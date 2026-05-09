Liga Santafesina de Fútbol – Torneo Apertura “José Luis Burtovoy”

La Perla festejó en la Laguna y continúa en la cima del Apertura

El conjunto dirigido por Andrés Formento derrotó 2 a 1 a Ciclón Racing en uno de los partidos más destacados de la octava jornada y llegó a los 20 puntos para mantenerse como único puntero de la Primera A de la Liga Santafesina. También festejaron Sanjustino, Guadalupe, Santa Rosa, A. Cabrera, El Quillá y Ciclón Norte, en una fecha cargada de goles y resultados importantes en la pelea por los primeros puestos.