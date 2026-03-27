Cómo funciona la "división especial" dedicada a solucionar problemas vecinales en Santa Fe

La camioneta, con trastos viejos retirados de la vía pública. Mucho se recicla. Crédito: Gentileza

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