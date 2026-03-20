Se desprendió mampostería de la Casa del Brigadier aunque descartan daños estructurales
Desde el Ministerio de Cultura de Santa Fe explicaron que la humedad, la antigüedad de los muros de adobe y las vibraciones por obras cercanas pueden influir en este tipo de episodios. Se puso un vallado en la vereda pero las actividades del museo continuarán con normalidad.
El reciente desprendimiento vuelve a poner en agenda el desafío de conservar edificios antiguos. "Es una lucha constante", dijo Cáceres. Foto: Guillermo Di Salvatore
Un fragmento de mampostería se desprendió el jueves por la tarde de un balcón del inmueble ubicado en Av. General López 2792 de la ciudad de Santa Fe, donde funciona el Museo Casa del Brigadier y cayó sobre la vereda. El episodio no ocasionó incidentes, pero obligó a colocar un vallado de prohibición de paso en un sector de la acera y a realizar una revisión preventiva del edificio.
"La estructura no está afectada por lo que nos han dicho los arquitectos que ya fueron a verlo. Fueron pequeños pedacitos de mampostería del piso superior. En la casa siempre hay tareas para hacer, es una lucha constante preservarla en el mejor estado posible, más aún tratándose de un edificio considerado monumento histórico", señaló el funcionario.
La casona fue construida en 1812 y está vinculada a la figura del brigadier Estanislao López, quien vivió allí durante gran parte de su gobierno. Es Monumento Histórico Nacional y uno de los pocos ejemplos de arquitectura doméstica de principios del siglo XIX que se conservan en la ciudad de Santa Fe.
Se mantendrá el vallado de la vereda de General López y 9 de Julio hasta saber si se requiere alguna intervención. Foto: Guillermo Di Salvatore
Pese al desprendimiento, desde Cultura aclararon que el museo seguirá funcionando con normalidad, salvo medidas preventivas en el sector afectado. "No hay ningún problema estructural ni nada de gravedad. Las actividades van a continuar normalmente, solo se tomaron precauciones y se valló el sector hasta tener la evaluación definitiva de los técnicos", afirmó Cáceres. Y añadió que el vallado de la vereda permanecerá hasta que los especialistas determinen si es necesario realizar intervenciones.
Por el momento no hay un informe técnico definitivo, pero Cáceres explicó que el deterioro puede estar vinculado a las características propias de un edificio antiguo. "En una ciudad donde la humedad siempre es protagonista, una casa que tiene más de 200 años, con paredes de adobe y de tapia, demanda atención permanente. Todo el tiempo hay que ver qué se puede hacer para evitar que el tiempo la deteriore", indicó.
Consultado sobre si en la casona pueden estar impactando los movimientos de la imponente obra que se lleva adelante en los edificios de Tribunales -con la presencia de maquinaria pesada-, el funcionario admitió que estos trabajos de gran escala que se realizan en las inmediaciones podrían influir en la añeja construcción.
"Sin lugar a dudas que el movimiento de una obra grande como la de Tribunales genera vibraciones en el suelo y puede traer alguna afectación. No es una fórmula matemática para medir cuánto influye, pero claramente no ayuda porque además lleva varios años. Igualmente esa es una obra que ya está llegando a su etapa final", sostuvo.
Sector del antiguo balcón de donde se desprendió material constructivo. Foto: Guillermo Di Salvatore
Antecedentes de intervenciones
No es la primera vez que el inmueble -donde hoy funciona un museo- requiere de trabajos de conservación. En 2017 colapsó un muro de adobe del patio interno, lo que obligó a realizar un importante apuntalamiento y tareas de restauración que permitieron su reapertura como museo y centro cultural en el 2021.
Cáceres recordó que incluso en intervenciones recientes surgieron dificultades propias de este tipo de construcciones. "Siempre la casa necesita atención. Más que una vivienda común. Está hecha con técnicas de hace dos siglos y eso requiere mantenimiento permanente. Incluso en una obra anterior se usó una pintura que no era la adecuada para la permeabilidad de los muros y eso también hay que corregirlo", explicó.
La Casa del Brigadier forma parte del patrimonio cultural provincial y del casco histórico de Santa Fe. Sus muros de adobe, patios interiores y estructura original reflejan la arquitectura santafesina posterior a la Revolución de Mayo, lo que le otorga un valor histórico y simbólico único.