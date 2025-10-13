Guardado en el Rosa Galisteo

Sale a la luz un tesoro invaluable para la historia provincial: 40 retratos de gobernadores de Santa Fe

Permanecían guardados bajo “siete llaves” en el museo santafesino. El Litoral consiguió exponerlos por primera vez para la ciudadanía. Mandatarios desde Francisco Candioti a Jorge Obeid, pasando por figuras como el Brigadier López, su hermano Juan Pablo y los radicales del siglo XX.