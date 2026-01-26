Bacheo intensivo en enero: intervenciones en calles santafesinas

La Municipalidad de Santa Fe dio inicio a una nueva fase del plan de recuperación vial, enfocada específicamente en el micro y macrocentro de la capital provincial. Con una inversión de $1.385.541.650,50, el gobierno local busca transformar la transitabilidad en las zonas de mayor flujo vehicular de la ciudad.
La decisión de ejecutar estas tareas durante los meses de enero y febrero responde a la estacionalidad: ante la disminución del movimiento comercial y escolar, el objetivo es minimizar el impacto en el tránsito. El plan tiene un plazo de ejecución de 120 días corridos y contempla la reparación total de más de 16.000 m² de superficie.
Continúan las tareas de bacheo en la ciudad. Crédito: Guillermo di Salvatore.
Cronograma para la semana
De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.
Para la semana del 26 al 30 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:
Salta, entre 9 de Julio y 1° de Mayo
Salta, entre 1° de Mayo y 4 de Enero
San Jerónimo, entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay
Boneo y 1ro de Mayo
Alvear y Gorostiaga
Salta, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
Lisandro de la torre, entre 27 de Febrero y 9 de Julio (tramo comprendido entre las calles Cruz Roja Argentina, 25 de Mayo, San Martín y San Jerónimo)
Primera Junta, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo)
Tucumán, entre Rivadavia y 4 de Enero (tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, 9 de Julio y 1° de Mayo)
Tucumán, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
San Martín, entre Suipacha y Bv. Pellegrini (tramo comprendido entre las calles Junín, Santiago del Estero y Obispo Gelabert)
Saavedra, entre Mendoza y M. Zazpe (tramo comprendido entre las calles Salta, Lisandro de la Torre, Juan de Garay, Corrientes y Moreno)
Mendoza, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
La Rioja, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
Catamarca, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
Irigoyen Freyre, entre Urquiza y avenida Freyre (tramo comprendido entre las calles Francia, Saavedra y San Lorenzo)
Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.
Los trabajos han sido divididos en tres zonas estratégicas tras un relevamiento detallado de las arterias más comprometidas. En cada sector se realiza el fresado y remoción de la carpeta deteriorada, limpieza y riego de liga, para culminar con la aplicación de concreto asfáltico en caliente.
Este método permite que, pocas horas después de la aplicación, el sector quede habilitado nuevamente al tránsito.
Además de la pavimentación, se coordinan tareas de forma simultánea con empresas de servicios como ASSA, sumando obras de red de agua, cloacas, saneamiento y la renovación de la demarcación del sistema de estacionamiento medido.
En ese sentido, se mantiene el esquema de trabajo programado en la intersección de Mendoza y 25 de Mayo, sumando intervenciones en calle 1° de Mayo, entre Primera Junta y Mendoza.
Desvíos de colectivos. Crédito: Flavio Raina.
Desvíos de Colectivos
En virtud de los trabajos que se estarán realizando por obras de bacheo, se ha dispuesto el corte de tránsito desde la primera hora de la mañana hasta concluido el mismo. Por tal motivo, se producirá la alteración del recorrido habitual del transporte público. Los desvíos para las siguientes líneas de colectivos son:
Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Línea 1 (ida): de recorrido habitual por calle 1ero de Mayo – 1era Junta – Urquiza – Mendoza – 1ero de Mayo a recorrido habitual.
Líneas 2 – 3 – 8 – 10 – 11 – 15 y 16 (ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.