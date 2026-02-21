#HOY:

Comienza la demarcación de dársenas del nuevo SEOM en cuatro zonas

Los trabajos se realizarán de 20 a 6 y se solicita a vecinos no dejar vehículos estacionados en las cuadras intervenidas. El cronograma es tentativo y podrá modificarse por cuestiones climáticas.

MCSFMCSF
La Municipalidad de Santa Fe informa que, en el marco de la implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM), se pondrá en marcha el operativo de demarcación horizontal de dársenas en distintos sectores de la ciudad.

Prueba del nuevo SEOM en la intersección de Francia y Entre Ríos, sector sur.MCSF

El esquema de trabajo contempla cuatro etapas: Zona 1 (Micro y Macrocentro), Zona 2 (Sector Sur), Zona 3 (Candioti Sur y Norte) y Zona 4 (Puerto). Las tareas comenzarán por la Zona 1 y se desarrollarán de manera progresiva en el resto de los sectores delimitados. El punto de inicio será la intersección de calle Francia y avenida General López, el personal se extenderá hasta Cándido Pujato estimativamente.

MCSFMCSF

El cronograma previsto es de aproximadamente 20 días corridos, con trabajos de lunes a domingo en el horario nocturno de 20 a 6. No obstante, se trata de un esquema tentativo, sujeto a modificaciones en función de las condiciones climáticas, el avance operativo de la empresa a cargo y otras contingencias que pudieran surgir, incluyendo coordinaciones con intervenciones de ASSA en la vía pública.

Operativos diarios

Para garantizar el correcto desarrollo de las tareas, la Dirección de Tránsito realizará operativos diarios de reserva de dársenas desde las 13:30 hs, con presencia de agentes por cuadra y colocación de conos y señalización preventiva. Asimismo, durante la mañana de cada jornada se efectuará un aviso a frentistas mediante timbreo y volanteo, informando las cuadras que serán intervenidas esa misma noche.

Avanza el nuevo Seom. MCSFAvanza el nuevo Seom. MCSF

Desde el municipio se solicita especialmente la colaboración de los vecinos y vecinas, evitando dejar vehículos estacionados en las cuadras donde se realizarán los trabajos entre las 20 y las 6. Al tratarse de pintado lineal por cuadra, los vehículos podrán ubicarse en calles transversales mientras se ejecutan las tareas.

Una inspectora chequea si un coche se registró en el SEOM. Crédito: Archivo Guillermo Di SalvatoreUna inspectora chequea si un coche se registró en el SEOM. Crédito: Archivo Guillermo Di Salvatore

La implementación del nuevo SEOM busca ordenar el uso del espacio público, optimizar la rotación vehicular y mejorar la movilidad urbana. La colaboración ciudadana resulta fundamental para cumplir con los plazos estimados y avanzar en una ciudad más organizada y accesible para todos.

