disponible en la app (o web) anterior.
Posteriormente, ya en la nueva app, deberá buscar en el menú de opciones el botón de “Recuperar saldo anterior”. Para lograr la acreditación, la nueva plataforma requiere al usuario el citado número de cuenta y el DNI asociado.
Una vez que la app esté operativa en los teléfonos, los usuarios deberán ingresar cada vez que estacionen el auto en las dársenas, también llamadas ahora box, habilitados dentro del SEOM. En la pantalla principal del sistema aparecerán dos alternativas claras: cargar crédito y estacionar.
Al arribar al lugar elegido, el automovilista encontrará un número de cuatro dígitos pintado en el asfalto. Esa información es vital para luego apuntarla en la app. Una vez ingresado los cuatro caracteres, el usuario deberá presionar “Comenzar estacionamiento”.
Cuando finalice la estadía, el conductor deberá finalizar en la plataforma de su teléfono celular, igual que se hacía hasta el momento.
Otra opción que habilita el sistema es pagar sin descargarse la app. En la señalética vial que anuncia el estacionamiento medido, se incluyó un código QR. Al escanearlo (o ingresar en la URL escrita) aparece la opción de pagar sin instalar el sistema con la diferencia que se comprará paquetes por hora.
Desde el 6 de abril de 2025 se producirá una actualización de la tarifa de estacionamiento en la ciudad de Santa Fe. Como informó el gobierno local, la primera hora costará $1.000, la segunda $1.500 y la tercera y sucesivas $1.650.