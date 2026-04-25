Movilidad urbana

Tras la demarcación de dársenas, qué avances se vienen en el nuevo SEOM de la ciudad de Santa Fe

La primera fase era poner operativo el sistema de estacionamiento medido. Ahora se trabaja con el tendido de fibra óptica. Lo que sigue será la modernización de toda la red semafórica: habrá decrementadores y cámaras con IA.