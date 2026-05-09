La octava fecha del Torneo Apertura “José Luis Burtovoy” de la Liga Santafesina de Fútbol dejó emociones en cada rincón de la ciudad y la región, pero sobre todo confirmó el gran presente de La Perla del Oeste, que volvió a sumar de a tres y continúa mirando a todos desde arriba en la máxima categoría liguista.
La Perla festejó en la Laguna y continúa en la cima del Apertura
El conjunto dirigido por Andrés Formento derrotó 2 a 1 a Ciclón Racing en uno de los partidos más destacados de la octava jornada y llegó a los 20 puntos para mantenerse como único puntero de la Primera A de la Liga Santafesina. También festejaron Sanjustino, Guadalupe, Santa Rosa, A. Cabrera, El Quillá y Ciclón Norte, en una fecha cargada de goles y resultados importantes en la pelea por los primeros puestos.
El equipo conducido por Andrés Formento consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 2 a 1 a Ciclón Racing en barrio Guadalupe, a orillas de la Laguna Setúbal, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.
Con esta nueva victoria, La Perla alcanzó los 20 puntos y ratificó su condición de candidato en un campeonato que cada fecha gana en intensidad y competitividad.
El duelo entre Ciclón Racing y La Perla aparecía en la previa como uno de los grandes atractivos del sábado y no defraudó. El conjunto visitante mostró carácter, orden y eficacia en los momentos claves del encuentro para quedarse con tres puntos fundamentales en una cancha siempre complicada.
La victoria le permitió sostener la ventaja sobre sus perseguidores y continuar con una campaña que hasta aquí se construye sobre una sólida regularidad.
Sanjustino, otro de los equipos que viene realizando un muy buen torneo, también hizo los deberes y sumó una nueva alegría ante su gente. El “Matador” derrotó 1 a 0 a La Salle y se mantiene como escolta con 17 unidades, siguiendo de cerca al líder y dejando en claro que será protagonista hasta el final.
Además, Sportivo Guadalupe logró una resonante victoria fuera de casa al imponerse 4 a 1 frente a Cosmos, resultado que le permitió llegar a los 16 puntos e instalarse entre los principales animadores del certamen. El elenco azul y oro mostró contundencia ofensiva y volvió a exhibir una identidad futbolística que lo mantiene en puestos expectantes.
Una fecha con goles y resultados importantes
La jornada dejó además triunfos de mucho valor para distintos equipos que buscan acomodarse en la tabla y ganar confianza de cara a la continuidad del campeonato.
En barrio Sur, Nacional perdió 3 a 1 ante Colón de San Justo que consiguió tres puntos importantes ante un rival que llegaba con aspiraciones de seguir escalando posiciones. El conjunto rojiblanco aprovechó sus momentos y supo sostener la ventaja para cerrar una victoria de enorme valor.
Por su parte, Deportivo Santa Rosa dio otro paso positivo al vencer 2 a 0 a Juventud Unida, en Cadioti. El equipo visitante fue efectivo y ordenado para quedarse con una victoria que le permite crecer en la tabla y fortalecer su campaña.
También hubo festejo para Ciclón Norte, que derrotó 2 a 1 a Las Flores II en un partido intenso y muy disputado. El elenco visitante logró imponer condiciones en momentos decisivos y terminó celebrando una victoria importante fuera de casa.
En Santo Tomé, Academia Cabrera consiguió un triunfo valioso al derrotar 1 a 0 a Independiente. En un encuentro parejo y cerrado, la visita aprovechó una de las situaciones generadas y defendió la diferencia hasta el pitazo final.
Otro de los encuentros destacados terminó igualado. En Ciudad Universitaria, UNL y Nobleza empataron 1 a 1 en un partido dinámico y equilibrado, resultado que dejó a ambos equipos sumando y manteniéndose dentro del lote de protagonistas del torneo. Por último, El Quillá, de visitante, venció 1 a 0 a Unión.
La goleada de la fecha estuvo a cargo de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, que aplastó 4 a 0 a Newell’s en una actuación convincente y de alto nivel futbolístico. El “Pistolero” mostró contundencia ofensiva y se quedó con una clara victoria ante su público.
La Perla manda, pero la pelea está abierta
Disputadas ocho fechas, el campeonato comienza a mostrar tendencias claras, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. La Perla se consolidó como líder con 20 puntos y mantiene una diferencia importante respecto de sus perseguidores, aunque la tabla continúa muy ajustada en los primeros puestos.
Sanjustino aparece como el escolta inmediato con 17 unidades y continúa sosteniendo una campaña muy regular. Más atrás se ubican Colón de Santa Fe y Sportivo Guadalupe, ambos con 16 puntos, mientras que La Salle y Colón de San Justo suman 14.
En tanto, UNL y Nobleza alcanzan las 13 unidades y siguen prendidos en la conversación principal, dejando en evidencia la paridad que existe en esta edición del Apertura.
La sensación que deja el torneo es que ningún partido resulta sencillo y que cada fecha puede modificar el panorama en la parte alta de la tabla. Los equipos que pelean arriba muestran argumentos distintos: algunos se destacan por su solidez defensiva, otros por su poder ofensivo y varios por la regularidad conseguida hasta aquí.
En ese contexto, La Perla parece haber encontrado un equilibrio ideal. El equipo de Andrés Formento no solamente suma resultados positivos, sino que además transmite personalidad y confianza. La victoria conseguida frente a Ciclón Racing fue una nueva muestra del momento futbolístico que atraviesa el puntero.
Sin embargo, el campeonato todavía tiene mucho por ofrecer. Sanjustino continúa al acecho, Sportivo Guadalupe atraviesa una etapa positiva y Colón de Santa Fe se mantiene expectante. Además, varios equipos empiezan a acomodarse y prometen dar pelea en las próximas jornadas.
La octava fecha volvió a confirmar el gran presente que vive la Liga Santafesina, con canchas colmadas, partidos intensos y un nivel de competitividad que crece semana tras semana. El Apertura “José Luis Burtovoy” sigue entregando historias, emociones y una lucha apasionante por el liderazgo de la Primera División A.