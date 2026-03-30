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El municipio busca comprar lomos de burro y tachas "anti velocidad" para ordenar el tránsito en Santa Fe

El presupuesto oficial es unos de 24 millones de pesos. La adquisición apunta a todos los elementos de demarcación vial necesarios para un mayor ordenamiento vehicular. El parque automotor sigue creciendo.

Año 2017. Colocaron un lomo de burro de PVC en Eva Perón y Belgrano. Foto: ArchivoAño 2017. Colocaron un lomo de burro de PVC en Eva Perón y Belgrano. Foto: Archivo
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A través de la resolución N° 071/26, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, convocó a concurso público de precios para la adquisición de elementos varios de demarcación vial, que serán destinados a ordenar el complejo sistema de tránsito en la ciudad capital.

La apertura de las ofertas económicas será el 13 de abril a las 10 horas en la Dirección de Compras, 1° piso del Palacio Municipal. El presupuesto oficial es de $ 24.078.002,79.

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Todo esto va en línea con el ordenamiento vial que pretende la actual administración de cara a lo que será la puesta en marcha, en muy poco tiempo, del nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) para Santa Fe ciudad.

Especificaciones técnicas

De acuerdo a las especificaciones técnicas que acompañan el pliego de bases y condiciones, los elementos de demarcación vial que se pretenden adquirir se utilizarán, como se dijo, para trabajos de "señalización, demarcación vial y ordenamiento del tránsito".

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En primer lugar, se menciona la necesidad de comprar delineadores verticales, que son conos de diámetros finos, flexibles y rebatibles, hechos con poliuretano, y que tienen una altura mínima de 70 centímetros y un diámetro de la base de 15 centímetros.

Son esos separadores amarillos y flexibles que se utilizan en, por ejemplo, la demarcación de los sectores para el estacionamiento de motos, e incluso en las ciclovías. "Deberán ser aptos para pavimento de asfalto y hormigón, de color amarillo y con cintas de alta reflectividad", se indica en las especificaciones.

Los delimitadores se utilizan en las ciclovías, por caso. Foto: Archivo Mauricio GarínLos delimitadores se utilizan en las ciclovías, por caso. Foto: Archivo Mauricio Garín

También, el municipio refiere a la compra de lomos de burro o reductores de velocidad macizo, de policloruro de vinilo (PVC) o Polipropileno (PP), es decir, materiales duraderos y resistentes a las condiciones climáticas, de 400 milímetros por 500 milímetros.

Los módulos deberán ser una parte de color negro y otra de color amarillo, para que puedan ser identificados visualmente por los conductores. "Además, tendrán que poseer material reflectivo en forma de ojo de gato, y ser aptos para pavimento de asfalto y hormigón", se agrega.

"Tachas"

En las especificaciones se añaden también a otros tipos de reductores muy utilizados en las grandes ciudades, que son las "tachas" amarillas que se colocan para hacer que los vehículos aminoren sus velocidades.

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Esta tipología de reductores deberán ser de polipropileno, como se dijo, con forma de tachas de 250 milímetros por 180 milímetros; de color amarillo, con material reflectivo de dos lados con un lente microprismático -tipo ojo de gato-, aptos para pavimento de asfalto y hormigón.

Se incluye otro tipo de tachas reductores de PVC o de PP resistentes al alto tránsito (para ser incluidas en calles y arterias que tienen mucho flujo vehicular), cuyas dimensiones tendrán que ser de 200 milímetros de radio por 45 milímetros de altura.

Se busca generar mejores condiciones de ordenamiento vial. Foto: Archivo Luis CetraroSe busca generar mejores condiciones de ordenamiento vial. Foto: Archivo Luis Cetraro

Finalmente, se incluyen tachas de señalización vial de alta resistencia al impacto; y tacha solares, de resina poliéster, con celdas fotovoltaicas y baterías incluidas.

Tambores y conos

Por último, se incluyen en el concurso de precios tambores de señalización vial de polipropileno (PP) o de Polietileno Semirrigido (PEMD), con una altura de 900 milímetros, base de 570 milímetros y una capacidad máxima de 200 litros. Deberá contener tres bandas reflectivas.

Estos tambores sirven básicamente para canalizar el tráfico, organizar desvíos y delimitar zonas de obras. Por lo general son de color naranja y cuentan con bandas reflectantes que permiten garantizar la visibilidad de los conductores de autos y motos, previniendo accidentes.

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Finalmente, en las especificaciones técnicas se incluyen los conos viales de PVC, cuyas dimensiones deberán ser de 700 milímetros de alto con base de goma maciza, y dos bandas reflectivas.

Como se sabe, estos conos viales sirven para la señalización de obras en la vía pública, pues indican desvíos o trabajos de bacheos; marcan zonas de riesgo, accidentes o restricciones de estacionamiento; también permiten guiar el flujo vehicular y peatonal, separando carriles de forma temporal, entre otros usos.

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