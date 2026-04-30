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Se termina el saldo de bienvenida en el SEOM: el cuadro tarifario y cómo cargar crédito

La nueva app de estacionamiento entró en funcionamiento el 6 de abril. Se sumaron dársenas en el puerto, que aún no están operativas. Los lugares habilitados para recarga física con dinero en efectivo.

El nuevo SEOM está pronto a cumplir un mes de funcionamiento. El nuevo SEOM está pronto a cumplir un mes de funcionamiento.
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Tal y como estaba previsto, el saldo de bienvenida del nuevo SEOM se termina con abril. A partir de este sábado 2 de mayo, los usuarios pueden notar una baja en el crédito disponible para poder estacionar en las dársenas del macrocentro de la ciudad de Santa Fe.

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Cabe recordar que la flamante plataforma fue puesta en funcionamiento el 6 de abril y desde principio de ese mes los santafesinos pudieron descargarla, tanto para Android como para iOS. Una vez completado el registro, el usuario recibió 30 mil pesos para usar libremente en el SEOM. Ese crédito, tenía como fecha de vencimiento el pasado jueves 30.

Cargar saldo del SEOM en la palma de la mano, algo de lo nuevo que trae la appCargar saldo del SEOM en la palma de la mano, algo de lo nuevo que trae la app

Cómo cargar crédito

Una vez instalado en los teléfonos, en la pantalla principal el usuario se topará con cuestiones básicas. La “E” para iniciar un estacionamiento y la cantidad de dinero disponible para tal fin. También, el botón “Cargar saldo”.

Al tocar esa opción, se desplegará un menú similar a otras plataformas donde el conductor deberá indicar el monto a acreditar en el nuevo SEOM. Una vez elegido el valor, cuyo mínimo es $1.000 y su máximo $50.000, el usuario podrá elegir el medio de pago digital.

Luego de presionar continuar, la app del SEOM se vincula con la billetera virtual elegida, que se abre para confirmar la transacción. Desde el municipio, aclararon que este paso puede demorar unos minutos. Luego, aparecerá el nuevo saldo acreditado en la pantalla principal de la app del estacionamiento.

Cuadro Tarifario

Con la implementación del nuevo SEOM se actualizan las tarifas del estacionamiento medido en la ciudad de Santa Fe. Así las cosas, la primera hora costará $1.000, la segunda $1.500, la tercera y las siguientes $1.650.

Por caso, una estadía de dos horas desde el lunes 6 de abril pasará a costar $2.500; mientras que aparcar el auto dentro de la zona SEOM por cuatro horas valdrá $5.800.

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Franquicias

Si el usuario tiene una franquicia por frentista o discapacidad para estacionar, cuando se descargue la aplicación debe cargar su patente para asociar este beneficio.

Para utilizar la franquicia es necesario comenzar y finalizar el estacionamiento en la aplicación. Por ordenanza, son cuatro horas gratuitas por día (por discapacidad) y 3 por día (para frentistas).

La franquicia, entonces, se añade al nuevo SEOM de la siguiente manera: buscar el menú (arriba a la izquierda); presionar en el cuadro celeste donde dice "Nro de Cuenta"; buscar "Mis patentes"; finalmente, el conductor deberá agrega el número de su chapa.

El nuevo SEOM debuta en lunes 6 de abril en la capital santafesina.El nuevo SEOM debutó el lunes 6 de abril en la capital santafesina.

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