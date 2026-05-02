Desde las 18:45, Unión de Santa Fe recibe a Talleres en lo que será la Fecha 9 (recuperada) y el fin del torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
Unión recibe a Talleres para meterse a los Playoffs: seguí el partido minuto a minuto
El equipo de Madelón marcha octavo en la zona A con 20 puntos y sumando de a tres ante la T sellaría su lugar entre los ocho clasificados para los Playoffs.
El equipo conducido por Leonardo Madelón tiene la obligación de ganar para sellar su lugar en los ocho clasificados de la Zona A de cara a los Playoffs. Actualmente tiene 20 puntos y está por debajo de Independiente y San Lorenzo.
Minuto a Minuto
Unión sabe exactamente qué necesita según cada resultado
Si gana, clasifica. Si empata, necesitará una combinación de resultados que lo favorezca. Y si pierde, quedará obligado a esperar que ni Defensa ni Instituto ganen sus respectivos partidos. Por eso, en Santa Fe el mensaje es uno solo: resolver todo en casa y no dejar nada librado a terceros.
Tevez tiene dudas por jugadores tocados en la previa
La “T” trabajó en Córdoba con algunas señales de alerta en lo físico. Diego Valoyes y Santiago Fernández presentaron contracturas y quedaron bajo seguimiento médico, mientras que también hubo tareas diferenciadas para otros futbolistas en un momento clave del campeonato.
Talleres llega clasificado, pero con el objetivo de asegurar su localía
Del otro lado estará un Talleres que ya se metió en la próxima instancia, aunque todavía necesita puntos para sostener una buena posición y buscar definir de local en los playoffs. El equipo de Carlos Tevez no llegará relajado a Santa Fe.
Sebastián Zunino será el árbitro en el 15 de Abril
La Liga designó a Sebastián Zunino para dirigir el cruce entre Unión y Talleres. Estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Uriel García Leri como asistentes, Maximiliano López Monti como cuarto árbitro y la cabina VAR quedará a cargo de Facundo Tello y Marcos Horticolou.
El regreso de Estigarribia sería la principal novedad en Unión
Marcelo Estigarribia está en condiciones de volver al equipo y todo indica que rearmará la dupla ofensiva habitual con Cristian Tarragona. Después del empate en Liniers, Madelón recuperaría una pieza importante para un partido que puede definir el semestre.
Además del regreso del “Chelo”, en la previa aparece otro dato a seguir de cerca: Tarragona afrontará el partido con cuatro tarjetas amarillas. Si vuelve a ser amonestado y Unión clasifica, no podrá estar disponible para el primer cruce de mata-mata.
La programación dejó a Unión expuesto a esperar resultados ajenos
Mientras en otras zonas se ordenaron partidos en simultáneo, en la de Unión no ocurrió lo mismo. El Tate jugará el sábado y sus perseguidores lo harán el lunes, con la ventaja de saber exactamente qué necesitan para pasarlo o no en la tabla.
El Tate depende de sí mismo en la última curva de la fase regular
La cuenta es simple para Unión: si le gana a Talleres, se termina cualquier especulación y asegura su lugar entre los clasificados. El problema aparecerá solo si no suma de a tres, porque Defensa e Instituto jugarán después con el resultado tatengue ya conocido.
Unión recibe a Talleres en un partido decisivo por la clasificación
Unión jugará este sábado desde las 18.45 ante Talleres en el 15 de Abril, en el encuentro pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón sabe que una victoria lo mete en los playoffs sin depender de ningún otro resultado.