Refacciones integrales, micropilotes y arte en la calle: avanza la obra del Museo Rosa Galisteo
Desagües pluviales y cloacales, arreglos en salas, cambio de piso y refuerzo de las fundaciones. Esos son algunos de los trabajos que se vienen realizando desde septiembre. En el exterior, una novedosa exposición con copias de cuadros a cielo abierto reemplaza a un cerco de obra común y jerarquiza el museo.
Mientras se refacciona el Rosa Galisteo, el museo exhibe láminas de su patrimonio artístico en el cerco de obra. Foto: Gentileza
Mientras avanza una obra integral de refacción y consolidación estructural, el Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez" atraviesa una intervención importante que incluye refuerzo de cimientos mediante micropilotes, renovación completa de salas y servicios, desagües, entre otras tareas. La novedad es que el cerco de obra del edificio, en lugar de publicidades, se transformó en una galería a cielo abierto, con láminas que reproducen obras de arte de su patrimonio.
Los trabajos -licitados en marzo por el Gobierno de Santa Fe con un presupuesto oficial superior a los $1.500 millones-, comenzaron en septiembre por parte de la empresa BR Construcciones SRL y tiene un plazo de ejecución de 10 meses. Adentro, se van haciendo por sectores para mantener el museo abierto al público durante buena parte de los trabajos.
Mientras el Rosa Galisteo se renueva por dentro y por fuera, las obras de arte de su patrimonio siguen jerarquizando el edificio.
"Tomamos la decisión, que nos trajo más complejidad, de sostener el museo abierto mientras se hace la obra", explicó el secretario de Gestión Cultural de la Provincia, Sebastián Cáceres. Y añadió que "se hizo un cerramiento interno con durlock que permite que, desde adentro, el museo no parezca en obra. Si no lo conocés, no te das cuenta que del otro lado del muro se están haciendo trabajos", señaló a El Litoral.
En el interior
La obra incluye una intervención interior con renovación de instalaciones, nueva cocina, refacción de sanitarios, cambio completo del piso de la Sala San Martín, reparación de techos, recambio de desagües pluviales y del sistema cloacal, además de futuras tareas en la sala didáctica, donde se incorporará un ascensor para garantizar estándares de seguridad y accesibilidad actuales.
"Es una reforma integral y muy relevante. Se levantó todo el piso de la sala mayor y se coloca uno nuevo que va a durar 80 ó 100 años más porque el que estaba ya no se podía pulir más", agregó Cáceres.
Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial superior a los $1.500 millones y comenzaron en septiembre. Foto: Gentileza
Trabajo en las fundaciones
Uno de los puntos de la obra está en la consolidación estructural del edificio, una intervención poco visible pero clave para su preservación. "Había un problema, diagnosticado desde hacía muchos años, pero que requería la decisión política, porque los cimientos estaban cediendo", explicó el funcionario.
En ese sentido, se ejecuta un sistema de micropilotaje en todo el perímetro en forma de "L", sobre calles 4 de Enero y 3 de Febrero. "Son esas obras que, cuando terminan, parece que no se hizo nada, pero si no las hacés, en unos años puede surgir un riesgo estructural en el museo", remarcó.
Al momento de la licitación, desde la Secretaría de Obras Públicas se había explicado que "el edificio hoy presenta algunos problemas de asentamiento diferenciales que vienen seguramente de las fundaciones, por lo que se definió micropilotear toda la fachada del edificio y un sector de la escalera".
"Mientras a nivel nacional la lógica parece ser cerrar museos, en Santa Fe hacemos exactamente lo contrario: los ponemos en obra y los fortalecemos", afirmó Cáceres. Foto: Manuel Fabatía
Galería de cielo abierto
Hacia el exterior, la obra sumó una propuesta inédita en la ciudad: el cerco de obra fue intervenido con láminas de cuadros que forman parte del patrimonio del museo, reemplazando el habitual cerramiento de chapas y publicidad.
"Nos parecía importante que un museo de bellas artes, justamente, embellezca la ciudad incluso en obra", sostuvo Cáceres entre los fundamentos de esta definición que brinda un paisaje totalmente diferente al de una construcción habitual. "Es la primera vez que se hace y fue una iniciativa del propio equipo del museo. En lugar de ocultar la obra, decidimos poner en valor el patrimonio", dijo.
Entre las piezas reproducidas se encuentran trabajos de Emilia Bertolé, Cesáreo Bernaldo de Quirós, Antonio Berni, Raquel Forner, Juan del Prete, Ernesto Fertonani, Carlos Alonso, Marcia Schvartz, Mirta Kupferminc, Josefa Díaz y Clucellas, Arturo Guastavino, y Maruja Mallo, cuyas obras originales Cabeza de mujer de perfil y Cabeza de mujer de frente se encuentran actualmente en préstamo y en exhibición en el Museo Reina Sofía de Madrid.
"Es una forma de que el museo siga presente en el espacio público, aun mientras se transforma", destacó Cáceres, a la vez que enmarcó la obra del Rosa Galisteo dentro de un plan provincial de puesta en valor de museos, que incluye al Museo Gallardo, el Museo del Deporte Santafesino y el Marc, entre otros espacios culturales.
"Mientras a nivel nacional la lógica parece ser cerrar museos, en Santa Fe hacemos exactamente lo contrario: los ponemos en obra y los fortalecemos", afirmó. Durante enero, el Rosa Galisteo permanecerá cerrado hasta el 7 de enero. A partir de esa fecha retomará su horario habitual, con salas habilitadas y exposiciones activas, mientras continúan los trabajos.