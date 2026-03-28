El misterioso destino de un óleo histórico del Brigadier López se reveló: dónde se encuentra
Se trata de una obra del célebre dibujante y pintor santafesino, Juan Arancio. Por mucho tiempo se desconoció el paradero de este lienzo, que alguna vez estuvo en el Palacio Municipal. Hoy está “en guarda” pero muy deteriorado.
El óleo del célebre artista Juan Arancio, donde retrató al Brigadier López. Crédito: Archivo
Se lo ve como lo que fue: un hombre imponente, el gran “Patriarca de la Federación”, con su sable, sus botas algo manchadas por la tierra y su uniforme, al lado de un palenque. Detrás, la Iglesia de La Merced, actual Iglesia de los Milagros (Inmaculada Concepción), en calle Gral. López y 9 de Julio. Es un óleo del Brigadier General Estanislao López.
Hay una primer elemento valioso respecto de esta obra artística que contribuye a la historia grande de la ciudad y la provincia de Santa Fe: que su autor es el célebre Juan Arancio, pintor, dibujante, ilustrador, historietista y argumentista santafesino, nacido en esta capital el 24 de agosto de 1931: falleció el 1° de marzo de 2019.
Como se sabe, la obra de Juan Arancio ha escalado más allá de los límites geográficos de la ciudad capital. En 1973, recibió el Premio "Mejor Tapa Martín Fierro" (Filadelfia, Estados Unidos); también, el Premio Santa Clara de Asís; la Distinción Bienal de Lucca (Italia). En 1987, fue honrado con un Homenaje del Consulado de Italia.
Fue el gran retratista del ser santafesino, del paisaje ribereño, de la dura vida en la Costa. Pero hay consenso en la comunidad artística de la ciudad y la Argentina en que el legado de Arancio fue mucho más allá que eso. Hombre muy querido y respetado, fue declarado Ciudadano Ilustre de Santa Fe por el Concejo local, en 1993.
Un lienzo para el hijo pródigo
Su semblanza biográfica y artística es escasa en este artículo, y es necesario pedir las correspondientes disculpas. El punto central es que Arancio pintó, en 1986, un precioso óleo en el que retrató al Brigadier Estanislao López en la vereda de su casa. La pintura es propiedad de la Municipalidad de Santa Fe.
Esta obra, se supo, estuvo mucho tiempo exhibida en el Palacio Municipal. Pero luego fue retirada de ese lugar, y comenzaron las especulaciones sobre el paradero de la obra. ¿Adónde fue llevada? ¿Ha sido olvidada?
Como se sabe, la tinta y el talento de Arancio retrataron al gran hijo pródigo de Santa Fe, el “Patriarca de la Federación”. Se reconoce en la figura del Brigadier López su haber luchado por la autonomía provincial y la defensa del federalismo frente a Buenos Aires.
El brigadier Estanislao López dictó el Estatuto Provisorio de 1819, base de la primigenia Constitución Provincial; fomentó la educación y la justicia, y organizó la administración santafesina.
Nació el 22 de noviembre de 1786. Fue el caudillo y militar argentino que, además de gobernar la provincia entre 1818 y 1838, participó de las luchas de la independencia en Corrientes y Paraguay bajo el mando de Manuel Belgrano; y peleó contra las fuerzas del Directorio de las Provincias Unidas del Río de Plata en el Combate del Espinillo, Entre Ríos.
El Monumento al Brigadier, en la Costanera santafesina. Crédito: Fernando Nicola
“Al estallar la Revolución de Mayo se alistó en la compañía de Blandengues que el gobierno dispuso formar en Santa Fe para sumarse a la expedición al Paraguay. Combatió por primera vez junto a Manuel Belgrano en Campichuelo y Paraguarí; en el combate de Tacuarí cayó prisionero de los españoles”, dice una semblanza de El Litoral.
“En 1829 se alió con Juan Manuel de Rosas, quien lo recibió con grandes honras en Buenos Aires y le otorgó el título de Ciudadano benemérito en grado heroico, nombrándolo Ilustre Restaurador del Norte. Desde entonces hasta su muerte (1838) fue decidido partidario del rosismo”, agrega luego.
La explicación municipal
El Litoral consultó a fuentes del gobierno municipal sobre cuál es el paradero de la obra en cuestión; si es propiedad municipal y en qué estado se encuentra el óleo, que tiene un gran valor artístico. A continuación, se transcribe de forma textual la respuesta recibida.
“El óleo se encuentra hoy en el Museo Municipal Sor Josefa, en un sector denominado de guarda. La pintura fue hallada por la actual gestión -en muy mal estado- en el Teatro Municipal. Frente a esta situación, se decidió su traslado al Museo Sor Josefa para que los técnicos en restauración realicen un análisis de su estado”, agregaron.
“Se constató preliminarmente que el lienzo presenta roturas (tipo siete), deterioro en la capa pictórica y polvo acumulado”, dijeron luego. Es decir, que la obra necesita de una urgente restauración, dado el estado avanzado de avería en la pieza.
El maestro Juan Arancio, retratado en 2013. Crédito: Archivo Mauricio Garín
“A fines del año pasado la gestión de Juan Pablo Poletti inició gestiones y conversaciones con el gobierno provincial para una posible restauración de la obra”, respondieron luego. “Esto previamente requiere de la firma de un préstamo por parte del municipio al gobierno de la provincia, ya que la obra es parte del inventario cultural de la Municipalidad”, concluyeron.
Un recuerdo
Este diario consultó al historiador y académico santafesino Alejandro Damianovich, presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos. El experto contó que la obra de Arancio fue incluida en la portada del libro que la Junta publicó el año del bicentenario del nacimiento de López, en 1986.
“Dentro del libro agradecimos a Arancio, quien nos autorizó a poner esa obra tan importante como ilustración principal del libro. Arancio iba a visitarnos a la Junta. En ese momento el presidente era el Dr. Federico Cervera y, el artista nos consultaba sobre el brigadier en dichos encuentros informales”, contó luego.
“Recuerdo que con Arancio hablámos que el brigadier era una persona de tez trigueña… De su uniforme, del sable, de muchas otras cosas. En alguna medida, le dimos algunos elementos al autor para que compusiera su obra, que tiene un valor incalculable. Ojalá sea restaurada prontamente y exhibida a la ciudadanía”, cerró el Dr. Damianovich.