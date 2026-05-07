En la tarde de este jueves y con la disputa de siete partidos se le puso punto final a la décimo segunda fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol. En este marco, saltaron a la cancha los equipos de reserva de Unión y Colón para afrontar sus compromisos con distintas realidades y objetivos en el corto plazo.
La reserva de Unión rescató un empate en Banfield, la de Colón no pudo con Boca en el Predio
El tatengue, dirigido por Alejandro Trionfini igualó 1 a 1 en cancha del taladro con otro gol de Nazareno Fazzi y quedó a 3 unidades de la zona de clasificación en el grupo A. El sabalero de Russo pagó muy caro sus errores defensivos, cayó por 3 a 0 ante el xeneize y se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B. Volvió a sumar minutos Tomás Paredes en el arco rojinegro.
En el estadio Florencio Sola de la localidad bonaerense de Banfield, el tatengue terminó igualando en 1 con el taladro, sumando un punto que sirve pero que al mismo tiempo no le permitió acercarse todavía un poco más a la zona de clasificación de la Zona A que lo tiene como protagonista.
Con este resultado, Unión alcanzó la línea de las 16 unidades en sus primeras 12 presentaciones, quedando a 3 de Talleres de Córdoba que es hoy el último pasajero que saca su boleto para los cuartos de final cuando restan 5 fechas para el final de la fase regular.
En la tarde del sur del Gran Buenos Aires, los dirigidos por Alejandro Trionfini volvieron a comenzar abajo en el marcador tras la aparición de Jeremías Acosta para darle la ventaja al elenco verdiblanco cuando se jugaban 43 minutos de la parte inicial.
Tras ir en búsqueda del empate desde el arranque mismo del complemento, Unión tuvo su premio y encontró el gol cuando el reloj superaba los 35 minutos, luego de que Nazareno Fassi capturara un balón suelto en el área y decrete el 1 a 1 que sería definitivo.
El lateral derecho que venía de anotar por duplicado en la victoria frente a Colón de hace un par de semanas, volvió a convertir para que su equipo pueda traerse al menos un punto de regreso a Santa Fe.
En este cotejo, Trionfini puso desde el arranque a Chávez; Isla, Fagioli y Aimar; Fazzi, Vera, Peresutti y Ayala; Solbes, Ortiz y Cerrudo. El siguiente compromiso para la formación rojiblanca tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo, cuando desde las 15 reciba a Talleres en un duelo directo en la pelea por la clasificación.
Derrota sabalera
En simultáneo, la cancha principal del Predio 4 de Junio fue sede de una nueva presentación del equipo de reserva que conduce Alejandro Russo. Buscando reencontrarse con la victoria luego de varias fechas sin ganar, el sabalero tenía un examen de máxima exigencia recibiendo nada menos que a Boca Juniors.
En Colón, la principal novedad era la aparición nuevamente de Tomás Paredes desde el inicio y en el arco por tercera vez en lo que va de la Copa Proyección.
Pese a redondear un primer tiempo donde compitió de igual a igual ante el vigente bicampeón del torneo de Reserva de la AFA, el rojinegro se fue en desventaja en el marcador a partir del tanto señalado por Leonel Flores cuando se jugaban 46 minutos de la etapa inicial.
En el complemento, Colón fue a buscarlo con mucha vergüenza deportiva pero terminó desprotegiéndose en el fondo y dándole espacios para que los pibes de Boca puedan lucirse.
Así fue que Gonzalo Gelini, quien ya sumó varios partidos en Primera División durante esta temporada, apareció para definir en dos oportunidades a los 22 y 28 de la segunda mitad primero para estirar ventajas y luego para definir el pleito en favor de la visita.
Con esta nueva caída, el sabalero quedó con 8 unidades en la parte baja de la Zona B del Apertura, ya sin chances de pelear por un puesto de clasificación. En este cotejo, Colón alistó a Paredes; Ibarra, Ravano, Lastra y Campagnaro; Paez, Cardozo, Barbona y Nagel; Ingravidi y Córdoba.
El próximo compromiso para la reserva sabalera tendrá lugar el próximo miércoles 13 del corriente, cuando deba visitar a Independiente Rivadavia en la provincia de Mendoza.
Los otros resultados y las principales posiciones
En el resto de los cotejos de este jueves, completando la 12° fecha de la Copa Proyección, Newell's venció como visitante 2 a 0 a Estudiantes de la Plata, mientras que Tigre superó como local a Aldosivi por 2 tantos contra 1.
Además, Barracas Central venció por la mínima a Godoy Cruz y el Deportivo Riestra le ganó a la lepra mendocina por 3 tantos contra 2 en condición de visitante. Finalmente, en San Juan, San Martín y Belgrano empataron 1 a 1.
En cuanto a las principales posiciones, en la Zona A manda Vélez con un impresionante registro de 31 puntos sobre 36 posibles, seguido bien de lejos por Rosario Central y Racing que acumulan 20 y por Talleres que tiene 19. Con el empate en Banfield, Unión quedó octavo con 16.
Respecto del Grupo B, el que lidera es el sorprendente Quilmes con 27, seguido por Boca que suma 26 al igual que Lanús. El que cierra hoy la zona de clasificación es Independiente con 23 mientras que Colón recién aparece en el puesto 15 con solo 8 puntos.