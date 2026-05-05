Ofensiva tatengue contra Milito

Luis Spahn, presidente de Unión, duro con Racing: “Creo que nos están robando”

“No estamos pidiendo que nos paguen, estamos pidiendo el dinero que es nuestro”, señaló Spahn, que reclamó castigos a los que no cumplen con sus obligaciones. El sábado con Independiente Rivadavia, con jugadores “tocados” por lesiones.