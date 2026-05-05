El presidente de Unión, Luis Spahn, dijo que “los clubes deberían estar más castigados por no cumplir con sus obligaciones. Estamos postergando el pago a nuestros acreedores porque no podemos cobrarle a nuestros deudores”, señaló el presidente rojiblanco, refiriéndose a la deuda que mantiene Racing por la venta de Nardoni y de Balboa a clubes de Brasil y Rusia.
Luis Spahn, presidente de Unión, duro con Racing: “Creo que nos están robando”
“No estamos pidiendo que nos paguen, estamos pidiendo el dinero que es nuestro”, señaló Spahn, que reclamó castigos a los que no cumplen con sus obligaciones. El sábado con Independiente Rivadavia, con jugadores “tocados” por lesiones.
“Se están dando los pasos legales, no estamos pidiendo que nos paguen sino que les estamos pidiendo el dinero que es nuestro. Racing está operando de muy mala manera y me avergüenza que alguien del fútbol, como Milito, no esté cumpliendo. Hacen la fácil: no tienen plata y se agarran la plata ajena. Me parece que nos están robando”, dijo el presidente Spahn, sobre la situación entre Racing y Unión, que son “socios” en las ventas de ambos jugadores mencionados.
Estas declaraciones fueron realizadas este martes en el marco de los 40 años de la creación del IPEI, que se celebró con un acto al que acudió el titular rojiblanco.
A Mendoza en avión
Todos los sentidos estuvieron puestos en el partido entre Gimnasia y Defensa y Justicia en Mendoza. Los hinchas tatengues estuvieron pendientes de lo que pasara en el estadio del Lobo, pues de ese resultado dependía la clasificación, más allá de que a la noche iba a jugar Instituto y necesitaba ganar por una diferencia de siete goles, algo a todas luces muy complicado de conseguir (finalmente ganó 2 a 0 en Río Cuarto). La victoria del equipo de Darío Franco trajo alivio y festejo a la vez, Unión se metió entre los ocho con 21 puntos y ahora sabe que el sábado a las 21.30 deberá vérselas con el mejor equipo del torneo hasta el momento: Independiente Rivadavia de Mendoza y en Mendoza.
Pero ahora empieza otro torneo. Platense fue campeón ingresando séptimo y jugando todos los partidos de visitante (salvo la final con Huracán, que fue en campo neutral). Y con Estudiantes pasó exactamente lo mismo. La muy buena ubicación de Independiente Rivadavia (líder absoluto en la otra zona) le permite jugar todos los partidos de local hasta la final. Pero la historia, ahora, es distinta. Y todo se define en un solo encuentro.
Si al cabo de los 90 minutos hay empate, el partido continúa con los 30 de alargue. Y si persiste la igualdad, hay penales. Es decir que la ventaja por la mejor posición es a los efectos de jugar en condición de local. Y Unión sabe que todo lo que juegue, de ahora en más, será fuera del 15 de Abril.
Madelón se encontró, no obstante, con un problema: las molestias musculares de dos jugadores importantes en el funcionamiento del equipo. Tanto Estigarribia como Tarragona han terminado algo sentidos el partido del sábado pasado ante Talleres y se los está cuidando. La idea es hacer todo lo posible para que lleguen en condiciones de jugar. Desde ya que los jugadores quieren hacerlo, teniendo en cuenta la importancia fundamental que tiene el encuentro del sábado a las 21.30.
Si están todos bien, la idea de Madelón sería repetir el equipo del otro día, que además ha sido el titular en todos los partidos. Pero habrá que evaluar estos imponderables y también la recuperación de Palavecino, con una ruptura fibrilar que le impidió integrar el plantel que jugó contra Talleres, aunque en este caso sería para que integre el banco de relevos.
El plantel tatengue se entrenará todas las mañanas hasta el viernes mismo. Por la tarde, abordarán un vuelo chárter para viajar a Mendoza y esperar el encuentro del sábado a la noche. Una vez finalizado el partido, el retorno a Santa Fe será de inmediato. Y en el caso de superar esta fase de octavos de final, el lunes tendrá que viajar otra vez hacia Córdoba para jugar el martes contra el vencedor de Talleres-Belgrano, que jugarán el sábado por la tarde en el Mario Alberto Kempes.
Por el lado de la llave de Unión, se producirán los choques entre Boca y Huracán, y Argentinos Juniors con Lanús. Los vencedores de esos partidos se medirán entre sí y de allí saldrá uno de los semifinalistas. Como en la llave de Unión están Independiente Rivadavia (su rival del sábado), Talleres-Belgrano (que se miden en Córdoba), habrá sí o sí un equipo del interior en semifinales.
Por otro lado, sigue la recuperación de Bruno Pittón, quien tuvo un esguince de rodilla que afectó la zona de los meniscos y se lo está tratando con rehabilitación kinesiológica, por lo que no será necesario que se lo intervenga quirúrgicamente.
"Fue un gran partido de los chicos"
Volviendo al partido de Gimnasia de Mendoza con Defensa y Justicia, que era clave para Unión, hizo declaraciones el técnico de los mendocinos, Darío Franco.
"Fue un gran partido de los chicos teniendo en cuenta el rival y la propuesta que tuvimos, intentamos superarlo, en algunos momentos no fue así, pero estoy muy contento con la actitud de los muchachos, que se repusieron del gol que recibimos rápido, por momento defendimos muy atrás frente a un equipo que realmente nos superó en el juego", añadió el ex entrenador de Colón, de buena campaña en el equipo mendocino, que terminó con 19 puntos el Apertura (mitad de temporada si se lo analiza desde el punto de vista de mantener la categoría).
Luego fue consultado a lo que espera del elenco mensana. "El objetivo sigue siendo mantener la categoría, hay que tener los pies bien en la tierra, firmes apoyados en el suelo y así el segundo semestre será más duro todavía. La razón del cambio de actitud fue plenamente de los futbolistas, que son los que llevan a cabo lo que se proponen. Hicimos una vuelta de página después del último partido que jugamos y nos enfocamos en tener una gran semana, que creo que la tuvimos", resumió.
Posteriormente habló de lo que viene para el equipo del Parque al decir: "Tendremos un descanso y a partir de mañana nosotros como cuerpo técnico con Joaquín (Sastre), que es el mánager, empezaremos a diagramar los lugares de la pretemporada, la cantidad de días, los amistosos, los posibles refuerzos, lo que se hace como en este caso cuando hay un parate muy largo. Lo tenemos que aprovechar bien para que el primer partido que tengamos nos encuentre al cien por cien".