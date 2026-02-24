El municipio avanza con los preparativos para el nuevo SEOM

El subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, Raúl Hurani, explicó que esta instancia resulta determinante para el inicio del sistema: “El nuevo SEOM va a empezar cuando tengamos todo terminado y operativo. Estamos en una etapa importante que es la demarcación de las dársenas, que incluye la numeración de cada una, porque esa numeración es la que va a permitir acceder al sistema”.
Según detalló el funcionario, tras una prueba inicial, durante el fin de semana se avanzó con una demarcación completa. “Ya se finalizó calle Francia en su totalidad y se trabajó hasta Urquiza e Hipólito Yrigoyen, de norte a sur. La idea es que en las próximas semanas esté terminada toda la señalización y con eso ya podamos empezar a operativizar el nuevo SEOM”, señaló.
Nuevas zonas,tarifas yseñalización
En cuanto al área de cobertura, Hurani aclaró que en esta primera etapa “la zona del SEOM no va a cambiar, está previsto mantenerla como está hoy”. No obstante, adelantó que existen conversaciones para extenderlo a otros sectores, como el puerto de Santa Fe, y que la ordenanza habilita la creación de zonas temporales en caso de eventos.
Respecto a las tarifas, recordó que “venimos de un proceso de atraso tarifario muy grande. Cuando esta gestión arrancó, la hora de estacionamiento estaba a 5 pesos”. Al respecto, cabe remarcar que el valor del parking en la capital santafesina quedó muy desfasado, sobre todo si se lo compara con Rosario. Por caso, en la ciudad del sur provincial la tarifa arranca en 1.400 pesos para la primera hora; sube a $2.100 la segunda y se incrementa a 3.500 pesos la tercera.
Ese cálculo se logró de la siguiente forma: entre 80% y 120% del precio de litro de nafta la primer hora, la segunda ese monto x 1,5 y la tercera x 2,5.
Nuevalógica de uso
Uno de los aspectos visibles del nuevo sistema es la modificación en el formato de las dársenas. Hurani explicó que “las dársenas anteriores tenían cruces de espaciamiento entre una y otra. Eso ya no está, por lo que ahora son un poco más grandes”.
Además, aclaró que no se trata de una medida fija: “No es una medida física constante, sino que es variable según la disponibilidad del lugar. Por ejemplo, cerca de rampas de acceso vehicular pueden ser un poco más chicas porque hay más facilidad de salida”.
El nuevo esquema apunta a un uso más ordenado y eficiente del espacio público.
Este rediseño responde a un cambio profundo en la lógica del sistema. “Ya no es el auto el que está en el sistema, sino el uso del espacio. El usuario va a tener que decir en qué dársena se encuentra”, explicó Hurani. Y agregó: “Ese pequeño cambio implica muchas mejoras desde el punto de vista operativo y de la información”.
Tecnología,control ybeneficios
El nuevo SEOM incorporará una aplicación más simple y flexible. “Se identificaron todos los problemas que traía el sistema anterior, como la dificultad para cargar saldo o la necesidad de hacer trámites presenciales. Todo eso se acabó”, afirmó el subsecretario.
En ese sentido, destacó que el pago podrá realizarse a través de un código QR: “No va a requerir registro, no hay que informar patente ni nombre. Es totalmente anónimo y se puede pagar de forma prepaga con cualquier medio habilitado”.
La numeración de las dársenas permitirá al municipio contar con información en tiempo real. “Vamos a saber el estado de ocupación de todo el sistema por dársena. Eso va a ayudar mucho a las acciones de control, porque los inspectores irán directamente a los boxes que figuren desocupados en el sistema y estén siendo utilizados”, explicó Hurani.
Avanza la pintura y numeración de dársenas en distintas cuadras del área del SEOM.
Además, remarcó que estos datos servirán para planificar a futuro: “Vamos a poder entender cómo funciona el estacionamiento a nivel de cuadra, zona o barrio. Eso permitirá pensar horarios distintos o parámetros específicos según cada sector”.
Finalmente, indicó que el cambio también será visible en la vía pública. “Va a empezar a verse una nueva cartelería con QR en cada cuadra del SEOM. En paralelo, se están testeando intensivamente todos los sistemas para que, cuando se implemente, funcione perfectamente”, aseguró.
