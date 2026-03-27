Cómo funciona la "división especial" dedicada a solucionar problemas vecinales en Santa Fe
Son los operarios del Programa Municipal de Respuestas Rápidas. Actúan de forma inmediata ante problemas de escala menor, como limpiar un microbasural, la basura que quedó de un evento o desmalezar. El contacto directo con el vecino, clave.
El turno tarde del área de Respuestas Rápidas recibió a El Litoral. Crédito: Gentileza
Al entrar a los viejos talleres municipales, los muchachos saludan amablemente. Hay una camioneta que se viene abajo de tantas cosas que contiene en su parte trasera: un colchón, un pedazo de sillón, otros tantos trastos viejos que fueron retirados de una esquina cualquiera de la ciudad capital.
“Hemos encontrado hasta heladeras, microondas y televisores Smart ¡nuevos!”, apuntó “El Zurdo”, uno de los operarios. Otro de ellos convida un mate algo lavado, pero no importa: los actos de buena fe no se desprecian jamás. Más allá flamea la bandera argentina; más acá, la bandera de Santa Fe capital.
Adentro hay un depósito de herramientas con palas, rastrillos, desmalezadoras, cubiertas de repuesto. Es hora de siesta y arrancó el turno tarde: los operarios del Programa de Respuestas Rápidas, que depende de la Municipalidad de Santa Fe, están listos para ese inminente aviso de que tienen que salir a hacer una “intervención”.
La camioneta, con trastos viejos retirados de la vía pública. Mucho se recicla. Crédito: Gentileza
¿Qué es una intervención? La solución de un problema vecinal: puede ser un microbasural formado en una cuadra, el desmalezado de una casa abandonada (una “carie urbana”); el retiro de algún electrodoméstico tirado en la vía pública que luego será recuperado dentro del plan “Todavía Sirve”, e incluso la realización de un pequeño bacheo en frío.
Mitad y mitad
“Lo que nos propusimos desde un inicio es que nuestro trabajo sea 50-50: una mitad es solucionarle ese inconveniente al vecino en el lapso de 48 horas, máximo; y la otra mitad es establecer un contacto directo con la gente, para que sepa que existimos y que estamos a su disposición”, le dice a El Litoral Pablo Fregona, subsecretario del programa.
“Es lo que nos pidió desde el primer momento el intendente Juan Pablo Poletti: que la gente nos conozca, que sepa que le podemos dar una mano y de forma rápida. Somos servidores públicos y este es nuestro trabajo. También se busca generar un acercamiento, porque por muchos años la gente común estuvo alejada del municipio. Eso tratamos de revertir”, resaltó.
Crecimiento de las intervenciones
Según datos municipales, este programa municipal pasó de 10.789 intervenciones en 2024 -año en que nació, con una sola camioneta; hoy tiene tres unidades operativas- a 26.203 en 2025: el incremento fue del 143%. La tasa de resolución de problemas de forma rápida fue en promedio de un 80%, y del 95% en el caso de los microbasurales.
“Por día llegamos a atender 90 reclamos (turno mañana y tarde). Esto es 24-7, como nos pidió el Dr. Poletti”, agregó Fregona, mientras seguía mostrando fotos y mapas de los sectores geográficos donde actúa esta suerte de “división especial” dedicada exclusivamente, como se dijo, a solucionar problemas de escala menor.
Pequeños problemas
Los 28 operarios asignados al programa se dedican a resolver, como se dijo, “pequeños” problemas urbanos. Es decir, que si van a limpiar un microbasural éste tiene que tener máximo seis bolsas; o si deben realizar un desmalezado, éste debe ser de hasta 30 metros cuadrados de terreno.
Microbasurales y limpieza tras eventos concurrentes, algunas acciones. Crédito: Gentileza
Esto se hace para asegurar la pronta operatividad resolutiva; porque si ese basural es de grandes dimensiones, debe intervenir una cuadrilla del área de Espacios Verdes cno más personal. Lo mismo pasa con el desmalezado.
“Todo está coordinado con la gente de la Línea del Servicio Atención Ciudadana (0800 777 5000): ellos nos dan aviso ante el pedido de un vecino, quien debe dar algunos datos de ese problema que tiene. La información nos llega más o menos ‘filtrada’, y vamos sabiendo lo que hay que hacer”, explicó el subsecretario.
