Colón está de festejos. El club de barrio Centenario celebra sus 121 años y todavía resuenan las cumbias y los fuegos artificiales que se desplegaron a la medianoche de este martes 5 de mayo.
Cacho Deicas a puro sentimiento: “Colón es parte de la historia, de la idiosincrasia de la ciudad”
El cantante fue la figura central de una noche emotiva entre hinchas, dirigentes, jugadores y la infaltable cumbia en el portón de acceso al Cementerio de los Elefantes. “Donde vayas tenés una camiseta de Colón”, agregó el músico.
Uno de los grandes protagonista de la noche fue Rubén “Cacho” Deicas, quien aceptó la invitación para “cantar unas cumbias” como había anticipado en la previa. Precisamente, el cantante dialogó con El Litoral minutos antes de salir al escenario montado en la puerta de acceso al estadio Brigadier Estanislao López.
Historia e idiosincrasia
El músico no esquivó las preguntas y contestó a pura emoción, fiel al estilo al que tiene acostumbrado a sus fanáticos, en particular al pueblo sabalero.
“Estoy muy contento, disfrutando porque me reencontré con gente amiga de muchos años”, comenzó. Y sobre la cantidad de gente en las calles, Deicas opinó: “Habla una vez más de que Colón tiene aguante”.
Acto seguido, el cantante de cumbia santafesina pintó de cuerpo entero el fanatismo: “Colón es parte de la historia, de la idiosincrasia de la ciudad, de la provincia. Donde vayas tenés una camiseta o un hincha”, señaló ante los micrófonos de El Litoral.
—¿Qué es lo anhelas para Colón?
—Ojalá que este año ascendamos. Me encantaría volver a los primeros planos.
Una anécdota
Recuerdos de Deicas con Colón hay miles por los caminos que se cruzaron en más de una oportunidad. Ante la consulta, el músico optó por contar una anécdota ocurrida en la década del ‘80.
“En un partido con Chaco For Ever de visitantes, nosotros estábamos trabajando en Resistencia y la delegación de Colón cayó al mismo hotel que el nuestro. Entonces nos invitaron a ir a la cancha. Fuimos y tocamos en el vestuario y nadie podía creerlo”, recordó.
“Cuando terminó el partido, que perdimos 5-0, nos gritaban de todo cuando sacabamos las cosas: ‘¡canten ahora!’”, cerró entre risas.