El Playón de Vehículos Retenidos, ubicado en una fracción del ala Norte de la Terminal de Ómnibus, es producto de una estrategia de movilidad dispuesta por la Municipalidad local para, primero, “descomprimir” el Corralón Municipal; y segundo, contribuir al orden del caótico ecosistema vial de la ciudad capital.
Entre 10 y 15 vehículos por día son llevados por la grúa al Playón de Vehículos Retenidos
Es un promedio estimativo. Este sector queda en el ala Norte de la Terminal: el infractor debe ir al Tribunal de Faltas -que está a una cuadra- y abonar la multa para luego retirar su auto o moto. Aseguran que la “rotación” vehicular es buena.
A este sector son llevados por la grúa los vehículos (autos y motos, por caso) detectados en contravención dentro de las normas del tránsito (estacionar en una dársena medida sin abonar el pago, o en un sector exclusivo para personas con discapacidad, etcétera).
El titular del vehículo -es decir, el contraventor- debe dirigirse al playón: allí se le informará que tiene que caminar poco más de una cuadra hasta el Tribunal de Faltas municipal, en San Luis 3078; abonar la multa por la infracción cometida y, con el comprobante de pago, retornar al playón para retirar su vehículo.
Como informó oportunamente El Litoral, el playón comenzó a funcionar con una prueba piloto en diciembre de 2025. Poco más de cuatro meses después, hay elementos que muestran su funcionamiento: por día, entre 10 y 15 vehículos son llevados allí por la grúa. Es una estimación promedio: la cantidad es fluctuante.
“Tenemos un volumen de 10, 12 y hasta 15 vehículos detectados en infracción que son llevados por día al playón. Si bien es una estimación, nos parece una cantidad importante. Hay días en que se reportó una veintena de autos y motos”, le dijo a El Litoral Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana.
El Playón de Vehículos Retenidos “dio una dinámica muy ágil por su cercanía con el Tribunal de Faltas. El infractor va al playón que está en ese sector de la terminal, allí se le notifica que debe dirigirse al tribunal, a una cuadra. Resuelve el pago de la multa sancionatoria, e inmediatamente puede volver al playón a retirar su coche o moto”, adujo.
Rotación
Consultado sobre si esos vehículos temporalmente retenidos en el playón son retirados inmediatamente o si hay demoras, el funcionario aseguró que esa rotación de vehículos “es buena. Nos está pasando que directamente la gente va a ahí, al playón”.
Para Mastropaolo, esto es un indicador de que la gente “ya sabe que si a su coche se lo llevó la grúa, estará en ese sector. Ya no tiene que andar ‘peregrinando’, tratando de averiguar qué trámite hay que realizar para recuperar su rodado”, adujo.
Características del playón
En toda esa área hay unas 70 dársenas, y unas 38 son para vehículos retenidos por infracción. El resto fueron asignadas para quienes trabajan en la estación de micros local y para privados que necesitan estacionar en dársenas pagas por abono horario. Es zona de sanatorios y ahí cerca está, además, el Registro Civil.
Se instalaron dos containers para la recepción de quienes vayan a retirar, previo pago de la multa -como se explicó-, sus vehículos secuestrados. El playón está cerrado con una malla metálica: ese sector puntual (ala Norte) es de provincia y fue cedido al gobierno local a cargo del intendente Juan Pablo Poletti.
Se utiliza la calle interna de la Terminal para el ingreso de los vehículos retenidos. Se destinó cerca de la mitad de todo ese predio, que estaba ocioso. No hubo erogaciones por parte del municipio, ya que no debe alquilar el predio: sólo fue adaptado.
Un dato importante: si por alguna razón el ciudadano contraventor no retira su vehículo que fue retenido por estar en infracción en la vía pública, transcurridas las 72 horas es derivado al Depósito de Vehículos Retenidos (DVR), más conocido como Corralón Municipal, para que no siga ocupando el lugar en el playón.
Ordenar, el mensaje
“Que se empiece a conocer el playón y la función de ordenamiento del tránsito que cumple en Santa Fe nos da tranquilidad: la ciudadanía está entendiendo el mensaje: si no comete infracciones en el tránsito, no tiene de qué preocuparse”, agregó luego.
“Ese mensaje sobre el cual insistimos desde el municipio es que la gente entienda que tiene que cumplir con las normativas vigentes en materia de tránsito. Si hay un incumplimiento, hay sanción; si se cumplen las normas, no la hay. Además el playón simplifica el tedioso trámite del retiro de un vehículo secuestrado”, añadió.
El diseño de esta estrategia de ordenamiento de la movilidad urbana tiene un elemento “geográfico”, que es la lejanía del DVR, que se encuentra en Av. Pte. Perón 3575, detrás de la cancha del Club Unión.
“Detectamos una incongruencia con lo que era la ubicación del DVR y la ubicación del Tribunal de Faltas, que está muy cerca de la Terminal de Ómnibus. Así, había una incompatibilidad de ir a hacer una gestión a un lugar y a retirar el vehículo a otro. Así, la mejor solución fue este playón”, agregó Mastropaolo.
Con todo, surgió este nuevo formato “dentro de lo que es nuestra gran meta: establecer un nuevo paradigma de orden urbano. Y dentro de esto deben citarse el anillo digital, las cámaras del tránsito, el nuevo SEOM... Es una hoja de ruta de ordenamiento territorial que pretendemos”, enfatizó.
Para el secretario, hay un “gran nivel de inconducta” dentro del espectro vial por parte del santafesino en general, algo “que ha crecido por una ausencia de ciertas reglas y de acciones concretas durante mucho tiempo. Esto es algo que tratamos de revertir”, subrayó.
“Conceptualmente, en este nuevo orden urbano buscamos que todo el mundo respete la norma: aquel que la respeta no tendrá ningún problema; va a vivir en una ciudad mucho más ordenada, con mejor movilidad urbana”, declaró después.
Parque automotor en crecimiento
Como informó este diario, según el último informe “Santa Fe Cómo Vamos” (SFCV) 2024, elaborado por la Municipalidad y la Bolsa de Comercio, la capital cuenta con una población de 408.572 habitantes.
Si el total poblacional se compara con la cantidad de los vehículos que conformaron en 2024 el parque jurídico registral de vehículos (338.593 autos, motos y demás rodados registrados en el municipio), se detecta una suerte de “paridad”: es que hay tan sólo 69.979 habitantes más que vehículos.
“La ciudad de Santa Fe a 2024 presentaba 338.593 vehículos que conforman el parque jurídico registral. Y el parque circulante se estimó en 237.015 vehículos, lo que representa un crecimiento del 2,4% respecto del año 2023”, asevera el informe.
Estos datos dan la pauta de que sigue creciendo el parque automotor que circula por las calles de esta capital.
Dentro del parque circulante, el 43,7% son automóviles, 36,8% son motovehículos, 6,5% son utilitarios y el 13,0% corresponde a otros vehículos. “Se mantienen las participaciones en orden decreciente, estando en primer lugar los automóviles y luego las motos”, indica el exhaustivo relevamiento.