Otros casos: “Por ejemplo: los chicos de las escuelas festejaron el fin de año y dejaron ‘enchastrada’ toda una plaza con basura. Ahí vamos nosotros. Otro: después del acto por el 24M en Plaza de Mayo, nos pidieron que vayamos a dar una mano: a limpiar y ayudar a desmontar el escenario: ahí fuimos. A eso nos dedicamos”.
El subsecretario reiteró una y otra vez la expresión “dar una mano”: ese parece ser el sentido del trabajo y la razón de ser de esta “división especial” que soluciona problemas.
“Todavía Sirve”, protocolo, descacharrado
Por lo general, la gente tiene la costumbre -muy poco sana- de tirar electrodomésticos (heladeras, microondas, televisores y otros artículos domésticos) en la vía pública, en lugar de contratar a un servicio de container para que lleve esos residuos electrónicos al relleno sanitario, para su posterior reparación y reciclaje.
Los operarios son avisados desde el 0800 de que deben retirar estos artículos en tal lugar de la ciudad. “Imaginate que son elementos del hogar reutilizables, que se reparan y reciclan. Los vamos a buscar y los dejamos a disposición del programa ‘Todavía Sirve’, que justamente se dedica a eso”, dijo Pablo Fregona.
Además, en épocas de tormentas, los operarios del Programa de Respuestas Rápidas son requeridos para el mantenimiento de bocas de tormenta, una vez que se activa el Protocolo Base ante contingencias hídricas. Siempre a escala menor que las cuadrillas municipales.
Y con relación a los árboles caídos, “si no es una rama de gran porte sino chica, y está tapando una cochera o la entrada de una casa -por ejemplo-, ahí sí intervenimos. Tenemos un par de motosierras y una desmalezadora de altura para esas ramas de porte chico o mediano”, adujo luego.
También se interviene en prevención del dengue y descacharrado. Crédito: Gentileza
“Insistimos en el concepto de escala menor, porque hay trabajos que nos exceden en lo que podemos dar. Pero más allá de esto, siempre que nos necesiten las distintas áreas municipales, estamos presentes”, dijo Fregona.
El área también brinda apoyo logístico a otras dependencias municipales colaborando en operativos de descacharrado asistido en el marco de la campaña contra el dengue.
“Los chicos del área de Salud hacen una especie de timbreo en una determinada zona, ingresan a una casa, sacan todos los elementos donde hay agua acumulada donde puede proliferar el mosquito vector del dengue (Aedes Aegypti). Dejan las bolsas (con esas cubiertas viejas o cacharros) y nosotros luego las retiramos. Es un trabajo articulado”, explicó.
Paso a paso, qué debe saber el vecino
-El circuito de trabajo se inicia a partir del ingreso del reclamo al Sistema de Atención Ciudadana (SAC), a través del 0800 777 5000, desde donde se deriva al área correspondiente. Entonces, lo primero que tiene que hacer el vecino es llamar a ese número para pedir que le solucionen su problema.
-El vecino que pide la solución de un problema recibirá un número de reclamo. Lo mejor es que dé al 0800 alguna especificación del problema que tiene (si el microbasural que solicita se limpie es de seis bolsas).
-Así, desde el SAC se filtra mejor la información para los operarios de Respuestas Rápidas. Lo ideal es que el vecino deje su nombre y eventualmente un número de teléfono, para que haya una comunicación más directa con él (para planificar el horario de la intervención).
Pablo Fregona (der.) junto a algunos de los operarios en los talleres municipales. Crédito: Gentileza
-Desde el SAC se dará comunicación por el sistema al área de Respuestas Rápidas, desde la cual aceptará el reclamo y se dará un plazo de resolución, que es de máximo 48 horas hábiles. Por lo general se resuelven reclamos en un día.
-Nunca el personal de Respuestas Rápidas ingresa a una vivienda particular. Los operarios que van a solucionar el problema notificado se presentan, mencionan el número de reclamo al contribuyente y se ponen a trabajar (limpian un microbasural o desmalezan, por caso).
-Los operarios van con la camioneta oficial de la Municipalidad y su ropa de trabajo. Si ese vecino quiere salir de su vivienda a hablar con ellos, que están trabajando afuera, puede hacerlo, para conocer cómo trabajan. Es también el sentido del programa: el vínculo directo con la gente.