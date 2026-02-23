En horario nocturno

Continúa la demarcación nocturna de dársenas del Nuevo SEOM en Santa Fe: qué calles están afectadas

La Municipalidad avanza con el esquema de pintura horizontal para organizar el estacionamiento en el macrocentro. El subsecretario de Seguridad Vial y Transporte, Raúl Hurani, detalló el cronograma de tareas para esta jornada y solicitó la colaboración de los vecinos para despejar las calzadas durante la noche.