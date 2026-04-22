Copa Proyección

La reserva de Unión reaccionó, lo dio vuelta y se quedó con una nueva edición del clásico santafesino

Con dos goles de Nazareno Fazzi y el restante de Ricardo Solbes, los dirigidos por Alejandro Trionfini terminaron celebrando en el 15 de Abril en el derby por la décima fecha del Apertura. Laureano Páez había puesto en ventaja al sabalero. Los rojiblancos quedaron a 2 puntos de la zona de clasificación en el grupo A.