El 6 de abril entró en funcionamiento el nuevo SEOM, la flamante app de estacionamiento medido que la Municipalidad de Santa Fe renovó luego de una década y media.
Qué dicen los primeros datos del nuevo SEOM: cómo se usa y qué horarios picos tiene
El municipio brindó un primer balance de la app que estrenó en abril. 93 mil usuarios con picos de 16.000 operaciones diarias y un promedio de 97 minutos de estacionamiento.
A un mes de la entrada en vigencia, el propio gobierno local dio a conocer un primer balance con los números y tendencias que arrojaron estos días de utilización de la novedosa plataforma.
En primer lugar, se registraron 93.000 usuarios que descargaron la aplicación y ya utilizan el sistema de estacionamiento. De esos 93 mil, aclara el municipio, 30.000 lo hicieron el primer día de habilitada la app.
En segunda instancia, se concretó la migración de 32.300 saldos, garantizando continuidad para los usuarios habituales. Además, el esquema contempla 1.400 franquicias activas, destinadas a sectores específicos, lo que permite un uso más equitativo y regulado del espacio público.
Números
Tal y como lo plantearon las autoridades, la nueva plataforma permite conocer al detalle cómo se usa el estacionamiento, qué dársenas son las más utilizadas y cuánto tiempo se aparca en cada una.
Así las cosas, el gobierno de Juan Pablo Poletti informó que durante abril se registraron 280.000 estacionamientos, con picos de hasta 16.000 operaciones diarias y una estadía promedio de 97 minutos, datos que reflejan una dinámica activa y una adecuada rotación vehicular.
En ese sentido, remarcaron que el sistema mostró un comportamiento sostenido durante los días hábiles: el turno matutino alcanzó un 78% de ocupación máxima de lunes a viernes, mientras que los sábados fue del 53%. Por su parte, el turno vespertino registró un 64% de ocupación, evidenciando una distribución equilibrada a lo largo del día.
Puerto
Tal y como informó El Litoral, el municipio avanzó con la demarcación de las dársenas en el puerto de Santa Fe, en coordinación con el Ente, para darle un marco de control al intenso tránsito vehicular en el sector.
Culminados los trabajos de pintura, el gobierno local deberá indicar qué día entran en funcionamiento los espacios habilitados para la nueva app.
Cómo descargar y acreditar saldo
Para comenzar a utilizar el nuevo SEOM, el usuario debe descargar la app oficial “Nuevo SEOM” desde la tienda de aplicaciones del celular (App Store o Play Store). Al abrir la aplicación, deberá elegir un método de ingreso y aceptar los permisos y completar el registro.
Para dar el alta al estacionamiento es importante visualizar el número de box donde se estaciona y tocar el botón “Comenzar”. Para finalizar el estacionamiento se debe activar el botón “Finalizar”.
La carga de crédito se podrá realizar mediante medios virtuales como Mercado Pago o Plus Pagos. Además, continúan disponibles las posibilidades de comprar saldo en kioscos y puntos de Santa Fe Servicios. El nuevo SEOM también permite la alternativa de pagar sin app escaneando un QR que aparece en la vía pública.