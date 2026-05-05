Con todos los jugadores disponibles, Ezequiel Medrán podrá armar el mejor equipo que tiene en mente con los actuales futbolistas que cuenta en el plantel, para enfrentar a All Boys, el domingo a las 18 en el barrio Centenario e intentar volver al primer plano de la tabla de posiciones de la zona A de la Primera Nacional, que hoy comanda Deportivo Morón.
Colón: Medrán tiene todos los jugadores a disposición para enfrentar a All Boys
Recupera a Muñoz y a Godoy, que cumplieron las sanciones; tiene a Lértora y a Marcioni “enteros” para que vuelvan a ser titulares y es muy posible que también ocurra con Allende. Juega el domingo a las 18.
Muñoz y Godoy cumplieron las sanciones del Tribunal de Disciplina por sus respectivas expulsiones ante Deportivo Morón y Godoy Cruz. Lértora y Marcioni están totalmente recuperados y ya jugaron un rato el sábado pasado en cancha de Los Andes, en tanto que Peinipil lo hizo durante los 90 minutos. Por último, Allende es otro de los jugadores que el técnico va a recuperar para el domingo y estará a disposición.
Con este panorama, Medrán podrá poner en cancha lo que él considere como lo mejor. Castet jugó los últimos dos partidos como titular, pero si Allende está bien, seguramente recuperará la titularidad que se había ganado. Luego, en la mitad de la cancha, el técnico tendrá disponibles a Muñoz, Lértora, Antonio y Toledo, quedando uno de ellos, con seguridad, afuera del equipo, porque del medio hacia arriba se desprende que Marcioni, Bonansea y Lago tendrán un lugar seguro para el encuentro del domingo en el Centenario.
En la racha de victorias, Medrán insistió con la dupla Lértora-Muñoz, colocando a Antonio unos metros más arriba para que sea el enlace con los de arriba y aparezca por sorpresa en posiciones ofensivas. En el caso de volver a ese esquema – y a esos nombres – el que volvería al banco de suplentes es Toledo, de actuaciones aceptables en los últimos dos partidos en los que apareció como titular.
Después de la infantil expulsión ante Godoy Cruz, el que seguramente se quedará afuera de la titularidad es Godoy, aunque podría ir al banco de relevos para convertirse en una alternativa más para Medrán, que tuvo que apostar a Olmedo de volante central y a un juvenil como Cardozo para salir del paso en cancha de Los Andes.
A propósito, el técnico declaró luego del encuentro que “el torneo nos va dando señales todos los partidos”, a propósito de lo que necesitará como refuerzos para encarar la parte final de la temporada. “Junto con Diego Colotto ya estamos evaluando alternativas y analizando los puestos que vamos a necesitar que se puedan reforzar”, agregó el entrenador rojinegro.
En este aspecto, es muy probable que Colón busque un “9” (el nombre de Ferreyra, el delantero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza que es suplente, es una alternativa y ya fue buscado en el verano pero no se lo pudo traer), y que además dirija la mira hacia un volante ofensivo, un lateral por izquierda y un extremo por derecha, teniendo en cuenta que costó encontrar un reemplazo para Marcioni.
De todos modos, fue revitalizante lo de Darío Sarmiento ante Los Andes. No solamente porque consiguió el golazo que abrió la cuenta en Lomas de Zamora, sino porque hizo un partido interesante hasta que dejó su lugar en el segundo tiempo.
Alonso habló de la situación económica y de Lago
Habló el presidente José Alonso, el presidente de Colón, hizo declaraciones en una visita que realizó a LT 10 y se refirió al contexto financiero que atraviesa la institución: “Hoy estamos con una línea de flotación, no llamaría inestable. Recibimos un club muy endeudado, parecía sencillo, pero aparecieron con determinaron un volumen de deuda grande. Muchos me dicen que tengo que salir a hablar de esto y detallarlo, pero hay que dejar pasar un tiempo para ver en qué situación estamos, que había, que se hizo y que queda”.
Además, detalló algunas complicaciones heredadas: “Cuatro días antes de irse, sacaron 240 millones de pesos en Mercado Pago, tomaron créditos de Afa, no tenemos derechos televisivos. Nos endeudamos para pagarle a jugadores que se fueron, además de eso teníamos que armar un equipo nuevo. No son cifras chicas, por eso no es sencillo enmarcar todo esto y salir a hablar, tenemos que hacer un equipo confiable en el medio para ascender”.
Sobre la relación con la Afa, explicó: “La realidad con AFA es simple, cuando se logran relaciones afectivas, de empatía, crea posibilidades de plantear problemas, eso ayuda mucho a solucionar inconvenientes. Esa cercanía permite tener un descargo ante ciertas situaciones y evitar los litigios. Entre medio esas relaciones van llevando a negociar jugadores, se construye una relación de ida y vuelta”.
También hizo mención a los hechos recientes vinculados a amenazas: “Me sorprende lo de la barra, yo no tengo contacto con nadie, no conozco a la gente que escribió eso. Esto ocurre en todos lados, no convienen estas cosas, tenemos que estar todos arriba del mismo barco, pero cuando empezamos con el tema amenazas, vamos por el camino incorrecto. En definitiva, no me perjudican a mí, lo hacen al club”.
Por último, se refirió a la situación de Ignacio Lago y su continuidad: “Ayer hablé con el representante de Lago, las negociaciones no son de un día para el otro, la dirigencia que se fue le prometió muchas cosas a Nacho, le fallaron y tenemos que hacernos cargo de eso, ya está hecho el contrato, tenemos que solucionar algunas cosas en estos días. Anoche estuvimos con él, es un muy buen chico, buena persona, es un crack adentro y afuera de la cancha. Además, demostró que es un valiente, a la hipocresía social le pegó una cachetada, es un valiente”.