Ciudad de Santa Fe

Entre 10 y 15 vehículos por día son llevados por la grúa al Playón de Vehículos Retenidos

Es un promedio estimativo. Este sector queda en el ala Norte de la Terminal: el infractor debe ir al Tribunal de Faltas -que está a una cuadra- y abonar la multa para luego retirar su auto o moto. Aseguran que la “rotación” vehicular es buena.