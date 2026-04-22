En la tarde de este miércoles, y en cotejo válido por la una nueva fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol, la reserva de Unión recibía a su par de Colón en una nueva edición del clásico de la ciudad.
La reserva de Unión reaccionó, lo dio vuelta y se quedó con una nueva edición del clásico santafesino
Con dos goles de Nazareno Fazzi y el restante de Ricardo Solbes, los dirigidos por Alejandro Trionfini terminaron celebrando en el 15 de Abril en el derby por la décima fecha del Apertura. Laureano Páez había puesto en ventaja al sabalero. Los rojiblancos quedaron a 2 puntos de la zona de clasificación en el grupo A.
Con la necesidad compartida de ganar para escalar en la tabla de posiciones de sus respectivos grupos de cara a la recta final del primer campeonato de la temporada, tatengues y sabaleros se volvían a ver las caras reeditando los cruces que tuvieron en el segundo semestre del 2025 por este mismo certamen y por la llave de semifinales de la Copa Santa Fe, en ambos casos con triunfo rojiblanco.
Ante un buen marco de público y con el arbitraje de Sebastián Milessi, el cotejo se jugó con la intensidad propia de un clásico y con alternativas cambiantes dentro de un trámite que resultó favorable al local y se cerró con victoria rojiblanca por 3 tantos contra 1.
Laureano Páez con una gran definición cruzada había puesto en ventaja al sabalero cuando se jugaban 25 minutos de la primera parte, mientras que Nazareno Fazzi de volea lo empató a 5 del descanso.
En el complemento, Unión salió a buscar la ventaja y en 13 minutos lo pudo liquidar gracias a las apariciones de Ricardo Solbes y del propio Fazzi para poner cifras definitivas y desatar el festejo de todos los tatengues presentes en el 15 de Abril.
Posiciones y lo que viene
Con este marcador, Unión alcanzó la línea de 14 puntos en sus primeras 10 presentaciones y quedó ubicado en el décimo lugar de la Zona A apenas 2 unidades por debajo de Talleres de Córdoba, que hoy es el último clasificado a la instancia de playoffs y este jueves se mide a Belgrano en el derby cordobés.
Por su parte, con una nueva derrota, Colón quedó relegado al 16° lugar del grupo B con apenas 7 unidades cosechadas producto de un par de victorias, un empate y siete derrotas.
En la próxima jornada, la undécima, Unión volverá a presentarse en condición de local el miércoles 29 de abril y frente a Rosario Central, al tiempo que Colón estará visitando al Deportivo Riestra el jueves 30 del corriente. Ambos encuentros darán inicio a las 15.
Síntesis
Unión: Juan Kuverling, Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Santino Vera, Mateo Peresutti; Ignacio Pedano, Ricardo Solbes, Santiago Grella; Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.
Colón: Gian Piaggio; Jonás Ravano, Santiago Colidio, Jeremías Lastra, Juan Gosso; Mateo Cardozo, Joaquín Rodríguez, Laureano Páez, Tomás Gallay; Iván Barbona, Iván Ojeda. DT: Alejandro Russo.
Goles: En el primer tiempo, a los 25 min. Páez (C) y a los 40 min. Fazzi (U). En el complemento, a los 5 min. Solbes (U) y a los 13 min. Fazzi (U).
Árbitro: Sebastián Milessi
Estadio: 15 de Abril – Santa Fe