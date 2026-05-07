Por la 12° fecha de la Copa Proyección

La reserva de Unión rescató un empate en Banfield, la de Colón no pudo con Boca en el Predio

El tatengue, dirigido por Alejandro Trionfini igualó 1 a 1 en cancha del taladro con otro gol de Nazareno Fazzi y quedó a 3 unidades de la zona de clasificación en el grupo A. El sabalero de Russo pagó muy caro sus errores defensivos, cayó por 3 a 0 ante el xeneize y se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B. Volvió a sumar minutos Tomás Paredes en el arco rojinegro.