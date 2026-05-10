Colón recibe este domingo por la tarde a All Boys por la fecha 13 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol argentino, la mayor de las categorías de ascenso de AFA (Asociación del Fútbol Argentino).
La previa en vivo: Colón recibe a All Boys en el Brigadier López
El Sabalero quiere seguir prendido a la zona alta de la tabla. El partido se disputa desde las 18 horas en Santa Fe.
El encuentro se disputa desde las 18 horas en el Estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe con arbitraje de Maximiliano Macheroni y la transmisión del streaming oficial LPF Play.
El Sabalero viene de empatar con Los Andes como visitante y suma 19 puntos, los cuales lo mantienen en zona de clasificación al Reducido.
Minuto a minuto
Historial
La última vez que se cruzaron ambos equipos fue por la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional 2024 con empate 1 a 1, pero que por reglamento del partido único, le dio la clasificación al Albo por ser local.
Aquel 5 de noviembre de 2024 Jonathan Ferrari había abierto el marcador a los 59 minutos para All Boys y Joel Soñora anotó el empate a los 85 para Colón.