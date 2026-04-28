Unión depende de Unión. Esta es la primera y única verdad. Si Unión gana, se terminan todas las especulaciones que pueden existir en torno a la programación de una fecha en la que no se tuvieron en cuenta algunas cuestiones elementales que ya, pareciera ser, al fútbol argentino no le importan demasiado. Como que, por ejemplo, los equipos que pelean posiciones (mucho más si se trata de clasificación para los play off y no tanto de puestos dentro de los ocho) jueguen a la misma hora.
Unión depende de Unión, pero el resto jugará con su resultado ya conocido
Si Unión gana el sábado, Defensa e Instituto no podrán darle alcance. Pero si el resultado del Tate no es positivo (o sea, una victoria), ambos jugarán el lunes sabiendo qué es lo que necesitan para superarlo.
La Afa programó de esa manera la zona B pero no la A. Si bien en la B aparece Barracas adelantándose al resto, hay cuatro partidos que se juegan el domingo a las 4 de la tarde. Y está bien que así sea. Pero en la zona de Unión, el partido del Tate con Talleres va el sábado y tanto Defensa y Justicia (visitante de Gimnasia de Mendoza) como Instituto (visitante de Estudiantes de Río Cuarto), jugarán el lunes, con el resultado conocido.
Por eso, como primera medida, si Unión le gana a Talleres ya está todo dicho: entra Unión y es inalcanzable para el resto. Incluso, hasta puede pugnar por una posición mejor que no sea el octavo puesto, pues cuenta con una diferencia de gol que es mejor que la de los equipos que están por encima suyo.
No hay razones, a priori, que justifiquen que los partidos que involucran a Defensa y a Instituto no se jueguen a la misma hora que el de Unión. El que se juega a la misma hora, es el de San Lorenzo con Independiente, ambos con muchas chances de asegurar la clasificación si, por ejemplo, empatan su partido, aunque San Lorenzo tiene una posibilidad de entrar entre los cuatro primeros, aunque depende de lo que pase con Talleres y también con Lanús, que va a jugar antes (a las 14.30 contra Riestra).
Es cierto que la clasificación de Unión para los play off depende pura y exclusivamente de Unión y, si gana, no hay nada más que esperar ni especular. Pero el dicho dice que “no solo hay que serlo, sino parecerlo”. Y la forma en que fue diagramada la fecha invita a que se puedan tejer conjeturas, no solo en contra de Unión si es que no hace lo que debe hacer, sino también contra los equipos que la pelean con Unión, como Defensa e Instituto, que podrían quedar eliminados antes de jugar.
Antes, las últimas fechas se jugaban el mismo día y a la misma hora. Primero fueron las últimas cinco (demasiado); después, las últimas tres y, por último, al menos se reservaba esta condición para la última fecha. Ahora, todo ha cambiado.
El año pasado, Estudiantes jugó un sábado con Argentinos Juniors, perdió y parecía ya eliminado. Dependía de varios resultados de partidos que se iban a jugar después, inclusive el de Belgrano con Unión que se jugó el lunes. Se le dieron todos los resultados, Estudiantes entró y terminó campeón. Pero no pareciera ser lo más saludable.
Pasando en limpio las chances de Unión:
* Si le gana a Talleres: clasifica sin importar los otros resultados.
* Si empata con Talleres: necesita que no gane Defensa; que no gane Instituto por una diferencia mayor a seis goles o también puede darse que pierda Independiente y allí el Tate, con 21 puntos, accedería al lugar del Rojo por diferencia de goles.
* Si pierde con Talleres: necesita que no gane Defensa y que tampoco lo haga Instituto, ya que cualquiera de los dos, en caso de hacerlo, lo pasaría en puntos y lo dejaría automáticamente afuera.
¿Cómo está la tabla hasta el momento?
En la zona A, ya clasificados Estudiantes, 28 puntos y más 10 de diferencia de gol; Boca, 27 puntos y más 12; Vélez, 27 puntos y más 6; Talleres, 25 puntos y más 4; Lanús, 23 puntos y más 3; San Lorenzo, 22 puntos y más 1; Independiente, 21 puntos y más 3; Unión, 20 puntos y más 4; Defensa y Justicia, 19 puntos y menos 2; Instituto, 18 puntos y menos 2 de diferencia de gol.
Estudiantes, Boca, Vélez y Talleres ocupan los cuatro primeros puestos, con la importancia de estas posiciones para jugar como local en el inicio de los play off y luego ir viendo qué rivales toca y en función de eso se define la localía hasta la final, que se juega en cancha neutral. En tal sentido, el primero se asegura jugar siempre en condición de local.
Talleres podría perder el cuarto puesto en la caso de caer en Santa Fe y que Lanús le gane a Riestra o que San Lorenzo le gane a Independiente y logre superarlo en diferencia de goles. Pero un empate también lo complicaría si es que Lanús le gana a Riestra, porque si lo hace por la mínima diferencia igualarían en puntos y diferencia de goles, pero Lanús tiene más cantidad de goles a favor; salvo que el empate de Talleres en Santa Fe sea con muchos goles (3 por lo menos).
La fecha completa
Sábado 2 de mayo: 14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B); 14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A); 16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A); 18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A); 18.45 Unión – Talleres (Zona A); 21.15 Platense – Estudiantes (Zona A).
Domingo 3 de mayo: 13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B); 16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B); 16.00 Racing – Huracán (Zona B); 16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B); 16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) y 18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B).
Lunes 4 de mayo: 17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A); 19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) y 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal).
La situación de Bruno Pittón y Cuello
Bruno Pittón se fue muy dolorido de su rodilla izquierda a pesar de haber jugado pocos minutos ante Vélez, pero en principio sería un esguince leve de rodilla aunque se le practicarán estudios.
En el caso de Brahian Cuello, tuvo un corte y debió ser suturado en el vestuario. Por lo que pudo averiguar El Litoral, no tendrá problemas para jugar el partido del sábado ante Talleres, donde se producirá el regreso de Estigarribia y en el que Tarragona deberá cuidarse porque llegó a cuatro amarillas.