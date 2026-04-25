La puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) en la ciudad de Santa Fe implicó un intenso trabajo contrarreloj, con la demarcación de unas 5.200 dársenas dentro de la zona activa y la presentación de la app para utilizar el sistema. Se estima que son 85 mil los usuarios ya registrados.
Tras la demarcación de dársenas, qué avances se vienen en el nuevo SEOM de la ciudad de Santa Fe
La primera fase era poner operativo el sistema de estacionamiento medido. Ahora se trabaja con el tendido de fibra óptica. Lo que sigue será la modernización de toda la red semafórica: habrá decrementadores y cámaras con IA.
Ahora, los trabajos que realiza la Municipalidad, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, están enfocados en la delimitación y la correspondiente numeración de otras 460 áreas medidas para estacionar en la zona del Puerto local, a pedido del Ente Portuario, para ordenar este sector de la ciudad que está en pleno crecimiento comercial y residencial.
En paralelo a la implementación territorial del sistema medido, el interrogante que surge es cómo seguirá avanzando en este “cambio de paradigma en el concepto de movilidad urbana” -como suele definirlo el gobierno local- que es el SEOM.
Es que como contó oportunamente El Litoral, dentro de los pliegos licitatorios aprobados por el Concejo local, el nuevo sistema incluye una modernización digital de toda la red semafórica de Santa Fe capital, con decrementadores, cámaras con IA y pantallas de tiempo real. Todo ello sin dejar de mencionar el tendido de fibra óptica.
Nuevos semáforos
Consultado sobre cómo es el avance de la nueva red de semáforos que habrá en esta capital, el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, explicó que desde el municipio se está trabajando sobre las intersecciones a intervenir, es decir, “las esquinas más importantes en términos de tránsito”.
Ahora, lo que se está ejecutando es “el tendido de la fibra óptica en los sectores donde no hay, que es algo esencial porque da conectividad a todo el sistema. Salimos de los cables de cobre y pasamos a la fibra óptica, con lo cual dará mucha más rapidez a todos los elementos del sistema de estacionamiento medido, incluidos los semáforos”, amplió.
Parametrización
Ya descomprimido el trabajo de puesta en operatividad del nuevo SEOM, “ahora nos abocamos al ciento por ciento a la red de las 300 intersecciones que hay que modernizar. Hablamos de todas las intersecciones de, por ejemplo, Bv. Gálvez y Pellegrini, donde habrá semáforos smart con decrementadores y cámaras con IA”, adujo luego.
Estos semáforos inteligentes “tendrán cierto grado de decisión propia ‘parametrizada’ (es decir, que puede dar datos de acuerdo a determinadas variables medibles). Va a ser un cambio muy grande en tecnología. Hoy a nivel nacional sólo Neuquén tiene un sistema de este nivel tecnológico de punta como el que vamos a aplicar en la ciudad”, subrayó Mastropaolo.
Todo esto va a nutrir el área de monitoreo de la Movilidad, que estará ubicada en el Centro de Monitoreo en el edificio de Barranquitas donde se encuentra la sede de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y el área de monitoreo de Seguridad.
Cada elemento integrado al nuevo SEOM, desde los semáforos con decrementadores -dispositivos digitales que muestran una cuenta regresiva en segundos del tiempo restante para el cambio de color de la señal verde, amarilla o roja- las cámaras inteligentes con IA “dispararán” un enorme volumen de información sobre cómo se mueven los santafesinos.
“Y justamente, toda esa información, luego de su procesamiento técnico, nos servirá para tomar decisiones acertadas respecto de la movilidad urbana. A esto hay que sumar el Anillo Digital, las cámaras del gobierno provincial, las del municipio y los semáforos con cámaras con IA”, enfatizó luego el secretario de Gobierno y Control.
Candioti Norte y Sur
El Litoral había informado que un extenso sector de los barrios Candioti Norte y Sur se sumó a la zona ampliada de SEOM. Esto quedó aprobado a fines de mayo de 2025 por el Concejo capitalino de forma ficta (“de hecho, automáticamente”), ya que el asunto no fue tratado formalmente por el Legislativo en sesión ordinaria.
La nueva zona SEOM está comprendida entre calles Ituzaingó al sur, Vélez Sarsfield al este, Chacabuco al norte, Necochea al oeste; y, por otro lado, Castellanos al sur, Necochea al este Chacabuco al norte y Pedro Vittori al oeste. Pero no está integrada al área operativa SEOM, como puede verse en el mapa que acompaña esta nota.
-Esta zona de barrio Candioti Norte y Sur no está operativa. Pero el municipio tiene la potestad otorgada por el Legislativo para sumarla al área de SEOM “activa”. ¿Hay intención de que en breve sea agregada?, consultó El Litoral a Mastropaolo.
-No, y acá quiero ser taxativo: no hay ningún tipo de intención de ampliar un metro cuadrado más del SEOM. Lo que hicimos fue optimizar las dársenas e incorporar, a pedido del Ente Portuario, dársenas en la zona del Puerto.
Se solicitaban inspectores, grúas, todo lo que sea para darle ordenamiento vial a uin sector de la ciudad que tiene un crecimiento realmente exponencial. Era un convenio firmado en la época de (el ex intendente Emilio) Jatón, donde se pedía ordenamiento de la movilidad en este sector. Nos pareció clave actuar ahora en la zona del Puerto para evitar conflictos ulteriores -concluyó-.