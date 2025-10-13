Sale a la luz un tesoro invaluable para la historia provincial: 40 retratos de gobernadores de Santa Fe
Permanecían guardados bajo “siete llaves” en el museo santafesino. El Litoral consiguió exponerlos por primera vez para la ciudadanía. Mandatarios desde Francisco Candioti a Jorge Obeid, pasando por figuras como el Brigadier López, su hermano Juan Pablo y los radicales del siglo XX.
El cuadro del Brigadier López, una de las "estrellas" de la colección. Foto: Fernando Nicola.
Un dato, un comentario y mil preguntas. ¿Dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?. Un tesoro histórico para Santa Fe dormía hasta estos días en un depósito del Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez”. Se trata de 40 cuadros con retratos de la mayoría de los gobernadores que tuvo la provincia.
De Candioti a Obeid, la serie incluye figuras destacadas como el propio Brigadier López hasta los mandatarios de las primeras décadas del siglo XX y Sylvestre Begnis, cuyo gobierno impulsó entre otras cuestiones la construcción del túnel subfluvial y la reforma de la Constitución en 1962. También a los que gobernaron la “bota” tras el retorno de la democracia en 1983.
Llegar, todo un viaje
Como todo tesoro para llegar a él se necesitó de un mapa, de una hoja de ruta que no fueron otra cosa que incansables llamadas, correos electrónicos y gestiones que sólo un medio con la trascendencia de El Litoral pudo conseguir.
El croquis tenía marcada la “X” en uno de los depósitos del prestigioso museo de bellas artes. Allí esperaban desde hace 17 años los retratos en muy buenas condiciones generales, tanto en los diseños o dibujos como en la marroquinería. Sólo restaba que alguien se interesara por ellos.
Las averiguaciones por fin arrojaron un poco de luz y las gestiones llegaron a buen puerto. Las puertas del “Rosa” se abrieron y un equipo de El Litoral recorrió pasillos, escaleras y puertas que no se abren al público para desenterrar el tesoro.
El dos veces gobernador, Carlos Reutemann retratado. Foto: Fernando Nicola.
Tras el laberinto, el depósito y la colección revelada. La encomiable gentileza de quienes trabajan en el museo posibilitó conocer de primera mano cada cuadro, cada imagen. Con un silencio sepulcral de por medio, los gobernadores santafesinos estuvieron cara a cara con la cámara de Fernando Nicola.
200 años de historia provincial resumida en una colección que supo estar en la Casa de Gobierno y ahora descansa en el museo Rosa Galisteo. Nada de pico y pala: para develar cada obra fue necesario un estricto control y cuidado por parte de los expertos que recibieron a El Litoral.
La expectativa terminó. Empezó el desfile por los angostos pasillos del lugar. Un zigzagueo entre otras obras de artes que están alojadas en el museo hizo posible que aparezcan, finalmente, los cuadros.
La colección permanece alojada en el museo Rosa Galisteo. Foto: Fernando Nicola.
Los rostros de figuras importantes para la historia política santafesina del siglo XIX y del XX fueron apareciendo uno a uno, para ser retratados (otra vez). Ante la atenta mirada del equipo periodístico y algún que otro comentario de los especialistas se desarrolló la marcha lenta y cuidada de los mandatarios.
Candioti, Vera, Estanislao y Juan Pablo López, José María Cullen, Echagüe, Oroño; Menchaca, Lehman, Mosca, Aldao, Molinas, Sylvestre Begnis, cada uno con su impronta y estilo posaron frente al lente y dejaron su huella. Los justicialistas del retorno de la democracia, Vernet, Reviglio, Reutemann y Obeid cerraron el recorrido de cuadros históricos.
Con la misión cumplida, el equipo de El Litoral agradeció la amabilidad de quienes posibilitaron el trabajo y puso manos a la obra para recopilar, editar y producir el material conseguido, que se sintetiza en un especial dedicado especialmente para que los lectores y público en general conozca la colección, la navegue y sepa la historia de cada cuadro.
