Está claro que, a la corta o a la larga, en algún momento alguien del Mundo Racing deberá responder a las firmes acusaciones que desde Santa Fe apuntan a la cúpula dirigencial de “La Academia” en Avellaneda. La escalada mediática, esta vez en el marco del aniversario del IPEI, tocó techo: “Creo que Racing nos está robando” tiró el “1” de López y Planes.
Con el “visto bueno” de Tapia, Sphan acorrala a Diego Milito
El pope máximo tatengue, que no acostumbra a realizar declaraciones explosivas, elevó la crítica: “Creo que Racing nos está robando”. Desde la mesa chica de la AFA ven con buenos ojos el fusilamiento mediático desde Santa Fe contra el presidente de Racing.
Dos clubes de la misma Asociación Madre
Por naturaleza y de manera histórica, la llamada “Asociación Madre” (en este caso la AFA) evita por todos los medos los problemas, litigios y conflictos con dos clubes pares; en este Unión desde Santa Fe y Racing de Avellaneda.
A pesar de ello, considerando la escalada de reclamos en los últimos tiempos, hace cuatro años que la ex casa de calle Viamonte ahora instalada en Ezeiza le dio forma a lo que se llama Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En diciembre de 2022, durante la Asamblea Ordinaria prevista en los Estatutos de la entidad madre del fútbol argentino, se creó este nuevo órgano cuya competencia y procedimiento analizaremos en el presente artículo.
A través del Boletín Especial 6210, el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió aprobar por unanimidad la incorporación de esta cámara dentro de sus Estatutos con el objeto de brindar un órgano jurisdiccional con competencia para resolver conflictos de índole exclusivamente patrimonial entre los clubes, ligas afiliadas, entrenadores, jugadores y agentes licenciados pertenecientes a la AFA.
A pesar de que la CNRD fue aprobada en esta fecha, la realidad es que la misma comenzó a funcionar de manera efectiva luego del nombramiento de los árbitros que la componen lo que sucedió recién en el mes de agosto del año siguiente.
Cabe destacar que esta idea de crear un órgano que tenga por objeto resolver disputas dentro de la propia federación -evitando tener que acudir a la justicia ordinaria- no es patrimonio exclusivo de la asociación nacional de los actuales campeones del mundo sino que es un idea que se encuentra ampliamente divulgada en todo el mundo.
En 2005, la propia FIFA dictó una circular a sus federaciones miembro donde recomendaba y exhortaba a las mismas a crear órganos jurisdiccionales independientes dentro de las federaciones para poder resolver disputas entre sus miembros.
En la misma se establecía cuáles eran los requisitos indispensables que debían reunir estos tribunales para ser considerados independientes según los requisitos establecidos por la FIFA.
Es importante resaltar que tanto la FIFA como el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) son estrictos en el cumplimiento de tales principios estableciendo la nulidad de las decisiones emanadas de aquellos órganos que no cumplan cabalmente con estos requisitos.
En ese entendimiento es que los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA decidieron reformar su Estatuto e incorporar dentro del mismo un nuevo órgano jurisdiccional para evitar tener que acudir a la justicia ordinaria (con todos los inconvenientes y demoras que la misma representa).
En la actualidad la Cámara es uno de los Órganos de la AFA según el artículo 20 de los Estatutos (junto con la Asamblea, Comité Ejecutivo, Secretarías, Tribunales de Disciplina, etc) y su conformación está determinada por lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Asociación del Fútbol Argentino.
“Es una tendencia mundial el desarrollo de nuevos métodos para dirimir disputas por fuera de los canales ordinarios que brindan los integrantes de los juzgados o tribunales con jurisdicción y competencia en razón del territorio y la materia”, explica un especialista consultado por El Litoral.
Según el Boletín Especial 6311 la CNRD resolverá exclusivamente litigios que versen sobre aspectos patrimoniales de los miembros sometidos a su jurisdicción.
Unión fue por Balboa y ahora va por Nardoni
Otro de los aspectos relevantes que presenta el reglamento de procedimiento es que las decisiones (laudos) que tomen las diferentes formaciones arbitrales tendrán la posibilidad de ser apeladas directamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con sede en Lausana, Suiza.
En este pelea sin tregua, Unión ya decidió llevar a Racing a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) “por los incumplimientos e inconsistencia” en la transferencia de Adrián “Rocky” Balboa al Football Club Pari Nizhny Novgorod, recordando que el Tate es copropietario del 20 por ciento de ese fichaje.
Como ya lo detallara El Litoral, en el mes de febrero de este año, Racing informó haber transferido en forma definitiva al jugador Balboa por la suma total de 1.000.000 de dólares, a priori cifra pagadera en dos cuotas
“No nos dieron mayores precisiones ni detalles”, explicaron al diario de Santa Fe. ¿Qué hizo Unión?: solicitó la totalidad de la documentación de la operación y los comprobantes de pagos de los rubros habituales: gastos, impuestos, comisiones y cualquier otro concepto.
Bajo la supuesta “confidencialidad del contrato”, Racing se negó a enviar a Santa Fe una copia y efectuando de manera unilateral una liquidación con el giro de un monto que no pudo ser verificado por Unión, club que recibió ese dinero “a cuenta de eventuales diferencias”, pero dejando constancia administrativa de la falta de conformidad con la liquidación enviada desde Avellaneda.
El caso de Juan Ignacio Nardoni es doblemente más grave: los montos son superadores y el porcentaje de Unión también: el Tate tiene el 30 por ciento del “5” vendido al Gremio de Porto Alegre.
En las próximas horas Unión hará lo mismo: denunciará el segundo incumplimiento de Racing en la misma Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de la AFA. “Además, no descartamos ir a la Justicia Ordinaria”, reconocen.
Si las dos acciones ya están interpuestas y lo resolverán los jueces de este organismo de la AFA (tiempo aproximado: entre ocho y diez meses), ¿por qué Luis Spahn lo sigue “atendiendo” a Diego Milito (presidente de Racing) cada vez que le arriman un micrófono en Santa Fe?.
El primer motivo es claro: por las ventas de Balboa y Nardoni, Racing “tiene y retiene” dinero que claramente es de Unión. El segundo, tercero o cuarto es, evidentemente político. Sin vueltas, es política pura. Spahn sabe que tiene “permiso para fusilar” de parte de AFA, su mesa chica y “Chiqui” Tapia.
Los otros dos clubes apuntados, además lógicamente de Estudiantes con Verón, por sacar los pies del plato en “la AFA de Chiqui” son River Plate (ahora con Di Carlo) y Racing de Avellaneda con Milito. Y Spahn lo sabe. Pero, además, Spahn sabe que Tapia sabe. Continuará.