121 años

Cacho Deicas a puro sentimiento: “Colón es parte de la historia, de la idiosincrasia de la ciudad”

El cantante fue la figura central de una noche emotiva entre hinchas, dirigentes, jugadores y la infaltable cumbia en el portón de acceso al Cementerio de los Elefantes. “Donde vayas tenés una camiseta de Colón”, agregó el músico.