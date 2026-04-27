Desde las 18:45, Unión de Santa Fe visita a Vélez Sarsfield en lo que será el inicio de la fecha 16 del torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
Unión visita a Vélez en un duelo clave: seguí el partido minuto a minuto
El equipo de Madelón marcha octavo en la zona A con 19 puntos. Sumar de a tres ante la Lepra lo dejaría un paso más cerca de quedar entre los ocho clasificados para los Playoffs.
El equipo conducido por Leonardo Madelón tiene la chance de ganar y estar a un paso de sellar su lugar en los ocho clasificados de la Zona A de cara a los Playoffs. Actualmente tiene 19 puntos y está por debajo de Independiente y San Lorenzo.
Minuto a Minuto
Un triunfo en Liniers puede cambiarle el panorama a Unión
Ganar de visitante, cortar esa racha incómoda fuera de Santa Fe y dar un golpe en la cancha de Vélez le permitiría a Unión quedar muy bien perfilado para la clasificación e incluso mirar más arriba en la tabla. En la previa, el partido asoma como uno de los más decisivos del cierre de la fase regular.
Madelón prepara un cambio obligado por la suspensión de Estigarribia
La baja de Marcelo Estigarribia por acumulación de amarillas empuja una variante obligada en Unión. En la semana, la opción que ganó fuerza fue la de Nicolás Palavecino, con la posibilidad de que el equipo pase a un 4-4-1-1 para sumar más juego interno detrás de Cristian Tarragona.
La otra variante que manejó el cuerpo técnico es sostener el 4-4-2 y meter a Colazo en reemplazo de Estigarribia. En ese caso, Unión conservaría una referencia más definida en el área, aunque perdería parte del enlace que podría aportarle Palavecino.
Uno de los temas que sigue abierto en la previa es la situación de Brahian Cuello. El volante arrastra una molestia en el pubis y en Unión hablan del “día a día” para definir si está en condiciones de ser titular en un encuentro que puede marcar buena parte de la suerte del equipo.
Sebastián Martínez será el árbitro en el José Amalfitani
La AFA confirmó a Sebastián Martínez como juez principal del partido entre Vélez y Unión. Estará acompañado por Pablo Acevedo y Erik Grunmann como asistentes, Adrián Núñez Rodríguez como cuarto árbitro, Andrés Merlos en el VAR y Gisella Bosso en el AVAR.
Vélez llega clasificado, pero también con una agenda apretada
El equipo de Guillermo Barros Schelotto ya aseguró su lugar en la siguiente fase, aunque todavía pelea por terminar más arriba en la Zona A. Además, el jueves volverá a jugar por Copa Argentina, un detalle que abre la duda sobre si habrá rotación o si pondrá todo ante Unión.
Unión sabe que depende mucho de lo que haga en Liniers
Más allá de los resultados que puedan aparecer en otras canchas, en Santa Fe tienen claro que el equipo debe ayudarse a sí mismo. El objetivo inmediato del Tate es meterse entre los ocho y un buen resultado en el Amalfitani puede dejarlo muy cerca del primer gran objetivo.
El cambio de día no prosperó y el partido quedó para el lunes
Vélez intentó adelantar el encuentro al domingo para ganar descanso antes de su cruce de Copa Argentina, pero el cambio no avanzó. El operativo de seguridad previsto en la Ciudad de Buenos Aires por la exhibición de Franco Colapinto en Palermo terminó dejando el partido en su fecha original.
Unión visita a Vélez en un partido clave para su clasificación
Unión juega este lunes desde las 18.45 ante Vélez, en Liniers, por la fecha 16 del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón llega con la necesidad de sumar en una cancha exigente para seguir bien parado en la pelea por entrar a los playoffs.