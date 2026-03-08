Plantean una actualización normativa para el misterioso cementerio del Convento de San Francisco

Hay poca información relevada sobre el cementerio monacal del Convento de San Francisco, templo de la Orden Franciscana ubicado en el casco histórico de la ciudad capital. Pero existe y allí, en el subsuelo del lugar, que es monumento histórico nacional y una "gema" cultural, descansan los restos de sacerdotes y figuras de la historia local.
Un hermano de la orden falleció hace unos tres meses; y cuando intentaron darle cristiana sepultura en el cementerio monacal, se encontraron con un "freno administrativo". Los sacerdotes, preocupados, debieron firmar una autorización provisoria para poder inhumar al religioso fallecido, según pudo saber El Litoral.
La propuesta legislativa en ciernes plantean la autorización de la radicación de un cementerio monacal en el inmueble de calle Amenábar N° 2557, correspondiente a la Orden de San Francisco -Orden de los Hermanos Menores-, para la inhumación de los restos mortales de sus miembros.
"La autorización (...) quedará supeditada a la finalización de los trámites de habilitación correspondiente que realice el Ejecutivo Municipal, conforme a la normativa vigente en materia de policía mortuoria", agrega luego.
El interior guarda rastros de una historia muy valiosa para la ciudad. Crédito: Archivo
Se faculta al municipio a realizar "todas las gestiones previstas por el ordenamiento vigente, a los efectos de llevar a cabo los trámites que resulten menester a fin de emitir la habilitación correspondiente".
Los fundamentos
En concreto, el proyecto -cuya autora es la concejala Silvina Cian, Interbloque "Unidos"- plantea una actualización normativa para regularizar y autorizar de forma permanente la existencia del cementerio en el Convento de San Francisco para los miembros de la orden franciscana.
Según lo establece el artículo 5° de la Ordenanza N° 12.223, la Municipalidad ejerce plenamente el poder de policía mortuoria no sólo dentro del perímetro del Cementerio Municipal, "sino también respecto de todas aquellas actividades o servicios vinculados directa o indirectamente con el traslado, custodia y conservación de cadáveres".
Existe un antecedente legislativo directo en otra Ordenanza (N° 12.340), la cual autorizó la radicación de un cementerio monacal para las religiosas de la Orden de las Monjas Descalzas de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo.
La fachada, vista desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando Nicola
"El presente proyecto busca aplicar un criterio análogo para la orden franciscana, atendiendo a su particular organización religiosa y comunitaria. Desde el punto de vista de la realidad fáctica y la costumbre, los restos de los miembros de la orden franciscana en Santa Fe descansan en su gran mayoría dentro del convento", aduce.
Esta situación requiere de una autorización de excepción por parte del municipio cada vez que ocurre un fallecimiento.
Entonces, "con el fin de evitar estos trámites particulares y reiterados, la propia Dirección del Cementerio Municipal ha propuesto esta solución legislativa para resolver de forma permanente una situación que ya viene sucediendo, y dar respuesta a casos futuros".
Seguridad jurídica
"Este proyecto sólo propone una regulación y una actualización normativa de una ordenanza que es antigua. Busca dar garantías jurídicas para que los próximos hermanos franciscanos que fallezcan puedan descansar en paz en el cementerio monacal del convento", le dijo Cian a El Litoral.
El Convento de San Francisco guarda una de las historias fundacionales más trascendentes de Santa Fe, tanto sociocultural como religiosa y arquitectónica. Pertenece a la Orden Franciscana y fue declarado monumento histórico nacional en 1942 (Decreto N° 112.765).
Comenzó a construirse en 1673 sobre un predio situado una cuadra al sur de la Plaza Mayor, y se concluyó en 1688. En 1918, su frente fue transformado con un trazado italianizante, y en 1938 el arquitecto Ángel Guido restauró el interior del templo, pero mantuvo la modificación hecha en la fachada.
Entre 1949 y 1952 otro arquitecto, Mario J. Buschiazzo, proyectó una restauración que le devolvió al edificio su imagen original. La iglesia, con planta de cruz latina, es de una sola nave con galería adosada: los muros son de tapia reforzada con hiladas de piedra, y están revocados con barro y encalados.
La cubierta de tejas está sostenida por horcones de madera incorporados a la tapia y se apoya sobre una estructura de pares y nudillos que avanza sobre el atrio como arco cobijo. Debajo se ubica el portal flanqueado por un juego de dobles pilastras.