En la tarde de este miércoles, la cancha principal del predio deportivo La Tatenguita fue escenario de la undécima presentación de la formación de reserva de Unión de Santa Fe en el marco del Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional del fútbol argentino.
La reserva de Unión empató con Rosario Central y no pudo acercarse a los puestos de clasificación
El equipo de Trionfini, que venía de ganarle el clásico a Colón, igualó con el canalla y quedó con 15 puntos, a 2 del último que hoy está entrando a playoffs. El juvenil Máximo Ortiz, que fue titular en reemplazo de Cerrudo, anotó el único gol rojiblanco a los 15 del complemento. El próximo miércoles visitará a Banfield en el sur del Gran Buenos Aires.
Buscando aprovechar el envión que significó la contundente victoria conseguida hace siete días en una nueva edición del clásico santafesino ante Colón y en el 15 de Abril, los dirigidos por Alejandro Trionfini iban por otro triunfo que les permita alcanzar la línea de River en el cuarto y último puesto de clasificación del grupo A.
Enfrente estaba un buen equipo como Rosario Central, siempre protagonista de los campeonatos de reserva y que en este caso era uno de los dos escoltas que tiene el único líder, Vélez Sarsfield.
Tras 90 minutos de máxima paridad en el trámite del encuentro, el empate en uno terminó siendo un resultado justo en función de lo que mostraron tatengues y canallas, quienes sumaron un punto que les termina sirviendo poco en su objetivo de crecer en la tabla valorativa cuando entramos definitivamente en la recta final de la fase regular del primer torneo de la temporada.
Luego de un primer tiempo en el que hubo poca acción frente a los arcos, fue el delantero Paulo Bustos el que aprovechó su oportunidad para superar la resistencia del arquero Kuverling y darle la ventaja al elenco rosarino cuando se jugaban apenas 5 minutos del complemento.
Con otra rápida reacción, los de Trionfini consiguieron rápidamente el empate luego de que a los 15 y por intermedio de un certero contraataque Máximo Ortiz estampara el 1 a 1 que sería definitivo a pesar de los intentos de uno y otro lado por quedarse con todo.
Con este resultado, Unión suma 15 unidades en sus primeras 11 presentaciones en el Apertura y ocupa el octavo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, apenas 2 puntos por debajo de River que ya jugó en esta fecha y que hoy es el último que consigue boleto a los playoffs.
Vale señalar que tanto Talleres de Córdoba como Instituto, Atlético Tucumán y San Lorenzo juegan este jueves y en caso de ganar superarían la línea del conjunto rojiblanco. El próximo compromiso para el combinado unionista tendrá lugar el próximo miércoles 6 de mayo, cuando a partir de las 15 y por la 12° fecha del certamen visite a su similar de Banfield en el predio de Luis Guillón.
Los otros resultados
En los otros encuentros del certamen de reserva que se jugaron este miércoles se destacó la imponente goleada de Lanús sobre San Martín de San Juan por 6 tantos contra 1. Además, Atlético Rafaela cayó 2 a 1 en su visita a Ferro Carril Oeste, al tiempo que Belgrano goleó 4 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Por último, Gimnasia de Mendoza derrotó 2 a 1 a Barracas Central y el líder del grupo de Unión, Vélez, superó 2 a 1 a Argentinos Juniors en condición de visitante. Vale destacar que este jueves, desde las 15 y en uno de los cotejos que cierra la undécima jornada de la Copa Proyección el Colón de Alejandro Russo irá por la recuperación visitando al Deportivo Riestra.
Síntesis
Unión: Kuverling; Fazzi, Isla, Fagioli y Ayala; Vera, Peresutti, Torres, Solbes, Pedano y Ortíz. DT: Alejandro Trionfini. Suplentes: Raschia, Aimar, Schalbetter, Zenclussen, Barinaga, Bigot, Cacciabue, Iacono, Peralta, Pérez, Greco y Benavidez.
Rosario Central: Sosa; Verón, Castorani, Oviedo, Becerra; Gutiérrez, Espina, Guzmán, Duarte; Bustos y Ponce. DT: Mario Pobersnik. Suplentes: Zapata, Guich, Carnicero, Ortega, Beltrán, Antúnez, Felici, Cantero, Salteño y Pavoni.
Goles: En el segundo tiempo, a los 5 min. Bustos (RC) y a los 15 min. Ortiz (U).
Árbitro: Joaquín García Casas