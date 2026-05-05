Este lunes, comenzaron los festejos por el 121° aniversario de fundación del Club Atlético Colón de Santa Fe con su tradicional caravana por las calles de la capital santafesina.
Así se vieron los festejos por el aniversario del Club Atlético Colón desde el drone de El Litoral
Este lunes los sabaleros llevaron a cabo la vigilia de cara al 5 de mayo con una serie de actividades, que incluyeron una auténtica procesión por las calles santafesinas.
Entre las 17 y 18, los hinchas y socios sabaleros se congregaron para iniciar el recorrido con epicentro en la zona del Puente Colgante.
Desde allí, con miles y miles que se fueron sumando, se reunieron en las inmediaciones de la sede sabalera donde, a las 22, estaba previsto el inicio de las actividades oficiales.
Desde el drone, El Litoral acompañó la pasión de Colón como sponsor oficial del equipo.
Con la voz más sabalera
Como lo había anunciado el propio club, la “estrella” de estos 121 años fue la inconfundible voz de Rubén “Cacho” Deicas, el ex integrante de Los Palmeras, que dejara para todos los tiempos el icónico “Soy Sabalero” en la final de la Copa Sudamericana con 40.000 hinchas y socios de Colón que desbordaron La Olla de Asunción del Paraguay.
“Queremos agradecer a Cacho Deicas y a su familia, porque no le cobra un solo peso a Colón. Es más, el mismo Cacho pidió cantar antes y cantar de nuevo cuando ya sea 5 de mayo”, explicaron desde el club al diario de Santa Fe.
Para el show, se montó un imponente escenario que está ubicado prácticamente en la calle, dando espaldas al portón de ingreso al Cementerio de los Elefantes. Además de “Cacho”, hubo animadores, DJ en vivo, videos y música para esperar -a la medianoche- el momento del estallido por los 121 años del viejo y querido Club Atlético Colón.
Operativo de tránsito
En tanto, entre las 20 y la 1 del martes, se dispuso un corte de tránsito en el acceso al Puente Carretero, en el tramo comprendido entre Cilsa y la cancha de Colón.
A este se sumaron otras arterias importantes que permanecieron cerradas en el mismo horario: avenida J. J. Paso, entre San José y Gobernador Freyre; Dr. Zavalla, entre Jujuy y J. J. Paso; y Gobernador Freyre, entre Jujuy y Pietranera.