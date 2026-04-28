“El empate es bueno, tuvimos que activar en el vestuario y la imagen cambió. Son dos equipos nobles, que no son malintencionados y el balance es bueno. Creímos que lo mejor era armar un esquema con un volante más, porque ellos juegan 4-2-3-1. Me enojé en el entretiempo y les dije que teníamos que triangular y manejar la pelota como lo hicimos en otros partidos. El punto sirve, porque es una cancha difícil y adversa para cualquiera”, dijo Madelón de arranque en la charla post partido.
Madelón tomó las palabras de Berti: “hay que creérsela”, dijo
El entrenador rojiblanco justificó el empate, no se fue nada conforme con el trabajo del equipo en el primer tiempo y valorizó el cambio que vio en el complemento. Repitió lo que dijo el entrenador de Independiente Rivadavia, el mejor equipo, por puntaje, en el fútbol argentino. Le hizo un pedido especial a la gente para el sábado.
“Es una presión linda la que tenemos, porque es una presión por ganar algo. Pelear por el descenso es otra cosa, porque si sale mal, duele. A mí me gusta este plantel, ellos están cómodos y el otro día veía las declaraciones de Berti, el técnico de Independiente Rivadavia, cuando dijo que hay que creérsela. Si sale bien, bárbaro y si sale mal, te meten un bife, te levantás y a otra cosa”, continuó el entrenador de Unión.
“Mi equipo no sabe especular, va para adelante. Se equivoca y acierta, pero es noble. El VAR les dio un penal que para mí no era. Pero bueno, ya está. El sábado vamos a jugar con Talleres y trataremos de clasificar, estamos preparados para hacerlo”, continuó Madelón.
Luego, el técnico pidió que la gente vaya a la cancha con energía positiva. “En mi carrera como jugador y como técnico tuvimos la posibilidad de darle mucho al club y por eso soy yo el que pide que la gente vaya con esa energía positiva. La pido yo a esta. Y sé que la gente va a apoyarnos”, señaló Madelón.
Definió al partido como “re parejo. Ellos estuvieron bien en el primer tiempo y nosotros equiparamos luego, en el segundo tiempo”. Enseguida agregó que “sería injusto si nos quedamos afuera. Yo ando mucho en la calle, no solo en Santa Fe, y la gente nos elogia por nuestras formas. Y yo me siento feliz más allá de que Vélez no nos dejó y no tuvimos una buena producción futbolística. Lo taparon a Del Blanco, nos faltó Estigarribia, que gana mucho de arriba. Todavía no estamos adentro, pero vamos bien”.
Reconoció que “debimos estar más cómodos en la tabla. Con Newell’s tuvimos quince córner a favor y nos hicimos dos goles. Porque dos de los tres goles de Newell’s, los hicimos nosotros mismos”. Después dijo que “a mí no me gusta llorar. La jugada de Monzón sobre Mauro Pittón no fue con mala intención. Lo tuve en Platense, lo conozco y sé que es un chico que no es malintencionado”.
Volviendo al partido en sí, dijo que le gustó “la rebeldía que tuvimos y en el entretiempo les pedí que mostraran algo en los primeros diez minutos o empezaba con los cambios. Y ví cambios”. Sobre el próximo rival, señaló que “Talleres es un buen equipo, pero nosotros también. Llegamos con el tanque lleno, con mucho combustible. Al hincha le pido que vaya con optimismo, porque este plantel no ratonea el esfuerzo, es humilde y va al frente. Le pido a la gente que se contagie y que vaya con todo el mejor ánimo porque vamos a estar bien”.