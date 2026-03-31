El municipio lanzó el nuevo SEOM: comienza a operar el 6 de abril

La Municipalidad de Santa Fe presentó este martes el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM), que comenzará a regir el próximo 6 de abril. Desde el 1° de abril, los usuarios podrán descargar la aplicación oficial, que incluirá un crédito inicial para incentivar su uso.
El anuncio fue encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti junto a funcionarios del área de Gobierno y Tránsito, quienes detallaron el funcionamiento, los costos y las etapas de implementación.
Durante la presentación, Poletti remarcó que la iniciativa busca mejorar la circulación en zonas clave de la ciudad. “Desde que asumimos uno de los ejes que teníamos es ordenar la ciudad”, afirmó.
El intendente explicó que el crecimiento del parque automotor genera congestión diaria: “En la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana se producen 1.600.000 viajes por día y hay entre 150.000 y 170.000 autos que confluyen hacia el micro y macrocentro”.
Funcionarios municipales detallaron el funcionamiento, tarifas y etapas del nuevo sistema
En ese sentido, sostuvo que el nuevo sistema apunta a optimizar el uso del espacio público: “El nuevo estacionamiento medido procura que haya rotación de dársenas y nos permita tener datos en tiempo real de lo que pasa en la ciudad”.
Aplicación,crédito yfuncionamiento
La nueva app estará disponible desde el 1° de abril y contará con un beneficio inicial. “Todos los ciudadanos van a tener un crédito de bienvenida de 30.000 pesos durante abril”, indicó Poletti, y recomendó descargarla cuanto antes para aprovecharlo en su totalidad.
El sistema permitirá pagar mediante billeteras virtuales como Mercado Pago o Plus Pago, aunque también habrá puntos físicos habilitados para quienes no utilicen medios digitales.
El sistema incorporará datos en tiempo real y nuevas funciones digitales.
El subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe, Raúl Hurani destacó la simplicidad del proceso: “Les aseguro que es más fácil hacerlo que contarlo”. Además, aclaró que el registro será ágil: “No requiere venir a la municipalidad ni presentar papeles, solo un correo electrónico y validación por teléfono”.
Cada dársena estará identificada con un número que deberá cargarse en la app al estacionar. “Al poner estacionar, aparece una casilla de cuatro números y ahí queda activado el sistema”, explicó Poletti.
Tarifas yesquema de uso
El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, detalló los valores definidos para esta etapa inicial. “Se ha definido un valor inicial de 1.000 pesos la hora”, señaló.
La primera hora costará $1.000 y luego aumentará de forma progresiva
El esquema será progresivo: la segunda hora costará 1.500 pesos y las siguientes 1.650. “Esto va a fomentar la rotación”, explicó el funcionario. Además, aclaró que no habrá variaciones por zona en esta primera etapa: “Hasta no tener datos, todo cuesta lo mismo”.
También indicó que los precios se actualizarán solo dos veces al año: “Se podrá reanalizar recién en julio y luego en enero”.
Etapa detransición yasistencia
La implementación incluirá una fase de adaptación durante los primeros días. “Vamos a tomar esta semana como transición para que todos puedan descargar la aplicación y conocerla”, explicó Mastropaolo.
El sistema contará con canales de atención para resolver dudas. “Va a haber un 0800, áreas descentralizadas y puntos de consulta en distintos lugares”, agregó.
En paralelo, se incorporarán nuevas funciones a medida que avance su uso. Hurani adelantó que el sistema permitirá conocer la ocupación en tiempo real: “Cada dársena es un sensor que nos da información”. Asimismo, se prevé un asistente digital que guiará a los conductores: “Va a indicar la probabilidad de encontrar lugar si uno sigue derecho o dobla”, detalló.
Alcance y objetivos
El nuevo SEOM abarcará unas 4.800 dársenas dentro del área ya definida por ordenanza, sin ampliaciones en esta etapa. También se confirmó que las motos no abonarán el servicio.
Desde el municipio destacaron que los fondos recaudados estarán destinados a políticas de movilidad urbana. “Todo está vinculado a mejorar la movilidad de la ciudad”, sostuvo Mastropaolo.
Con esta implementación, el municipio buscará ordenar el tránsito, mejorar la rotación vehicular y avanzar hacia un sistema más moderno y eficiente.
Cómo se usa el nuevo sistema
El funcionamiento es sencillo y completamente digital. Una vez descargada la aplicación, el usuario debe registrarse con correo electrónico y validar su identidad con el teléfono.
Al estacionar, deberá identificar el número de la dársena señalizada en la calle e ingresarlo en la app. Luego, al presionar “estacionar”, el sistema activará automáticamente el tiempo de uso.
También existe la opción de pago sin registro mediante un código QR ubicado en la cartelería, que permite abonar por adelantado el tiempo estimado de permanencia.
El saldo puede cargarse a través de billeteras virtuales o en puntos físicos habilitados en la ciudad.