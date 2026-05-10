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La previa en vivo: Colón recibe a All Boys en el Brigadier López

El Sabalero quiere seguir prendido a la zona alta de la tabla. El partido se disputa desde las 18 horas en Santa Fe.

Estadio Brigadier López. Foto: Fernando NicolaEstadio Brigadier López. Foto: Fernando Nicola
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Colón recibe este domingo por la tarde a All Boys por la fecha 13 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol argentino, la mayor de las categorías de ascenso de AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

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El encuentro se disputa desde las 18 horas en el Estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe con arbitraje de Maximiliano Macheroni y la transmisión del streaming oficial LPF Play.

El Sabalero viene de empatar con Los Andes como visitante y suma 19 puntos, los cuales lo mantienen en zona de clasificación al Reducido.

Minuto a minuto

16:34 / Vie. 08.05.2026

Historial

La última vez que se cruzaron ambos equipos fue por la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional 2024 con empate 1 a 1, pero que por reglamento del partido único, le dio la clasificación al Albo por ser local.

Aquel 5 de noviembre de 2024 Jonathan Ferrari había abierto el marcador a los 59 minutos para All Boys y Joel Soñora anotó el empate a los 85 para Colón.

15:53 / Dom. 10.05.2026

Sus 121 años

El partido se disputará en la semana que el pueblo rojinegro festejó un nuevo 5 de mayo con caravana y show musical incluido el pasado lunes en la víspera del cumpleaños, el cual finaliza este mismo domingo en las tribunas.

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