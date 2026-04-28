¿Beneficio o perjuicio?

Unión depende de Unión, pero el resto jugará con su resultado ya conocido

Si Unión gana el sábado, Defensa e Instituto no podrán darle alcance. Pero si el resultado del Tate no es positivo (o sea, una victoria), ambos jugarán el lunes sabiendo qué es lo que necesitan para superarlo.