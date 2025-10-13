Qué hacer con la colección de cuadros de gobernadores de Santa Fe

El Litoral sacó a la luz una histórica colección de cuadros que permanecen guardados en el Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez". Se tratan de 40 retratos de gobernadores de la provincia de Santa Fe. Nada más, ni menos.
40 retratos permanecen guardados en el Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez". ¿No debería estar a la vista de la ciudadanía? Apuntes, opciones y propuestas.
El Litoral sacó a la luz una histórica colección de cuadros que permanecen guardados en el Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez". Se tratan de 40 retratos de gobernadores de la provincia de Santa Fe. Nada más, ni menos.
Con marcos casi perfectos y estado general de las obras más que aceptables, la colección quedó “dormida” en un depósito. Desde Candioti a Obeid, el recorrido de mandatarios guarda una íntima relación con la historia provincial.
¿Es justo para la memoria santafesina y el legado de cada político que permanezcan en esa condición? A prima facie, la respuesta es no. El especial multimedia de El Litoral “Retratos del poder”, pone a consideración de la ciudadanía la importancia de cada cuadro.
Como bien explica el informe especial, fue a parar al Rosa Galisteo tras una serie de reformas y decisiones tomadas en los inicios de la gestión de Hermes Binner. Más de una década después, se imponen las preguntas, a modo de reflexión.
Todos juntos, en un mismo lugar. ¿Por qué no?. La colección pertenece al Poder Ejecutivo, particularmente está bajo la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, oficina que actualmente encabeza Fabián Bastia.
Lugares sobran en la capital santafesina para exponerlos, en fechas particulares (que también hay para elegir). Ejemplos concretos: la Casa de la Cultura; el propio Museo de Bellas Artes; el flamante espacio La Josefa; el Museo Histórico Provincial...
La primera opción sonaría como la “ideal”. Ubicada en un punto estratégico, de fácil acceso y con espacio para albergar los cuadros, el histórico inmueble emplazado en Bv. Gálvez 1.200 tiene fundamentos de sobra.
El otrora petit hotel que fuera construido para el gobernador Luciano Leiva pasó a manos estatales en la década de 1940 y desde entonces ha tenido distintos destinos. El actual, como espacio cultural, se presenta al público con propuestas dinámicas y para todas las edades.
Aprovechando otro de los nombres que tuvo (Casa de Gobernadores), el lugar puede ser la residencia (permanente o temporaria) de los cuadros, que podrían ser expuestos separados o todo juntos.
Los otros edificios también califican para ser el hogar de la colección y exponerla en tiempos, por ejemplo, de eventos masivos como la Noche de los Museos, actividad pública de reciente realización con buena llegada en la ciudad de Santa Fe.
Otra de las opciones que podrían barajar las autoridades pertinentes, sería que la colección vuelva al lugar que corresponde: la Casa de Gobierno. En la sede gubernamental santafesina, los cuadros pueden quedar exhibidos para, por ejemplo, visitas guiadas al histórico edificio.
El debate queda abierto. Será cuestión de mover las fichas necesarias para finalmente poder ver la colección de retratos expuesta en un lugar público, de cara a la ciudadanía; como una especie de interpelación al legado histórico de cada dirigente político.
Un ejemplo
Días atrás se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró un "Paseo de la Fama de los Presidentes" en la Casa Blanca donde se exhiben las imágenes de los 47 mandatarios.
El llamativo paseo fue ubicado en el Ala Oeste de la Casa Blanca, a metros del patio renovado en la zona del rosedal, bajo una galería de tejas y consta de varias fotos en blanco y negro, sobre un paspartú blanco y con marco ornamentado dorado.
Un inesperado giro del destino que sirve para ejemplificar lo que estas líneas proponen.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.