Actualización normativa

Santa Fe regularizó el cementerio del Convento de San Francisco

A través de una nueva ordenanza, los integrantes de la Orden Franciscana podrán ser sepultados en el histórico templo sin necesidad de trámites de excepción. La medida busca dar un marco legal definitivo a un espacio que alberga los restos del Brigadier Estanislao López y otras figuras clave del pasado santafesino.