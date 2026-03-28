Ciudad de Santa Fe

El misterioso destino de un óleo histórico del Brigadier López se reveló: dónde se encuentra

Se trata de una obra del célebre dibujante y pintor santafesino, Juan Arancio. Por mucho tiempo se desconoció el paradero de este lienzo, que alguna vez estuvo en el Palacio Municipal. Hoy está “en guarda” pero muy deteriorado.