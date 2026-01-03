$1.500 millones de inversión

Refacciones integrales, micropilotes y arte en la calle: avanza la obra del Museo Rosa Galisteo

Desagües pluviales y cloacales, arreglos en salas, cambio de piso y refuerzo de las fundaciones. Esos son algunos de los trabajos que se vienen realizando desde septiembre. En el exterior, una novedosa exposición con copias de cuadros a cielo abierto reemplaza a un cerco de obra común y jerarquiza el museo.