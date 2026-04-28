El DT de Unión luego del empate

Madelón tomó las palabras de Berti: “hay que creérsela”, dijo

El entrenador rojiblanco justificó el empate, no se fue nada conforme con el trabajo del equipo en el primer tiempo y valorizó el cambio que vio en el complemento. Repitió lo que dijo el entrenador de Independiente Rivadavia, el mejor equipo, por puntaje, en el fútbol argentino. Le hizo un pedido especial a la gente para el sábado.