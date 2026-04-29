Fue 1 a 1 en La Tatenguita

La reserva de Unión empató con Rosario Central y no pudo acercarse a los puestos de clasificación

El equipo de Trionfini, que venía de ganarle el clásico a Colón, igualó con el canalla y quedó con 15 puntos, a 2 del último que hoy está entrando a playoffs. El juvenil Máximo Ortiz, que fue titular en reemplazo de Cerrudo, anotó el único gol rojiblanco a los 15 del complemento. El próximo miércoles visitará a Banfield en el sur del Gran Buenos Aires.