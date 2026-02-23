Continúa la demarcación nocturna de dársenas del Nuevo SEOM en Santa Fe: qué calles están afectadas
La Municipalidad avanza con el esquema de pintura horizontal para organizar el estacionamiento en el macrocentro. El subsecretario de Seguridad Vial y Transporte, Raúl Hurani, detalló el cronograma de tareas para esta jornada y solicitó la colaboración de los vecinos para despejar las calzadas durante la noche.
Más allá de la renovación de la pintura asfáltica, el nuevo SEOM introduce cambios tecnológicos significativos.
En el marco del proceso de modernización del espacio público, la Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo de señalización de dársenas para el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM). Las intervenciones, que buscan optimizar la movilidad urbana y delimitar claramente los espacios permitidos para aparcar, se vienen desarrollando con éxito desde el pasado fin de semana bajo una modalidad de trabajo nocturno.
Raúl Hurani, subsecretario de Seguridad Vial y Transporte, brindó este lunes precisiones sobre la marcha de los trabajos. Según indicó el funcionario, tras un inicio favorable en calle Francia, las cuadrillas se trasladarán ahora hacia calle Urquiza para dar continuidad al plan de demarcación técnica.
Cronograma y zonas de intervención para este lunes
Para minimizar el impacto en el flujo vehicular diario, las tareas se concentran en la franja horaria que va desde las 20:00 hasta las 06:00. Para la noche de este lunes, el cronograma previsto es el siguiente:
Calle Francia: se completarán los trabajos en las alturas del 3100 al 3500.
Calle Urquiza: el operativo iniciará desde Boulevard Pellegrini hacia el sur, abarcando las alturas 3500, 3400, 3300, 3200, 3100, 3000 y 2900.
Hurani enfatizó la importancia del despeje de las cuadras afectadas: “Es fundamental que los vecinos no dejen sus vehículos estacionados en estos sectores durante el horario de trabajo. Una vez que se termina de pintar, la zona es transitable de forma inmediata, lo que permite liberar la cuadra rápidamente y avanzar a la siguiente”, explicó.
Para garantizar que las cuadrillas encuentren las calles despejadas, la Dirección de Tránsito implementa un dispositivo previo. Desde las 13:30, agentes municipales comienzan con la reserva de las dársenas mediante la colocación de conos y señalización. Además, durante la mañana se realiza un trabajo de proximidad con los vecinos a través de timbreos y entrega de volantes informativos en las cuadras que serán intervenidas esa misma noche.
Si bien el nuevo SEOM contempla cuatro zonas (Micro y Macrocentro, Sector Sur, Candioti y Puerto), esta etapa inicial se enfoca en las áreas que ya operan con el sistema actual, previendo extenderse al Puerto próximamente ante la necesidad de ordenamiento en ese sector.
La implementación de estas dársenas representa una mejora en la convivencia urbana y el uso responsable del suelo público.
Innovación: sensores en tiempo real y códigos QR
Más allá de la renovación de la pintura asfáltica, el nuevo SEOM introduce cambios tecnológicos significativos. El subsecretario adelantó que en los próximos días se iniciará el recambio de la cartelería informativa. Los nuevos carteles incluirán códigos QR que facilitarán el acceso a la aplicación móvil y brindarán información detallada del sistema.
“El sistema va a permitir conocer en tiempo real el estado de ocupación de todas las dársenas. Cada espacio funcionará como un sensor, brindándonos datos sobre cuándo y por cuánto tiempo fue ocupado”, destacó Hurani. Asimismo, confirmó que los usuarios que posean saldo en el sistema anterior podrán migrarlo a la nueva plataforma mediante un trámite digital.
La implementación de estas dársenas representa una mejora en la convivencia urbana y el uso responsable del suelo público. Con la culminación de estas tareas en los ejes Francia y Urquiza, la ciudad da un paso firme hacia un sistema de estacionamiento más ágil, tecnológico y transparente para todos los santafesinos.