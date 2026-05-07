La situación de Racing con Unión está llegando a un punto muy alto de conflicto, con acusaciones muy fuertes de parte de la dirigencia de Unión (Spahn dijo que “nos están mintiendo y robando”), un llamativo silencio de los dirigentes de Racing y expresiones “fuera de aire”, hacia algunos medios partidarios, que tampoco se ajustan a la realidad y a las que Unión también le ha contestado.
“Unión jamás dio el visto bueno a lo que Racing nos mostró de las ventas de Nardoni y Balboa”
Así se refirió Horacio Coutaz, dirigente rojiblanco, ante una situación que ha motivado el enojo del presidente Spahn contra Diego Milito, su par de Racing.
Lo que se dice en Buenos Aires
El sitio Racing de Alma, señala textualmente lo siguiente: “Los comentarios de Luis Spahn, presidente de Unión, sobre Racing no hicieron más que reavivar la llama de un conflicto que sigue escalando. 'Nosotros estamos pidiendo que nos den el dinero que es nuestro, esta gente está operando de muy mala manera y es una vergüenza que una persona que está metida en el mundo del fútbol, como (Diego) Milito, no cumpla con las obligaciones', disparó el mandamás. Concretamente se refiere a las transferencias de Juan Ignacio Nardoni, quien fue vendido al Gremio de Porto Alegre en febrero de este año, y de Adrián Balboa al FC Pari Nizhniy Novgorod de Rusia.
El acuerdo de Juani se cerró en 8.000.000 de dólares por el 80 % del pase, con 2.000.000 extra en función de cumplimiento de objetivos. Al Tatengue la corresponde el 30 % del pase. Es en este último aspecto dónde radica el conflicto. 'Acá están haciendo la fácil, si me falta plata, me agarro el dinero ajeno', criticó Spahn. El club santafesino, que asegura que el importe todavía no impactó en sus arcas, ya reclamó vía AFA por la supuesta falta de pagos acordados
Desde la Academia le confirmaron a RdA que abogados de Unión estuvieron presentes en la sede de Avellaneda, ubicada en Av. Bartolomé Mitre 934 comprobando la documentación. Según aseguraron, en esa reunión no hubo inconvenientes y desde Santa Fe dieron el visto bueno. La posición de Racing es clara: entienden que están a derecho y que lo único que necesitan para poder llevar a cabo la transferencia es que se envíen los datos correspondientes.
En Racing comprenden que los dichos de Luis Spahn corren por cuenta propia y que no se corresponden con la realidad de los hechos. Esto último hace referencia particularmente a la durísima acusación realizada por el presidente: 'Recuerdo a mi abuela, que decía que violencia es robar y mentir, y me parece que nos están robando'. Las relaciones entre ambos clubes están llegando a un punto de no retorno.
A ciencia cierta, lo que puso la primera semilla para que estalle la disputa entre Unión y Racing fue el pase de Adrián Balboa. Rocky fue vendido por 1.000.000 de dólares, a pagarse en cuatro cuotas de 250.000. Sin embargo, en Unión afirman que la Academia no cumplió con los pagos en los plazos correspondientes del 20 % que le corresponde al cuadro santafesino.
El escenario no es sencillo en este momento. La CD de Unión avanzó directamente hacia las vías burocráticas y presentó el reclamo en la casa madre del fútbol argentino. Si bien en Avellaneda afirman que todo se encuentra en regla y que la pelota está del otro lado, la posibilidad de que la Cámara de Disputas falle en contra de Racing sigue latente. En caso de que eso suceda, se vería obligado a desembolsar una importante cifra de manera inmediata. Además, podría enfrentar sanciones administrativas (léase inhibiciones) que afectarían el próximo mercado de pases.
Resulta llamativo el hecho de que ningún miembro de la Comisión Directiva, al menos hasta el momento, haya realizado declaraciones públicas sobre el conflicto, a diferencia de sus pares tatengues. Los dirigentes de Unión de Santa Fe convirtieron la discusión en un hecho de interés público y en Avellaneda reina el silencio para con la prensa. Al mal momento futbolístico se le suma una nueva disputa desde los despachos”.
Hasta acá lo que se dice en Buenos Aires, con información que este medio partidario recaba de charlas "en off" con los dirigentes de la Academia, que bien expresado está en el artículo, se llaman a silencio a la hora de hacer declaraciones públicas.
La réplica de Unión que no se hace esperar
¿Qué hizo Unión a todo esto?, contestar esta versión de Racing, aclarando que Racing cuenta con todos los datos necesarios para efectuar la transferencia del dinero porque ya lo hizo con 46 millones de pesos que fueron girados a la cuenta de Unión por la venta de Balboa (una risa).
"La verdad no sé qué datos faltarían, si tuvieran intenciones de pago podrían ver las cuentas denunciadas en los contratos o en la que realizaron el pago por la primera cuota de la transferencia del jugador Balboa. Respecto de los contratos, se tuvo que viajar para ver la documentación que se negaron a enviar. Jamás se dio un visto bueno alguno, simplemente fuimos recibidos por Emilio Taylor, sin presencia de ningún directivo ni del área de fútbol profesional. De hecho, por no estar conformes con parte de lo visto, se presentó la rendición de cuentas en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de Afa, respecto de Balboa, y pronto ingresaremos el reclamo por Nardoni en la Cámara y no descartamos otro tipo de presentaciones”, señaló Horacio Coutaz, prosecretario de Unión ante la consulta de El Litoral.
De los 6 millones de dólares más 2 en bonos que denuncia Racing que se hizo la transferencia del 80 por ciento de Nardoni, no caben dudas que el 30 por ciento le corresponde a Unión, que todavía no ha recibido un solo peso de ese pase del volante surgido en Santa Fe Fútbol, que luego llegó a Primera en Unión y fue transferido a Racing.
Sin dudas que se trata de una situación conflictiva, que está en su punto más caliente de ebullición. El lunes hubo un encuentro de dirigentes en el predio de la Afa, tanto del comité ejecutivo de la casa madre como de la Liga Profesional. Por Unión fue Edgardo Zin, pero nada pudo avanzar en este tema. Milito no concurrió y, por lo visto, no le contesta los llamados a Spahn. Por eso, Unión derivó el caso Balboa y hará en estos días lo mismo con Nardoni, al Tribunal de Disputas de la Afa (que prevee sanciones duras en caso de fallar a favor de Unión y que Racing no cumpla con lo que se le ordene), sin perjuicio de recurrir a una instancia por afuera de la órbita de la Afa.