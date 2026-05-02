Un gol que puede valer más que un punto

Unión chocaba con Herrera y con Baley hasta que sonó “Tarra Biónico”

Talleres hizo un golazo, se metió atrás todo el partido y Unión fue una máquina humana y artificial de errar goles en Santa Fe. Hasta que en la última bola de la noche, Tarragona rompió el catenaccio de Tevez.