El lunes 6 de abril entra en funciones el nuevo SEOM en la ciudad de Santa Fe. Luego de la presentación del propio intendente Dr. Juan Pablo Poletti realizada el miércoles 31 de marzo, el municipio habilita el nuevo sistema de estacionamiento medido en la capital provincial.
El mapa de los lugares habilitados para cargar crédito del SEOM con dinero en efectivo
Si bien la app permite acreditar saldo desde billeteras virtuales, el municipio dejó vigente los puntos físicos de recarga. La nueva aplicación del SEOM comienza a funcionar el 6 de abril.
Si bien una de las grandes novedades (hay otras también importantes como las franquicias y las subzonas que podrá crear el gobierno local) es la posibilidad de cargar saldo desde una billetera virtual, el municipio dejó vigente la opción de acreditar dinero en puntos fijos.
El mapa
A lo largo y a lo ancho de la ciudad, están registrados kioscos, comercios, quinielas y supermercados como puntos de recarga para el SEOM. Cabe señalar que en estos lugares, los conductores pueden abonar en efectivo.
También quedan habilitados los centros de distrito que el municipio tiene desplegados en los cuatro puntos cardinales. Barrio El Pozo y Colastiné Norte cuentan con un punto de recarga.
Funcionamiento
Como se dijo, el nuevo SEOM entra en funciones el 6 de abril de 2026. Con las siguientes cuestiones a tener en cuenta:
Días y horarios
Lunes a viernes de 07:00 a 13:00hs y de 16:00 a 20:00hs
Sábados y no laborables de 08:00 a 13:00hs
Domingos y feriados el estacionamiento es libre.
La zona:
Área comprendida entre calles 3 de Febrero (2400 al 2500 inclusive), Entre Ríos (2600 al 3100 inclusive), Francia (1300 al 3500 inclusive), Candido Pujato (3100 al 2400 inclusive) en continuación con Castellanos (2300 al 1900 inclusive) y Marcial Candioti (3500 al 2500 inclusive), en continuación con Av. Alem, Av. 27 de Febrero y San Martín (1300 al 1400 inclusive).
Tarifas
Como contó El Litoral, con la implementación del nuevo SEOM se actualizan las tarifas del estacionamiento medido en la ciudad de Santa Fe. Así las cosas, la primera hora costará $1.000, la segunda $1.500, la tercera y las siguientes $1.650.
Por caso, una estadía de dos horas desde el lunes 6 de abril pasará a costar $2.500; mientras que aparcar el auto dentro de la zona SEOM por cuatro horas valdrá $5.800.
QR en la calle
En simultáneo, el sistema también estipula un uso sin logueo ni app. En la señalética vial que anuncia el estacionamiento medido, el conductor encontrará un código QR. Al escanearlo (o ingresar en la URL escrita) va a tener la opción de pagar sin descargar la app, pero también el acceso directo para descarga de la misma.