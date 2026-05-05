Podrá poner lo mejor

Colón: Medrán tiene todos los jugadores a disposición para enfrentar a All Boys

Recupera a Muñoz y a Godoy, que cumplieron las sanciones; tiene a Lértora y a Marcioni “enteros” para que vuelvan a ser titulares y es muy posible que también ocurra con Allende. Juega el domingo a las 18.