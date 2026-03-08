Plantean una actualización normativa para el misterioso cementerio del Convento de San Francisco

Mirá también

"6 metros de esperanza": avanza la colecta para poner un ascensor en la Basílica de Guadalupe

El interior guarda rastros de una historia muy valiosa para la ciudad. Crédito: Archivo

Mirá también

¿Por qué las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Jerónimo están en el estacionamiento del municipio?

La fachada, vista desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando Nicola

Mirá también

Preocupación por los actos vandálicos en lugares religiosos de la ciudad de Santa Fe

Mirá también

Vida, obra y "resurrección" del hombre que se convirtió en milagro de la Santa Mama Antula