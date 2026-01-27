Estacionamiento medido: Santa Fe avanza hacia un SEOM por dársenas con código y nueva app

La Municipalidad de Santa Fe dio el primer paso visible del nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) con la demarcación de las primeras dársenas, en una prueba realizada en la esquina de Francia y Entre Ríos.
La Municipalidad realizó una prueba de señalización del nuevo SEOM en Francia y Entre Ríos. En febrero completarán la demarcación para migrar a un sistema por dársenas con código y registro desde el celular.
El trabajo se completará durante febrero y el objetivo es comenzar la implementación en marzo, en un proceso de transición que sumará una nueva aplicación y una lógica de uso renovada para registrar y pagar el estacionamiento.
El cambio central será el pasaje del registro por vehículo al registro por espacio de estacionamiento. Cada dársena tendrá un código identificatorio que el usuario deberá ingresar desde su celular para activar y abonar el tiempo de uso.
La prueba se realizó en el sector sur de la ciudad, en una época de menor demanda. El municipio eligió una tipología que permite evaluar distintos casos de señalización y ajustar detalles antes de avanzar con el resto del área alcanzada por el estacionamiento medido.
El subsecretario de Seguridad Vial y Transporte, Raúl Hurani, explicó que la señalización piloto busca “validar efectivamente” las definiciones previstas en el pliego. Anticipó que, con el visto bueno técnico, en las próximas semanas continuará la demarcación en toda la ciudad.
Hurani indicó que el plan de trabajo se coordina con otras intervenciones urbanas, como bacheo y obras de ASSA, con zonas que se van liberando para permitir el avance de la pintura y la señalética.
El funcionario sostuvo que la numeración de cada dársena permitirá conocer el estado de ocupación y mejorar la eficiencia del control y la gestión municipal. Además, el sistema apunta a ordenar el tránsito y reducir la búsqueda de lugar, con información por zonas.
En cuanto al alcance, se trabajará sobre las mismas cuadras que hoy están señalizadas, con adecuaciones para compatibilizar dársenas con paradas de colectivos, taxis y espacios reservados. No será un calco de la demarcación actual, pero mantendrá las áreas de cobertura.
El nuevo SEOM entra en su tramo decisivo: la calle empieza a mostrar el cambio, y el desafío será que la tecnología sume orden sin agregar fricción a la rutina de estacionar en Santa Fe.