Ciudad de Santa Fe

Se desprendió mampostería de la Casa del Brigadier aunque descartan daños estructurales

Desde el Ministerio de Cultura de Santa Fe explicaron que la humedad, la antigüedad de los muros de adobe y las vibraciones por obras cercanas pueden influir en este tipo de episodios. Se puso un vallado en la vereda pero las actividades del museo continuarán con normalidad.