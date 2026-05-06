El presidente de Unión lo volvió a incendiar...

Con el “visto bueno” de Tapia, Sphan acorrala a Diego Milito

El pope máximo tatengue, que no acostumbra a realizar declaraciones explosivas, elevó la crítica: “Creo que Racing nos está robando”. Desde la mesa chica de la AFA ven con buenos ojos el fusilamiento mediático desde Santa Fe contra el presidente de Racing.